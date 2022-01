Talenti v gostinstvu, prijavite se na akademijo Raise the Bar!

Akademija Raise the Bar je priložnost za izpopolnjevanje barmanov, natakarjev in baristov.

Imaš izkušnje v poklicih, kot so barman, natakar ali barist? Te motivirata ambicioznost in kreativnost ter imaš vsaj eno leto izkušenj v gostinstvu? Imamo odlično novico: do 17. januarja 2022 se lahko prijaviš na akademijo Raise the Bar. Program je priložnost za pridobitev nepozabnih izkušenj in znanja, ki bo pripomoglo k razvoju tvoje kariere v gostinstvu.

Ali tudi ti meniš, da kava ni le vir jutranje energije, ki ti pomaga prebroditi še en dan, in v vsakem zrnu vidiš dolgo zgodovino bogatih arom in okusov? Če je tvoj odgovor pritrdilen, je akademija Raise the Bar prava priložnost zate. Izobraževalni program je namenjen vsem talentom v gostinstvu, tudi iz Slovenije, ki pijače prepoznajo kot kreativne medije s potencialom za pisanje novih zgodb. Za sodelovanje na tem brezplačnem izobraževanju preprosto izpolniš prijavni obrazec na spletni strani raisethebar.hr/akademija.