Taktni promet na relaciji Maribor–Gradec in dodatne povezave z Beljakom

Z direktnimi vlakovnimi povezavami ali pa s prestopom na postaji Špilje/Spielfeld Strass taktni promet potnikom omogoča potovanje vsako uro na relaciji med Mariborom in Gradcem, so sporočili iz Slovenskih železnic. Nekateri vlaki imajo tudi vmesni postanek na postaji Šentilj ter na postajah Lipnica, Kaindorf, Graz Puntigamer in Graz Don Bosco. Z uveljavitvijo novega voznega reda je vzpostavljena tudi vožnja direktnega mednarodnega vlaka na relaciji Zagreb–Celje–Maribor–Gradec–Dunaj in nazaj, ki je do zdaj vozil le do oziroma iz Gradca.

Novosti glede vozovnic

Od 14. decembra veljajo vse splošne abonentske mesečne, polletne in letne vozovnice Slovenskih železnic ter osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice, ki so izdane do zadnje postaje SŽ, tudi za potovanje od/do meje brez doplačila oziroma plačila prevoznine za vlak. Pri potovanju potnika v/iz sosednje države velja: splošna abonentska mesečna, polletna in letna vozovnica SŽ ali osnovnošolska mesečna, polletna in letna vozovnica je veljavna do zadnje postaje SŽ – do mejne točke. Vozovnica, izdana do ali od postaje Šentilj, recimo velja do postaje Šentilj meja in ne zgolj do oziroma od postaje Šentilj.

Garniture SŽ FOTO: Bobo

Ljubljana–Beljak