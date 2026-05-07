Slovenija

Tam-Europe Maribor odpustil 20 delavcev

Maribor , 07. 05. 2026 21.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Tam Europe Maribor

Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam-Europe je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustil 20 delavcev, je potrdil vodja mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memon. Doslej se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod.

Bernard Memom je za Radio Slovenija povedal, da so delavci že dobili odpovedi in da jim je zavod podal vse informacije o njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in tudi o denarnem nadomestilu. Po njegovih besedah se doslej še nihče od odpuščenih ni prijavil na zavod. Memom verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev, je še poročal radio.

FOTO: Bobo

Družba Tam-Europe, ki je prek družbe Tam Auto v lasti kitajskega podjetja China Auto Chain, je imela konec leta 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, 82 zaposlenih oz. okoli 30 manj kot v letih pred tem.

V letu 2024 je ustvarila 17,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je okoli 62 odstotkov več kot leto prej. Prodala je 56 avtobusov v skupni vrednosti 15,3 milijona evrov, še okoli 500.000 evrov je bilo prihodkov od prodaje rezervnih delov ter 1,5 milijona evrov drugih prihodkov. Družba je imela dobrih 800.000 evrov čistega dobička, potem ko je leto prej vknjižila 6,3 milijona evrov izgube, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa. Leta 2021 je beležila 4,6 milijona evrov izgube, leta 2022 pa 9,8 milijona evrov izgube.

Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Legendarni trenutek milijonske izgube ujet v objektiv kamere
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
