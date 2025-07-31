Taksisti Uberju očitajo kršitve zakonodaje, pristojnim institucijam pa ignoranco

Sindikat taksistov podjetju Uber očita sporne prakse in kršitve zakonodaje. Kritični so do pristojnih organov, ki da ne izvajajo potrebnega nadzora in na ta način dopuščajo nezakonito delovanje. Če v kratkem ne bodo ukrepali, sindikat napoveduje kazenske ovadbe vseh odgovornih.

Sindikat taksistov je junija na vse pristojne institucije in ministrstva, med drugim na tržni inšpektorat, finančno upravo, javno agencijo za varstvo konkurence ter na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, naslovil več dopisov, v katerih so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, opozorili na vrsto konkretnih kršitev zakonskih določil, nedopustne prakse nelojalne konkurence ter popolno pomanjkanje učinkovitega nadzora nad delovanjem podjetja Uber. "Do danes nismo prejeli niti enega konkretnega odziva ali izvedenega ukrepa. Naše številne pozive so pristojne institucije spremljale le z omejenimi in nejasnimi odgovori, ki ne kažejo resnega pristopa k reševanju problematike," so kritični v sindikatu.

Uber FOTO: Bobo icon-expand

Takšna pasivnost institucij po njihovih navedbah ne le ogroža zakonitost in pravičnost trga, temveč tudi spodkopava zaupanje v prevozniški sistem v Sloveniji. Uber po navedbah Sindikata taksistov sistematično ponavlja kršitve, kot so opravljanje prevozov brez uporabe taksimetrov in ustreznega označevanja vozil, prav tako ne izdajajo računov, potnikom pa zaračunavajo cene, ki pogosto presegajo tiste, ki so navedene v aplikaciji, in niso skladne z uradno določenimi tarifami Mestne občine Ljubljana. "Vsak teden beležimo tudi nove akcije, bonuse in sistemske spodbude za potnike in voznike, ki povsem izkrivljajo poštene tržne pogoje – vse to brez vsakršnega nadzora," so ponovili.