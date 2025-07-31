Svetli način
Slovenija

Taksisti Uberju očitajo kršitve zakonodaje, pristojnim institucijam pa ignoranco

Ljubljana, 31. 07. 2025 16.43 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
49

Sindikat taksistov podjetju Uber očita sporne prakse in kršitve zakonodaje. Kritični so do pristojnih organov, ki da ne izvajajo potrebnega nadzora in na ta način dopuščajo nezakonito delovanje. Če v kratkem ne bodo ukrepali, sindikat napoveduje kazenske ovadbe vseh odgovornih.

Sindikat taksistov je junija na vse pristojne institucije in ministrstva, med drugim na tržni inšpektorat, finančno upravo, javno agencijo za varstvo konkurence ter na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, naslovil več dopisov, v katerih so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, opozorili na vrsto konkretnih kršitev zakonskih določil, nedopustne prakse nelojalne konkurence ter popolno pomanjkanje učinkovitega nadzora nad delovanjem podjetja Uber.

"Do danes nismo prejeli niti enega konkretnega odziva ali izvedenega ukrepa. Naše številne pozive so pristojne institucije spremljale le z omejenimi in nejasnimi odgovori, ki ne kažejo resnega pristopa k reševanju problematike," so kritični v sindikatu.

Uber
Uber FOTO: Bobo

Takšna pasivnost institucij po njihovih navedbah ne le ogroža zakonitost in pravičnost trga, temveč tudi spodkopava zaupanje v prevozniški sistem v Sloveniji.

Uber po navedbah Sindikata taksistov sistematično ponavlja kršitve, kot so opravljanje prevozov brez uporabe taksimetrov in ustreznega označevanja vozil, prav tako ne izdajajo računov, potnikom pa zaračunavajo cene, ki pogosto presegajo tiste, ki so navedene v aplikaciji, in niso skladne z uradno določenimi tarifami Mestne občine Ljubljana.

"Vsak teden beležimo tudi nove akcije, bonuse in sistemske spodbude za potnike in voznike, ki povsem izkrivljajo poštene tržne pogoje – vse to brez vsakršnega nadzora," so ponovili.

Preberi še Pozivi k strožjemu nadzoru prevozov Ubra

Posebej problematična se jim zdi tudi vloga Gospodarske zbornice Slovenije, ki je kot osrednja gospodarska institucija po navedbah sindikata javno promovirala Uber. "Namesto da bi se zavzela za domače prevoznike in podprla lokalno gospodarstvo, je s tem podprla vstop globalne korporacije, ki je v številnih državah znana po izigravanju zakonodaje, slabem odnosu do voznikov in ustvarjanju netransparentnih tržnih pogojev," so zapisali.

"Če pristojni v kratkem ne bodo ukrepali, bo Sindikat taksistov podal kazensko ovadbo zoper vse odgovorne osebe in institucije, ki s svojo opustitvijo dolžnega ravnanja omogočajo sistematično kršenje zakonodaje in neposredno škodovanje slovenskemu trgu," so sklenili.

KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.34
pa pač pride ura pride dan, pač taksisti so odsluzil svoje. res ne razumem te zabačene slovenske logike in strah pred spremembo, pred updejtom...
ODGOVORI
0 0
e778
01. 08. 2025 15.42
+1
lopovski sindikat lopovskih taksistov se pritožuje hahaha... no, super- to pomeni samo dobre novice za stranke
ODGOVORI
2 1
medvescak
01. 08. 2025 15.35
-1
...seveda se sindikat buni, ko pa je ustanovitelj sindikata proizvajalec taximetrov za celo bivšo Yugo. 🤪🤪🤪🤪🤪🤪 Uber je čist ok👍👍👍
ODGOVORI
0 1
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.34
+1
in zato ,ker nekje obstaja problem uničiti vse taxiste po sloveniji :D ..... ker si človek ne zna naročiti taxija :D ..... tvoja inteligenca presega vsaj papagaja :D
ODGOVORI
1 0
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.42
+1
proizvajalec taximetrov ,ki jih uporablja 90 % taxijev v evropi je iz avstrije :D .... imenuje se hale .....
ODGOVORI
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 10.48
+7
Nikoli vec brez Uberja!!! Dovolj je bilo roparskih monopolistov na Brniku!!!🇸🇮
ODGOVORI
7 0
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.36
hahah dobr to si si sam kriv ahahahha 4 evre je bus do lj ze desetletje na vsako uro ... če si prefin potem plačuj nategunski taxi pa tudi moral bi vedeti da je na vsakm airportu tako...na vsakem airportu je taksist ki čaka tvojo naivnost
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 10.44
+5
Tarifa na Uberju je v naprej izracunana in dogovorjena med strankama. Racun je izdan v digitalni obliki. Vse je ok. 👌
ODGOVORI
5 0
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.35
+1
ti kar plačuj milijonske bonuse uberjevih direktorjev :D ..... aja uber plačuješ več kot bi plačal taxi , če bi se pač pozanimal :D .... ampak najboljš je trobiti nebuloze :D
ODGOVORI
1 0
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.37
ni res dajejo popuste do 80% jaz plačujem po 2€ na voznjo namesto 10 iz enega konca lj do drugega ... tako da ja tudi ti se pozanimaj
ODGOVORI
0 0
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.38
lol dajejo 80% popuste , ti se tudi nisi pozanimal voznja cez celo ljubljano namesto 10 evrov samo 2 evra ...
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 10.43
+5
Uber gre izkljucno v nos samo taxistom, ki ga ne uporabljajo. Za vse ostale nam je samo v velik plus. 👍
ODGOVORI
5 0
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.52
+1
uber je podjetje iz amerike ,ki dela izključno za profit in svoje vlagatelje :D ..... drgač so pa v lj dražji od taxi služb za cca 25 % .... ti pa lepo papaj reklame in plačuj :D .... verjetno ti niso povedali , da ni vse zlato ,kar se sveti :D
ODGOVORI
1 0
Polde22
01. 08. 2025 08.47
+4
Ufff, res čudno, da samo pri nas Uber ne deluje kot bi moral, skorajda po vsem svetu pa teh težav nimajo... Veliko potujem in med drugim, na potovanjih uporabljam tudi Uber. Vedno dobim račun preko aplikacije. Pa vedno je vnaprej znana cena vožnje. Moram pa priznati, da ga pri nas še nisem uporabil. Morda je pa pri nas res povsem drugačen in je prevzel nepoštene prakse naše taxi mafije.
ODGOVORI
4 0
jedupančpil
31. 07. 2025 21.12
+2
odpri sp, kupi avto, servisiraj, plačaj vse davke in prispevke, pa potem pametujte koliko je treba plačat ...bi pa vsi colali....
ODGOVORI
3 1
ZIPPO
31. 07. 2025 18.57
-1
+goljufanje strank! Uber ima v taximetru 4 tarife-uradne. Tretja in četrta sta občutno dražji. In vozijo vas po teh tarifah,namesto po prvi cenejši tarifi! Evo vam! Golob je lagal, ko je ob vstopu Ubra v Slovenijo govoril, da bo VSE POD NADZOROM!!! So bili lepo podmazani s strani kolegov iz Ameriške ambasade! Enako podmazan je bil seveda tudi Janša in Vrtovec, ki jih je spravil v Slovenijo in jim čez noč prikrojil zakonodajo! In zaradi tega prokletega Ubra imajo domači taisti več kot 30% izpad dohodka! Banda
ODGOVORI
2 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 10.50
+0
Ne bluzi… 😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆
ODGOVORI
2 2
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.38
jaz sem iz rudnika do bezigrada placal 2 evra , 80% popust... tako da nevem kdo je drag
ODGOVORI
0 0
mackon08
31. 07. 2025 18.04
+6
Uber v Sloveniji je navadno sr...nje. Uber po svetu deluje super samo v Sloveniji so genijalci izmislili popačeni Uber, ki je dale č od tega kako deluje Uber po svetu. Taksisti pa itak proti, ker obiranja je konec.
ODGOVORI
8 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 11.22
-1
Mar res? Lepo bi bilo, ce bi napisal kaj je tako “popačenega”. 😶
ODGOVORI
0 1
mackon08
01. 08. 2025 13.40
+3
Evo popačeno, Uber po svetu ne rabi taximeter, cena pa se ve vnaprej točno do centa, če ti cena ne paše pač ne vzameš Uber. Težko razumeti?
ODGOVORI
3 0
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.55
+1
po svetu ne poznajo penzije , pa socialnega zdravstva , zastonj šole , penzije ..... ti pa si želiš takšnega sistema ? !!!
