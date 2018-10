Nekdanja rafinerija sladkorja bo postala 'galerija svetovnih razsežnosti'

Mestna občina Ljubljana bo v nekdanji rafineriji sladkorja uredila sodobni galerijski prostor, ki bo predvidoma zaživel leta 2021. Galerija Cukrarna bo zrasla na robu središča mesta, a vizija je, pravi Janković, da bo to območje postalo del mestnega središča.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je v sredo le začela izvajati projekt ureditve Galerije Cukrarna, ki bo postala sodoben galerijski prostor za velike in zahtevne razstavne projekte. "Nov in sodoben prostor bo namenjen predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani," so ob začetku gradbenih del sporočili z MOL.

Nekdanja rafinerija sladkorja v Ljubljani je vendarle dočakala začetek prenove. FOTO: Nik Rovan, vir MOL

'Galerija svetovnih razsežnosti' Gre za največji kulturni projekt v Sloveniji v vrednosti 21,5 milijona evrov, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Dela bodo predvidoma trajala 24 mesecev, izvajalo jih bo gradbeno podjetje Strabag. Po končani prenovi pa bo Galerijo Cukrarna upravljal ljubljanski javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML). Kot je povedal direktor MGML Blaž Peršin, se je na prenovo Cukrarne dolgo čakalo, ta degradiran prostor ob Ljubljanici na robu središča mesta je bil več kot dve desetletji prepuščen nemilosti časa. Pri projektu, ki ga brez MOL sploh ne bi bilo, so po njegovih besedah sodelovali številni, prenova se začenja ob pomoči ministrstva za okolje in prostor ter z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Na lastno vprašanje, zakaj Galerija Cukrarna, je Peršin odgovoril: "Ker v Ljubljani ni prostora za večje razstave in večje projekte sodobne in likovne umetnosti, ki ga bo ta prostor ponujal." Ta prostor bo po njegovih navedbah tudi polje združevanja, srečevanja, novih idej in trajnostnega razvoja, ki bo mestu podelil tudi mednarodno noto.

Nov in sodoben prostor bo namenjen predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pravijo na MOL. FOTO: Scapelab, Marko Studen

Iz stavbe, ki so jo zaznamovali ljudje pred svojim časom in so bili nerazumljeni v svoji veličini, a so pomembno zaznamovali slovenski narod, bo zrasla galerija svetovnih razsežnosti. Tam si bodo obiskovalci po besedah komercialne direktorice družbe Strabag Lidije Žagarlahko ogledali dela svetovnih umetnikov, "ki tudi v večini niso bili razumljeni v svojem času, danes pa vrednosti njihovih del dosegajo nam nerazumljive višine". 'Oživili in razširili bomo mestno središče' V sklopu projekta ureditve Galerije Cukrarna bodo izvedli rekonstrukcijo objekta, s katero bodo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče, pojasnjujejo na MOL.

V neposredni bližini Cukrarne so na pobudo rolkarjev odprli park za rolkarje, s katerim so oživili celoten spodnji del Fabianijevega mostu. Opremljen je s polkrožno minirampo, umeščeno med štiri stebre mostu, ter dvema manjšima betonskima elementoma. Vstop vanj je skozi dvokrilna nihajna vrata, poskrbeli so tudi za osvetlitev, da ga bodo rolkarji lahko uporabljali tudi v večernih urah.

Poleg tega bodo odpravili fizično oviro, ki ovira mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali bodo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj bo to območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane. Galerija Cukrarna bo zrasla na robu središča mesta, a vizija je, pravi ljubljanski županZoran Janković, da bo to območje postalo del mestnega središča. Razširili bodo območje za pešce, že včeraj pa so pod Fabianijevim mostom odprli tudi skate park, s katerim oživljajo celotno podmostje, od Cukrarne do kolesarske brvi.

Galerija Cukrarna bo zrasla na robu središča mesta, a vizija je, pravi Janković, da bo to območje postalo del mestnega središča. FOTO: Nik Rovan, vir MOL

Ko bo pravnomočnih še drugih pet lastninskih tožb proti uporabnikom nekdanje tovarne koles na Trubarjevi, pa se bo začela tudi prenova Roga. Obe stavbi, ki sta bili do zdaj Sloveniji v posmeh, bosta s prenovo v ponos vsakemu Ljubljančanu in Slovencu, je napovedal župan. Občina bo za celovito prenovo in ureditev galerije v Cukrarni Strabagu plačala 21,5 milijona evrov. MOL je s sklepom vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o sofinanciranju prenove pridobila 13,47 milijona evrov, od tega je 10,7 milijona z naslova evropskega sklada za regionalni razvoj, 2,7 milijona evrov pa bo prispevala država.