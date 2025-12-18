Taktni promet na relaciji Maribor–Gradec in dodatne povezave z Beljakom

Z direktnimi vlakovnimi povezavami ali pa s prestopom na postaji Špilje/Spielfeld Strass taktni promet potnikom omogoča potovanje vsako uro na relaciji med Mariborom in Gradcem, so sporočili iz Slovenskih železnic.
Nekateri vlaki imajo tudi vmesni postanek na postaji Šentilj ter na postajah Lipnica, Kaindorf, Graz Puntigamer in Graz Don Bosco.
Z uveljavitvijo novega voznega reda je vzpostavljena tudi vožnja direktnega mednarodnega vlaka na relaciji Zagreb–Celje–Maribor–Gradec–Dunaj in nazaj, ki je do zdaj vozil le do oziroma iz Gradca.
Novosti glede vozovnic
Od 14. decembra veljajo vse splošne abonentske mesečne, polletne in letne vozovnice Slovenskih železnic ter osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice, ki so izdane do zadnje postaje SŽ, tudi za potovanje od/do meje brez doplačila oziroma plačila prevoznine za vlak.
Pri potovanju potnika v/iz sosednje države velja: splošna abonentska mesečna, polletna in letna vozovnica SŽ ali osnovnošolska mesečna, polletna in letna vozovnica je veljavna do zadnje postaje SŽ – do mejne točke.
Vozovnica, izdana do ali od postaje Šentilj, recimo velja do postaje Šentilj meja in ne zgolj do oziroma od postaje Šentilj.
Ljubljana–Beljak
Med Ljubljano in Beljakom bodo medtem vpeljali dve dodatni vlakovni povezavi in novo dnevno povezavo Zagreb–Ljubljana–Beljak–München. Tako bo na relaciji Ljubljana–Beljak in obratno vzpostavljen dvourni takt.
Z avstrijskimi železnicami se Slovenske železnice dogovarjajo tudi za vzpostavitev direktne povezave na relaciji Ljubljana–Beljak–Dunaj. Garniture ÖBB Railjet naj bi na tej relaciji začele voziti predvidoma prihodnje leto, avstrijske železnice so namreč trenutno še v postopku pridobivanja dovoljenja za vožnjo dotične garniture po slovenskem železniškem omrežju.
V novem voznem redu ostajajo tudi vse obstoječe vlakovne povezave: nočni vlak v München, Stuttgart in Zürich ter v obratni smeri, pa tudi dnevne povezave v Zagreb, Budimpešto, Dunaj, Gradec, Beljak, Reko, Pulj, Trst, Videm/Udine, še sporočajo iz Slovenskih železnic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.