ODGOVORI
1 0
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.40
jah ta sistem z taksimetri .... sej ima prav..zakaj je nas taxi sindikat tako pomemben da pa mora biti tuki Uber po taxi pravilih, vsi bi radi placali ze online voznjo tako kot jo drugje z uberjem. larifari mi slovenija smo posebnezi najboljsi naslednja svica itak paket
ODGOVORI
0 0
MarijainJanez
05. 08. 2025 14.41
aha se en boomer ko nima pojma kako nam je mladim ... ti imaš vse, jaz nimam nič
ODGOVORI
0 0
ecoliqua
31. 07. 2025 17.48
+3
Über je prihodnost...taxi in taxisti pa Bodo slej al prej uber
ODGOVORI
6 3
gggg1
31. 07. 2025 17.48
+4
Jaz uporabljam Uber in sem povsem zadovoljen z njim, saj je cena prevoza nižja kot s taksijem, obenem pa vnaprej znana.
ODGOVORI
7 3
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.47
+1
drago reklamno sporočilo :D ..... cena uberja na km v lj je 1,5 eur .... taxi službe vozijo po 1,2 eur na km ..... ti kar papaj reklame in plačuj :D ..... ovce se stiže :D ..... direktorji uberja morajo svoje miljonske bonuse nekje zaslužiti :D , ker pač niso dobrodelna organizacija :D
ODGOVORI
1 0
Dr. VodaLj
31. 07. 2025 17.27
+5
nase goljufije taxiste je treba cim prej prepovedati. uber je en nacin, da nastopi konkurenca. z Brnika za 80 eur, ker nimajo konkurence… ustavino to… do Zagreba je enako. pa Sami juzni brati v tem sindikatu. Racuna se niso videli, mi pa kar nasedamo. pa poglejte kdo vas skiraj po Izi na prehodu za pesce… taxist several! vcasih so bila taxisti z gel, zdaj pa same katastrofa.
ODGOVORI
8 3
jedupančpil
31. 07. 2025 21.08
-3
kva
ODGOVORI
0 3
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 11.48
+1
dr. ima probljem sa slovenština :D
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
31. 07. 2025 17.25
+4
Naš Miško iz Dobruške vasi je najcenejši!
ODGOVORI
4 0
devlon
31. 07. 2025 17.22
+4
kako zaracunavajo vec.. a ne placas tisto, kar je v appu?
ODGOVORI
5 1
ZIPPO
31. 07. 2025 19.08
+0
Ne.
ODGOVORI
1 1
Janez Novak 13
31. 07. 2025 17.19
+5
Mene Uber stane 37,00 EUR mesečno za neomejeno število voženj. Res pa samo nekje med peto zjutraj in polnočjo. Zadostuje.
ODGOVORI
5 0
jank
31. 07. 2025 17.14
+0
Tako je Uber počel povsod, ko je prišel na novo. Storitve je ponujal po bistveno nižjih cenah dokler ni uničil konkurence. Nato pa je kot monopolist cene močno dvignil. Tisti, ki se veselite in pozdravljate konkurenco Uberja, boste kmalu razočarani. Tako se je npr. zgodilo na Hrvaškem. Zaradi nelojalne konkurence in kasnejšega monopolnega poslovanja v marsikatero državo Uber nima vstopa ali pa so ga nagnali. Opozorila sindikata mora inšpekcija resno jemati.
ODGOVORI
9 9
OrodniK
31. 07. 2025 17.18
+6
Nikoli ne bo monopolist. Pa tud če bo, ko bo dvignil cene, bo tud on dobu konkurenco...ko se nekaj izplača, ne bo več monopolist, verjemi da ne. To so pač zakonitosti prostega trga, ki delujejo in ljudje imajo nekaj od tega...
ODGOVORI
6 0
gggg1
31. 07. 2025 17.49
+5
Jaz Uber uporabljam v mnogo državah in povsod imam zaradi tega nižje stroške prevoza.
ODGOVORI
5 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 10.46
-1
To seveda ne drzi. Uber je itak samo platforma na kateri prav tako delujejo zasebni taxisti s svojimi cenami. ❤️
ODGOVORI
0 1
Mladi? Plasto
02. 08. 2025 12.06
+1
@orodnik ...... dragi reoretik ..... če bi vedel , kako je zalaufat en posel in kakšen je vložek , bi se verjetno malce ugriznil v jezik ..... trosiš floskule o prostem trgu vendar pa se sploh ne zavedaš , da korporacija lahko z manipulacijo in dumpingom unioči vso konkurenco , ker si to lahko privošči :D !!! ..... kdo lahko konkurira microsoftu ?, tweeterju ? , instagramu ? facebooku ? , tik toku ? :D --- nimaš alternative :D , ali uporabljaš ali pa si hendikepiran :D .... in ,ko bodo vse ključne panoge konsolidirane in v lasti megakorporacij , bodo ljudje lepo sprogramirani kaj bodo počeli in koliko bodo imeli :D .... vse se da zračunat :D ...... in žabice se z veseljem počasi kuhajo in komentirajo KOK JE FAJN :D
ODGOVORI
1 0
OmniLiberalec42
09. 08. 2025 08.55
ah Orodnik..kaj vse bi dal, da bi se vrnil v ta preprosti način razmišljanja..
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
31. 07. 2025 17.07
-6
ta uber bi morali prepovedati!
ODGOVORI
5 11
St. Gallen
31. 07. 2025 17.14
+8
v Indiji, Spaniji vsi zadovoljni
ODGOVORI
8 0
jedupančpil
31. 07. 2025 21.10
+1
seveda, sej je tud socialni program slabši
ODGOVORI
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 11.24
-1
Iz prve roke ti lahko povem, da tudi v Switzu in Zürichu… 🇨🇭
ODGOVORI
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 08. 2025 11.25
-1
Tebe bi morali prepovedat. 😆🤣🤣😆🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 1
poper00
31. 07. 2025 17.05
+12
Zakaj ne protestirajo,ko njihovi člani ropajo državljane?
ODGOVORI
12 0
deny-p
31. 07. 2025 17.00
+9
Konkurenca ni dobrodošla, če zbija cene.....
ODGOVORI
11 2
