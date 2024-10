'Takšne smrti ni mogoče nikoli odžalovati'

Kmalu bo pet let, odkar so preiskovalci v gozdu pri Naklem naleteli na srhljiv prizor – iz zemlje je molela moška roka z zakrčenimi prsti. Kmalu je postalo jasno, da gre za pogrešanega Danijela Božića iz Ljubljane, ki so ga domači zadnjič videli 15. novembra 2019.

OGLAS

"Zjutraj, bilo je okoli osme ure, je sinčka odpeljal v vrtec. Odšla sem na balkon in Danči mi je iz avta pomahal in dejal vnuku, naj pozdravi babico. Potem sta odpeljala. Kolikor vem, je kasneje na neko pot odpeljal soseda, Žareta Tešanovića, ki naj bi bil slep, nazaj ga nikoli več ni bilo ..." je v solzah in skrušena povedala njegova mama Djurdja Božić.

Čustvene bolečine mame Djurdje Božić ne pojenjajo. FOTO: Sara Volčič icon-expand

V Slovenijo je prišla iz bosanskega Doboja pred mnogo leti. Ona jih je imela 20, mož 24, s seboj sta pa imela majhno "štručko", prvorojenko Sladjano. Sledila ji je sestrica Dijana, leta 1984 pa sta starša s ponosom pozdravila še sina Danijela. "Živeli smo lepo, pošteno, z lastnim delom smo si ustvarili vse, kar imamo, pa čeprav nimam neke graščine, a smo s tem zadovoljni. Danijel je bil zelo priden otrok, čudovit fantek in z njim ni bilo težav, dokler ni pri približno dvajsetih letih zašel v napačno družbo," mi je v dnevni sobi, kjer je na mizi še bil lonček, ki ga je pri zajtrku od malega uporabljal Danijel, zdaj pa iz njega pije njegov sin, povedala užaloščena mama Djurdja.

Lonček, iz katerega je Danijel vedno pil. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Družina ne verjame navedbam, da je bil Danijel tisti, ki naj bi v skupini štirih moških, od katerih so trije umorjeni, Kavaškemu klanu ukradel za milijon in pol evrov kokaina. Pa čeprav naj bi ga hranili ravno v lopi pred njihovo hišo na Viču v Ljubljani. "Lope ni uporabljal Danijel, tedaj si jo je izposodil sosed in po tri kovčke so prišli že naslednjo noč," je povedala sestra Dijana.

Slika Dijane, Danijela in Sladjane, ko so bili majhni. FOTO: Sara Volčič icon-expand

"Želimo si pravico za Danijela, želimo, da storilci tako okrutnega zločina plačajo za svoje dejanje," sta jasni mama in sestra. Ta teden se na ljubljanskem okrožnem sodišču začenjajo predobravnavni naroki za ta primer. Na zatožno klop bo sedlo šest obtoženih, med njimi tudi brata Kadivec, Blaž in Klemen, domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana. "Takšne smrti otroka nobena mama ne more sprejeti, ne more se s tem pomiriti. Razmišljala sem tudi o samomoru, samo da bi te misli, ki jih imam v svoji glavi, to zavedanje, kako zelo je moj sin trpel, kako so ga mučili, minilo," je iskreno povedala mama.

Svojci vsakodnevno obiskujejo Danijelov grob. FOTO: Sara Volčič icon-expand

Zdaj družina vse svoje moči usmerja v kolikor toliko lepo življenje sina umorjenega, ki je prestopil šolski prag. Velika zadrega bo nastopila, ko mu bodo skušali pojasniti, zakaj in kako je očka umrl. Kako povedati otroku, da so na svetu takšni ljudje, ki počnejo tako grozljive stvari, se sprašujejo. Nemogoče pa je potolažiti tudi psičko Lili, ki Danijela še vedno vsak dan čaka. Tudi ko smo z ekipo prispeli do njihovega doma, se je takoj zakadila ven in tekala nekaj časa okoli nas. Potem pa se je pomirila in ulegla, ker med nami ni bilo njenega lastnika.