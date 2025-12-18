Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Taktni promet na relaciji Maribor–Gradec in dodatne povezave z Beljakom

Ljubljana, 18. 12. 2025 16.13 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Vlak

Od 14. decembra dalje veljajo novi vozni redi vlakov, ki so prinesli nekaj večjih sprememb. Ena od pomembnejših novosti je uvedba vsakodnevnega takta vlakov med Mariborom in Gradcem. Vzpostavili so tudi vožnjo direktnega mednarodnega vlaka na relaciji Zagreb–Celje–Maribor–Gradec–Dunaj.

Z direktnimi vlakovnimi povezavami ali pa s prestopom na postaji Špilje/Spielfeld Strass taktni promet potnikom omogoča potovanje vsako uro na relaciji med Mariborom in Gradcem, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Nekateri vlaki imajo tudi vmesni postanek na postaji Šentilj ter na postajah Lipnica, Kaindorf, Graz Puntigamer in Graz Don Bosco.

Z uveljavitvijo novega voznega reda je vzpostavljena tudi vožnja direktnega mednarodnega vlaka na relaciji Zagreb–Celje–Maribor–Gradec–Dunaj in nazaj, ki je do zdaj vozil le do oziroma iz Gradca.

Novosti glede vozovnic

Od 14. decembra veljajo vse splošne abonentske mesečne, polletne in letne vozovnice Slovenskih železnic ter osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice, ki so izdane do zadnje postaje SŽ, tudi za potovanje od/do meje brez doplačila oziroma plačila prevoznine za vlak.

Pri potovanju potnika v/iz sosednje države velja: splošna abonentska mesečna, polletna in letna vozovnica SŽ ali osnovnošolska mesečna, polletna in letna vozovnica je veljavna do zadnje postaje SŽ – do mejne točke.

Vozovnica, izdana do ali od postaje Šentilj, recimo velja do postaje Šentilj meja in ne zgolj do oziroma od postaje Šentilj.

Garniture SŽ
Garniture SŽ
FOTO: Bobo

Ljubljana–Beljak

Med Ljubljano in Beljakom bodo medtem vpeljali dve dodatni vlakovni povezavi in novo dnevno povezavo Zagreb–Ljubljana–Beljak–München. Tako bo na relaciji Ljubljana–Beljak in obratno vzpostavljen dvourni takt.

Z avstrijskimi železnicami se Slovenske železnice dogovarjajo tudi za vzpostavitev direktne povezave na relaciji Ljubljana–Beljak–Dunaj. Garniture ÖBB Railjet naj bi na tej relaciji začele voziti predvidoma prihodnje leto, avstrijske železnice so namreč trenutno še v postopku pridobivanja dovoljenja za vožnjo dotične garniture po slovenskem železniškem omrežju.

V novem voznem redu ostajajo tudi vse obstoječe vlakovne povezave: nočni vlak v München, Stuttgart in Zürich ter v obratni smeri, pa tudi dnevne povezave v Zagreb, Budimpešto, Dunaj, Gradec, Beljak, Reko, Pulj, Trst, Videm/Udine, še sporočajo iz Slovenskih železnic.

slovenske železnice vlak

