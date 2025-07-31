Taksisti Uberju očitajo kršitve zakonodaje, pristojnim institucijam pa ignoranco

Sindikat taksistov je junija na vse pristojne institucije in ministrstva, med drugim na tržni inšpektorat, finančno upravo, javno agencijo za varstvo konkurence ter na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, naslovil več dopisov, v katerih so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, opozorili na vrsto konkretnih kršitev zakonskih določil, nedopustne prakse nelojalne konkurence ter popolno pomanjkanje učinkovitega nadzora nad delovanjem podjetja Uber.
"Do danes nismo prejeli niti enega konkretnega odziva ali izvedenega ukrepa. Naše številne pozive so pristojne institucije spremljale le z omejenimi in nejasnimi odgovori, ki ne kažejo resnega pristopa k reševanju problematike," so kritični v sindikatu.
Takšna pasivnost institucij po njihovih navedbah ne le ogroža zakonitost in pravičnost trga, temveč tudi spodkopava zaupanje v prevozniški sistem v Sloveniji.
Uber po navedbah Sindikata taksistov sistematično ponavlja kršitve, kot so opravljanje prevozov brez uporabe taksimetrov in ustreznega označevanja vozil, prav tako ne izdajajo računov, potnikom pa zaračunavajo cene, ki pogosto presegajo tiste, ki so navedene v aplikaciji, in niso skladne z uradno določenimi tarifami Mestne občine Ljubljana.
"Vsak teden beležimo tudi nove akcije, bonuse in sistemske spodbude za potnike in voznike, ki povsem izkrivljajo poštene tržne pogoje – vse to brez vsakršnega nadzora," so ponovili.
Posebej problematična se jim zdi tudi vloga Gospodarske zbornice Slovenije, ki je kot osrednja gospodarska institucija po navedbah sindikata javno promovirala Uber. "Namesto da bi se zavzela za domače prevoznike in podprla lokalno gospodarstvo, je s tem podprla vstop globalne korporacije, ki je v številnih državah znana po izigravanju zakonodaje, slabem odnosu do voznikov in ustvarjanju netransparentnih tržnih pogojev," so zapisali.
"Če pristojni v kratkem ne bodo ukrepali, bo Sindikat taksistov podal kazensko ovadbo zoper vse odgovorne osebe in institucije, ki s svojo opustitvijo dolžnega ravnanja omogočajo sistematično kršenje zakonodaje in neposredno škodovanje slovenskemu trgu," so sklenili.
