Taktike predsedniških kandidatov: družbena omrežja, obisk Triglava in igranje na kitaro

Samo še slabi štirje tedni nas ločijo do prvega kroga predsedniških volitev, državljani pa še uradno čakamo da izvemo, med kom vse bomo lahko izbirali. Kandidaturo so uradno že vložili Gregor Bezenšek mlajši, Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Anže Logar in Nataša Pirc Musar. V prihodnjem tednu bosta to storila vsaj še Miha Kordiš in Milan Brglez. Kampanja je medtem že v polnem teku. Kandidati državljane nagovarjajo z obiski na terenu in na družbenih omrežjih. Da bo odločitev lažja, precej vsebin povezanih s kampanjo načrtujemo tudi v naši medijski hiši.

Tako kot je bila turobno lena nedelja, je bila lena tudi nedeljska predsedniška kampanja. A politikom se pred volitvami že dolgo ni potrebno izpostavljati slabemu vremenu, svoje moči lahko usmerijo v druge kanale. "Dobro jutro iz prvega dejanja kampanje, ki je 'kafe', 'kafe' je lajf," je na Facebooku zapisal kandidat Levice Miha Kordiš. S kavo na Facebooku in kasnejšim obiskom mariborske bolnišnice je kampanjo v soboto namreč začel kampanjo. Kandidat Janez Cigler Kralj stavi na Tiktok in sladoled. "Boste sladoled? Hvala bom ... Zelo je dober sladoled ... A bi kdo sladoled?" je na Tiktoku objavil Kralj. Ima pa Cigler Kralj na tem omrežju hudo konkurenco. Videi Nataše Pirc Musar dosegajo do četrt milijona ogledov. "A veš, da te lahko policaj zaradi preglasne muzike v avtu kaznuje?" se je pošalila. icon-expand Samo še slabi štirje tedni nas ločijo do prvega kroga predsedniških volitev. FOTO: AP To najbrž ni težava za Anžeta Logarja, ki očitno obožuje mir. V soboto ga je iskal na vrhu Slovenije, Triglavu. A sestop na vrh države bo najbrž težja pot. S kitaro pa skuša volivce nagovoriti Vladimir Prebilič, a ima na tem področju hudo konkurenco. Tekmuje z akademsko izobraženim kitaristom Gregorjem Bezenškom. Največja skrivnost ostaja, na kakšne strune bo zaigral Milan Brglez, ki se na družbenih omrežjih zaenkrat oglaša zgolj z zapisi. Resnične, razgaljene obraze kandidatov vam bomo skušali prikazati tudi na naši televiziji. "Najprej bomo začeli z dva na dva, začnemo že z Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem v ponedeljek, sledi Milan Brglez in Miha Kordiš in potem tako naprej," je povedal naš voditelj Uroš Slak. Soočenji vseh kandidatov se bosta odvili v ponedeljek in petek pred volitvami. Vmes bodo še poglobljeni intervjuji s kandidati in preverjanje vsega izrečenega v dejstvih. Ve se, da je Uroš neizprosen izpraševalec, vendar ali ima že pripravljena vsa vprašanja? "Ne, kje pa, ker zadnje stvari, ki se dogajajo, dajo najboljše iztočnice za vprašanja," odgovarja Slak. Z vsemi zadnjimi stvarmi glede kampanje boste obveščeni, če boste še naprej spremljali našo televizijo in spletno stran 24ur.com.