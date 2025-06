Takšne eksplozije človek ne bi preživel

V zrak je pognalo odslužen policijski avto, eksplozijo je spremljalo mnogo ljudi, med njimi 51 tečajnikov, bodočih kriminalistov, ki so v policijskem vadbenem centru opravljali še praktični del kriminalističnega tečaja. Po predhodnem teoretičnem delu namreč zatem v Gotenici v živo spremljajo in tudi preiskujejo vse, kar bodo med svojim delom lahko obravnavali v svojem delu v resničnem življenju. Kajti, ko bo šlo zares, časa za učenje ne bo. Morali bodo biti pripravljeni na vse, tudi na potencialne eksplozije.

Eden od tečajnikov Anže Jesenek s PU Ljubljana je dejal, da je doživeti eksplozijo v živo neprimerljivo z vsem, kar je kdaj videl po televiziji ali v drugih posnetkih. "V tečaju v Gotenici obravnavamo ogromno stvari. V bistvu smo začeli z nekimi osnovami, kako zbirati obvestila, na kakšen način obravnavati hujša kazniva dejanja, v bistvu vse, kar pripada našemu kriminalističnemu delu. Potem smo pa začeli z raznimi aktivnostmi, z obravnavanjem letalske nesreče, z obravnavanjem gospodarske kriminalitete, korupcijskikh kaznivih dejanj, obravnavali smo rop z več smrtnmi žrtvami, umori," je opisoval, kaj vse se dogaja v varnem zavetju kočevskih gozdov.

Eno glavnih sporočil praktičnega dela kriminalističnega tečaja je mlade sile naučiti, da za ogled kraja dejanja ni popravnega izpita, enako velja tudi za ogled kraja dejanja po eksploziji. Policijski inštruktorji svoje vajence natačno urijo, kaj vse je potrebno narediti, česa ne smejo pozabiti, kajti ko policija odstrani svoj trak 'STOP POLICIJA', poti nazaj več ni. "Tisto, kar pozabimo, tisto, česar ne naredimo, se potem v nadaljevanju uniči, ogleda ne moremo več ponoviti," poudarja vodja praktičega dela kriminalističnega tečaja Dejan Garbajs, ki je sicer vodja Sektorja za spločno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

A ne glede na to, da je šlo za vajo, je vse potekalo, kot če bi bilo zares. Vsak tečajnik je dobil svojo zadolžitev in jo je moral pod pozornimi očmi policijskih inštruktorjev izpeljati, kot bi šlo zares. Tako sploh niso vedeli, kaj se je zgodilo, kakšen eksploziv je bil podtaknjen. Vse so morali raziskati, tudi s pomočjo drugih služb, ki v takšnih primerih pridejo na teren. Tudi sama sem se približala vozilu in z grozo iz neposredne bližine ob nprijetnem vonju po zažganem videla, kaj pravzaprav ostane v vozilu po takšni siloviti eksploziji.

"Preiskava eksplozije je eno od zahtevnejših preiskovalnih dejanj. Zavarovati moramo zelo široko območje od kraja eksplozije. Široko območje običajno vzamemo na način, da tisti predmet, ki je najdlje oddaljen od centra ekplozije, še za nekaj deset metrov razširimo in ta postavimo policijski trak," je opisal kriminalistični inštruktor Evgen Trampuž, sicer višji kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. In seveda je potrdil moje laično predvidevanje, da v ob takšni eksploziji potencialni potnik v vozilu ne bi preživel.

Novinarji tako kot očividci ob kaznivih dejanjih vedno ostanemo za policijskim trakom, zato je bilo spremljati delo različnih preiskovalnih služb iz prve vrste zelo zanimivo. Predvsem pa je postalo jasno, kako zelo dobro morajo biti vse ekipe usklajene, šumov v komunikaciji ne sme biti. Tudi zato je sodelovanje v Gotenici velik doprinos h kasnejšemu službenemu sodelovanju, saj se vsi, ki bodo na terenu preiskovali kazniva dejanja spoznajo in vzpostavijo pomembne službene vezi.

Večina izmed nas bo na srečo imela opravka z možmi v modrem le, če bo zdrsnila na semaforju čez rumeno ali kdaj malo premočno pritisnila na plin, s kriminalistično službo imajo pa opravka le storilci kaznivih dejanj in pa tisti, ki so žrtve teh dejanj. Nihče si tega sicer ne želi, a če se nam zgodi kaj slabega, tedaj si vsi želimo, da nam pridejo na pomoč visoko usposobljeni, izurjeni, a tudi prijazni policisti in kriminalisti, ki z veseljem opravljajo svoj poklic in nam bodo v težkih trenutkih znali tudi prisluhniti.

