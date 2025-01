PRENOS V ŽIVO: Spolne zlorabe otrok lahko preiskuje le Policija

Skupina je sicer na spletu delila tudi videoposnetek domnevnega pedofila, ki bi se moral sodeč po njihovem zapisu dobiti s 14-letnim dečkom. "V parku je čakal na fantka, nakar so pristopili vitezi. Celoten pristop ni bil nasilen. Vitezi so ga vprašali, zakaj se tam nahaja, s kom se je želel dobiti in ali je pedofil," so zapisali.

Dan po tem, ko je v medijih odjeknila novica o samoorganiziranju nove skupine, ki naj bi se bojevala proti pedofiliji na slovenskih tleh, je dogajanje za nas problematiziral tudi strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl . "Takšna oblika varnostnega samoorganiziranja ni skladna z našo zakonodajo, saj kazniva dejanja obravnava in preiskuje Policija in ne civilni posameznik ali skupina," je jasen. Ob tem pa dodaja, da ima vsakdo možnost, da Policiji prijavi sum kaznivega dejanja ali pa da ovadi domnevnega storilca.

Moškega, ki so mu na posnetku sicer zameglili obraz, so zadrževali in mu grozili, da bodo njegovo identiteto javno objavili. Med zasliševanjem so 42-letnika prisilili, da prizna, da je pedofil in da se zaveda neprimernosti svojih ravnanj. Na spletu so sicer poudarili, da nasilja ne podpirajo, a ob tem tudi ni razvidno, ali so moškega prijavili Policiji.

Žaberl poudarja, da je v primeru, da oseba ve, da se pripravlja hujše kaznivo dejanje, ki bi se ga dalo preprečiti, dejanje celo dolžna prijaviti Policiji. Sicer pa da je edina legalna možnost državljanov za sodelovanje pri preprečevanju kaznivih dejanj je t. i. državljanska aretacija, "ko sme prostost osebi vzeti vsakdo, ki jo zaloti pri uradno pregonljivem kaznivem dejanju".

"Takšna združenja so zato nelegalna in bi bila, če bi se želela uradno registrirati, zavrnjena, saj njihovo delovanje oz. namen delovanja ni skladen s slovensko ustavo," meni sogovornik. Njihovo delovanje z lažnim predstavljanjem, omejitvijo svobode gibanja ter objavo fotografij pa da lahko pomeni tudi storitev kaznivega ravnanja.

"S svojim ravnanjem bolj škodujejo kot koristijo Policiji," ocenjuje Žaberl, a ob tem dodaja, da je lahko po drugi strani njihovo delovanje za Policijo tudi indic in opozorilni znak, da se na spletu dogajajo takšne stvari (pozivanje na intimna srečanja z osebo mlajšo od 15 let) in da jih mora učinkoviteje preganjati.