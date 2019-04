Strokovnjak: Takšen način delovanja je za demokratične družbe zastrašujoč

"Kadar delo obveščevalcev postane javno, to pomeni, da je njihovo delo slabo in hrvaška vlada si seveda ne želi tega slovesa," pritiske na poročanje naše hiše o hrvaških prisluhih pojasnjuje strokovnjak za varnostna vprašanja Branko Lobnikar. "V tem primeru je prišlo do razkritja in vlada si je želela, da bi se o njem govorilo čim manj. Kot kaže, jim je to uspelo na Hrvaškem, ne pa v Sloveniji."

Kako nizko še lahko gre sosednja prijateljska država Hrvaška, da bi prikrila svoje prisluškovanje v aferi arbitraža? Da naša hiša pretekli teden ne bi objavila zgodbe in razkrila hrvaškega obveščevalca Davorja Franjića oz. mehanika Davorja, je hrvaška vlada angažirala celo enega najvplivnejših hrvaških medijskih mogotcev Ivana Tolja, da bi pri enem od direktorjev, ki je v preteklosti sodeloval z našo hišo, dosegel, da ne objavimo, da je hrvaška obveščevalna služba prisluškovala Jerneju Sekolcu in Simoni Drenik. Lahko bi rekli, da gre za dejanje, ki kaže, kako deluje hrvaška država, tudi ko gre za sprego med mediji in hrvaško vlado in kjer ponujanje koristi za uslugo prinaša seveda tudi koristi. Hrvati so se tokrat spet ujeli. Ali to pomeni, da so začeli v paniki, ki jih grabi v zvezi z razkrivanjem njihovih nečednih dejanj, v procesu arbitraže posegati po vseh sredstvih? So za doseganje ciljev hrvaški vladi res dovoljene vse metode in sredstva?

Lobnikar: Hoteli so zaščititi svojega obveščevalca Tisto, kar je hotela narediti hrvaška vlada, je, da zaščiti integriteto svojega obveščevalca. Če razkrijejo svojega operativca, se namreč jasno pokaže tudi neposredna povezava na vlado RH, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil strokovnjak za varnostna vprašanja Branko Lobnikar."Pri čemer je seveda jasno, da nobena obveščevalna služba ne dela sama, ampak na podlagi naročila izvede nek postopek, ki ga vlada potem tudi uporabi. V tem primeru je prišlo do razkritja in vlada si je želela, da se to razkritje ne bi zgodilo, oz. da bi se o njem govorilo čim manj. Kot kaže, jim je to uspelo na Hrvaškem, ne pa v Sloveniji."

Na območju Balkana po njegovem mnenju očitno poteka zelo intenziven spopad različnih obveščevalnih služb z območja Balkana, hkrati pa seveda lahko pričakujemo, da večje obveščevalne službe nadzirajo tudi delovanje teh regionalnih sil. "Gre si predstavljati, ne vemo pa tega zagotovo, da je to samo ena od stvari, ki se v tem trenutku dogaja in da na območju bivše Jugoslavije poteka zelo intenziven proces. Ta razkritja so samo del tega procesa in verjetno niti ne najbolj pomemben del."

