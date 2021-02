Protestno hupanje pred DZ: taksisti proti obveznemu testiranju na tri dni

Belopavlovič je izpostavil tudi nesmiselnost enačenja taksistov z inštruktorji v avtošolah. "Zakaj so bile potem avtošole zaprte, taksiji pa smo vozili, če je problem majhen prostor v vozilu?" je vprašal. Taksisti se tako sprašujejo, ali se denimo na tri dni testirajo tudi policisti, reševalci, vozniki ministrov in drugi poklici, ki opravljajo prevoze z avtomobili.

Opozorili so, da jim lahko testiranje skupaj s čakanjem na rezultate vzame cel dan, torej na tri dni en dan ne morejo voziti strank. Ob tem so jim določene dni termini za testiranje na voljo zgolj popoldan. V Sloveniji je okoli 1500 taksistov, toliko oseb se torej mora po državi testirati na 72 ur, če želijo opravljati dejavnost.

Danes so taksisti svoja vozila ustavili na Šubičevi ulici in drugih ulicah okoli poslopja državnega zbora v Ljubljani. Zbrali so se tako ljubljanski taksisti kot predstavniki taksistov iz drugih delov Slovenije.

V primeru aktivnosti taksistov ne gre za organizirane proteste, ampak samostojno izražanje nezadovoljstva s strani oseb, ki ne morejo delati, je dejal predsednik sindikata taksistov Dejan Jefim . "Čedalje več jih bo," je posvaril in dodal, da taksisti s strani prebivalcev dobivajo veliko izrazov podpore. " Vlada naj umakne odlok in bodo ljudje šli delati. Sicer bodo še naprej prihajali sem," je dejal.

"Nismo proti testiranju, ampak potem se testirajmo tako kot ostali, na en teden," je v izjavi za medije zahtevo taksistov ponovil podpredsednik sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez Janko Belopavlovič . Ministru Jerneju Vrtovcu , s katerim so se taksisti prejšnji teden sestali, je očital, da jih ne posluša: "Pa tudi če posluša, ne sliši."

Taksisti z opozorilnimi aktivnostmi še naprej od vlade zahtevajo spremembo odloka, v skladu s katerim se morajo na vsake tri dni testirati na novi koronavirus. Prepričani so, da jih infrastrukturno ministrstvo s tem določilom kaznuje, ker nasprotujejo prihodu Uberja in podobnih prevoznikov v Sloveniji. Aktivnosti so pripravljeni stopnjevati.

Jefim je medtem izpostavil, da jim je Vrtovec na sestanku prejšnji teden obljubil vpogled v strokovne podlage, ki jih je vlada upoštevala pri sprejemu odločitve o testiranju taksistov na 72 ur. Do danes dokumentov niso prejeli.

Predstavnica taksistov iz Maribora Sonja Zorko je opozorila, da jim vlada jemlje še tiste drobtinice, ki so jim ostale. "Greš na testiranje, iščeš, kje se boš testiral, na koncu te testirajo in si pozitiven, potem greš čez eno uro na PCR test in si negativen," je navedla. Taksisti imajo ogromne stroške s popravili avtomobilov, davki, zavarovanjem in drugimi dajatvami. "Na koncu meseca te nihče ne vpraša, koliko strank si izgubil, ko si bil na testiranju," je opozorila.

"Vse to je zato, ker želijo sem pripeljati Uber. A dokler bomo taksisti enotni, Uberja v Sloveniji ne bo," je podčrtala Zorkova. Na vprašanje, kaj lahko taksisti storijo, pa je izpostavila primer Beograda, kjer so taksisti blokirali glavne ceste.

Podpora iz opozicijskih vrst

Taksisti so na glas podpore danes naleteli tudi v nekaterih opozicijskih strankah v državnem zboru. Poslanska skupina SD je iskala, a ni našla nobene druge evropske države, v kateri bi se morali taksisti testirati na okužbo z novim koronavirusom na tri dni, je v izjavi za medije dejal poslanec te stranke Dejan Židan. Poudarja sicer, da ima vlada več informacij, zato jo poziva, naj javno pove, kje drugod v Evropi še veljajo takšna določila.

Tudi Židan ob tem od vlade terja pojasnilo v zvezi s strokovnimi podlagami za testiranje taksistov na tri dni. Nenazadnje pa ga zanima, kaj pravi zdravstvena stroka o jemanju brisa z nosne sluznice tako pogosto. Vlado je Židan pozval k dialogu in iskanju ustreznejše rešitve. "Slovenski taksisti aktivno povedo, da so proti slabim praksam, kot je Uber - slaba praksa, kako razvrednotiti delo, ogroziti potrošnika in državni proračun. Multinacionalke imajo grdo navado, da se zelo rade izognejo plačilu davkov,"je še podčrtal Židan.

Tudi poslanska skupina LMŠ poziva vlado, naj vzpostavi dialog s taksisti in predstavi strokovne podlage za zahtevo po testiranju na tri dni, je dejal Robert Pavšič. "Če bi bile podlage razumljive, verjetno do revolta taksistov ne bi bilo," je dejal. LMŠ sicer taksiste razume in zahtevamo, naj vlada najde rešitev, ki bo zadovoljila tako ukrepe v smislu preprečevanja širjenja epidemije kot položaj taksistov, ki se komaj preživljajo, je dejal.

Spomnimo

Taksisti so pretekli teden s protestno vožnjo in hupanjem v središču Ljubljane izrazili svoje nestrinjanje z vladnim odlokom, ki od njih zahteva obveznega testiranja na 72 ur. Gre za pogoj, pod katerim lahko opravljajo svoje delo opravljajo v času epidemije. Taksistom so se pridružile tudi avtošole, za katere velja enak ukrep testiranja na 72 ur. Prejšnji četrtek so se sestali s pristojnim ministromJernejem Vrtovcem, ki je po srečanju dejal, da ne gre za "nagajanje", a da omenjeni odlok ostaja v veljavi. Napovedal pa je, da se bo posvetoval z zdravstveno stroko.