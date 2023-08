Talne označbe za motoriste še na cestah proti Trbovljam in na Jezersko

Pilotni projekt označitve posebnih talnih označb za motoriste so na državni cesti R3-643 na odseku Podpeč–Rakitna izvedli leta 2016. "Na osnovi analize prometnih nesreč je bilo ugotovljeno, da je po izvedbi ukrepov število prometnih nesreč motoristov v izpostavljenih krivinah, glede na primerljivo obdobje pred ukrepom, zmanjšalo za kar 71 odstotkov. Število vseh nesreč v izpostavljenih krivinah pa se je zmanjšalo za več kot 56 odstotkov," so danes zapisali pri Direkciji RS za infrastrukturo.

Ob začetku projekta so na ministrstvu za infrastrukturo opozorili, da je omenjeni odsek še posebej nevaren zaradi skupine motoristov, ki cesto med Podpečjo in Rakitno uporabljajo kot poligon za dirkanje. Sebe in druge udeležence prometa ogrožajo s prehitevanjem preko neprekinjene ločilne črte, prehitevanjem na nepreglednih delih ceste, vožnjo po nasprotnem smernem vozišču in neprilagojeno hitrostjo, so dodali.