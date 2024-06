Vladajoča koalicija je kritična do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine, ki ga je vložila največja opozicijska stranka SDS. Potezo je označila kot pričakovano in ponovila, da bi Slovenija s priznanjem Palestine prispevala k miru v Gazi in pritisnila na izraelsko oblast, naj sede za pogajalsko mizo.

Zunanja ministrica Tanja Fajon meni, da bi Slovenija s priznanjem pritisnila na izraelsko oblast, da naj sede za pogajalsko mizo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Če ima kdo iskren namen zagovarjati mir, potem mora zagovarjati tudi rešitev dveh držav. Ko vidimo, da imamo že več kot 36.000 ubitih ljudi v Gazi, da divjata morija in stradanje, si ne znam predstavljati, kako lahko slovenska družba sprejme to, da zavlačujemo," je pred zasedanjem odbora DZ za zunanjo politiko (OZP), na katerem trenutno razpravljajo o sklepu glede priznanja Palestine, dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem se je vprašala, ali gre pri odločitvi SDS za morebitno naklonjenost trenutni izraelski oblasti, ki se po mnenju ministrice ni pripravljena zares pogajati ne za trajno premirje, ne za izpustitev talcev, kot tudi ne za okrepitev humanitarne pomoči. "Skrajni čas je, da Slovenija prizna Palestino kot suvereno in neodvisno državo," je nadaljevala in ponovila, da bi Slovenija s priznanjem pritisnila na izraelsko oblast, da naj sede za pogajalsko mizo, in Palestincem poslala sporočilo, da niso sami.

"Takšno blokiranje s strani SDS seveda ni presenetljivo, ampak zelo verjetno govori veliko o tem, s kakšno ceno prihaja tista značka Izraela, s katero Janez Janša hodi okoli," pa je pred zasedanjem OZP izjavil vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec in opozoril, da se vlada že cel mandat sooča s podobnimi blokadami. Poudaril je, da bi se zdaj moralo pregledati poslovniške določbe, saj uporaba posvetovalnih referendumov po njegovem mnenju prerašča meje uporabe tega orodja. "Treba bo prečesati poslovnik in tudi parlamentarno prakso, da ugotovimo, ali lahko državni zbor na tak način sploh še deluje, ker se s takimi manevri praktično lahko zablokira vsako stvar," je dodal. Tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je potezo SDS označil za pričakovano, ki je legitimna, ni pa upravičena. Izrazil je upanje, da bodo med razpravo v OZP prišli do skupne pozicije. "Upam tudi, da bo priložnost, da se pomenimo na način, da bo naše priznanje ne samo politično dejanje, ampak tudi državniško dejanje. To se pravi, da ne bo imel vpliva samo na nas, ampak tudi navzven. S tem mislim predvsem na palestinsko ljudstvo in na razmere v Gazi, ki so vsak dan slabše," je še dodal Volk.