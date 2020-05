Tale trik vam bo garantirano odstranil celulit do poletja!

Ker mi je bil že od nekdaj izgled mojega telesa zelo pomemben, me resnično moti, da nisem v "formi" in se hkrati zavedam, kako se vse ženske ob vidnih telesnih "pomanjkljivostih" tudi psihično veliko slabše počutimo .

Pozdravljeni ! Ker me vse bralke 24ur še ne poznate, se mi zdi prav, da se najprej predstavim. Moje ime je Tamara , sem nutricionistka (ali poenostavljeno - ukvarjam se s prehranskim svetovanjem), sem srečno poročena in trenutno tako kot večina vas umiram od dolgčasa v času tehle karanten. Glede na to, da mi kombinacija čuvanja hčerke in dela od doma vzame precej energije, v zadnjem času nimam več toliko moči in volje za šport.

A nikoli prej se nisem soočila s sicer zelo pogostim ženskim problemom. Zdaj pa je to doletelo tudi mene. Pri ogledovanju v kopalnici me je vedno bolj začel motiti pogled na mojo zadnjico in stegna. Celulit!

Pa vendarle je le redkokatera prisluhnila mojim nasvetom glede prehrane in gibanja. Večinoma so imele izgovor, da nimajo ne volje, ne časa. In takrat sem jih to težko razumela, saj je to bilo zdravo življenje ne le moj posel, ampak preprosto moj vsakdanjik in način življenja. Nato pa se je zgodilo tudi meni - najprej me je napadla neka neznana alergija, ki mi je vzela veliko energije, v službi so šefi postajali vse bolj in bolj zahtevni, doma pa so se gospodinjska opravila samo še kopičila in mi izmozgala še tisto malo moči, ki sem jo imela, ko sem okoli 19h prihajala domov iz službe.

No, ampak tokrat ne bom govorila o frizuri, o hlačah ali kozmetiki. Govorila bom o eni veliko hujši (ženski) težavi, katero prav gotovo poznaš. Najprej ti bom zaupala, da sem se od nekdaj rada ukvarjala s športom, posebno s tekom in posledično sem imela (skoraj) vedno lepo in vitko postavo. Tako mojo voljo za šport kot tudi postavo mi je zavidala marsikatera prijateljica.

Točno to potrebujem, sem si mislila! Nimam namreč veliko časa in to nadlogo je treba zaustaviti. Preizkusila sem različne kreme, rolerje, še bolj prilagodila prehrano in se zopet prisilila v športanje vsaj parkrat tedensko. Misliš, da mi je uspelo?

In res, na spletu sem našla 1001 tretma za celulit, pri čemer so vsi obljubljali, da bo celulit izginil že v parih dneh .

In prav vsakič sem pred ogledalom porabila ogromno časa, ko sem si ogledovala to pošast in si z rokami "nategovala" kožo , čeprav sem vedela, da to seveda prav nič ne pomaga. Poznaš ta občutek?

Začelo se je torej na zadnji plati, vedno bolj pa je bil opazen tudi na stegnih. Zdelo se mi je, da ga še pred parimi tedni sploh nisem imela, zdaj pa je pod sojem luči v kopalnici zasijal v vsej svoji veličini! In ne bi verjela, če ne bi doživela – začel se je vidno širiti, iz dneva v dan, iz tedna v teden. Luknjice so bile vse večje, koža pa vse grša.

Za različne preparate in pripomočke sem zapravila pravo malo premoženje . Potem sem se odločila, da poskusim nekaj povsem drugega, saj sem dojela, da zgolj s kemijo in pripomočki enostavno ne bo šlo.

Poskusila sem čisto vse. Prebrala internet po dolgem in počez. A naj sem se še tako pridno mazala z anti-celulitnimi kremami, hodila na masaže in pilinge, rezultata ni in ni bilo. Jaz pa sem vsak dan postajala bolj in bolj zagrenjena.

Ker celulita nisem želela javno razkazovati, sem začela noge skrivati za dolgimi hlačami in krili, tudi ob toplejših dneh. Vsa obupana sem se začela tolažiti, da to prej ali slej doleti vsako žensko in da prava pomoč ne obstaja.

Celulit se mi je še naprej vztrajno širil , moja zadnjica in noge pa so bile videti naravnost grozno. Vse to je pustilo posledice tudi na moji psihi in stilu oblačenja.

Postala sem izjemno radovedna, a priznam, da sem bila zaradi preteklih slabih izkušenj tudi precej skeptična. Zato sem osebno preučila prav vsako sestavino, ki se je nahajala v gelu ter lastoročno prebrala na desetine znanstvenih člankov o njih ter se lotila tudi njihove znanstvene raziskave o rezultatih na testnih uporabnicah.

Še dobro, da sem nekako iz tega "foha" in me te reči zanimajo. Znanstvene raziskave so me prepričale (ali bolje rečeno navdušile) do te mere, da sem še isti trenutek naročila dva gela na uradni spletni strani in se odločila, da ga preizkusim kar na sebi. Konec koncev prodajalec nudi 14-dnevno garancijo, tako da nisem tvegala prav veliko.

Rezultati so bili naravnost fantastični!

V omenjeni znanstveni študiji tega gela je kar 85% uporabnic potrdilo, da so zadovoljne z rezultatom, 80% vseh pa je potrdilo tudi vidno zmanjšanje celulita! Pomislila sem, da menda ne bom ravno jaz v tistih 15-20%...



A razlika med prej in potem je bila tako velika, da že po 20 dneh uporabe gela nisem mogla verjeti svojim očem. Koža na zadnjici je postajala vse bolj napeta in voljna na otip, da ne omenjam, da je bila videti neprimerljivo bolje kot prej.

Levo na sliki je stanje pred uporabo gela CelluHit, desno pa stanje po 20 dneh :