Tam, kjer smo si ženske same krive, kadar smo spolno napadene

Če se je komu v Sloveniji morda zazdelo, da nas gibanje na Balkanu ne more zajeti, ker da tej entiteti v vseh pogledih napredna združba Slovencev in Slovenk kratko malo ne pripada – nenazadnje želimo proč od nje pobegniti že desetletja – je ta nekdo očitno pozabil, kako se je javna debata o spolnem nadlegovanju in nasilju pri nas nazadnje končala. Osvežimo si spomin: po tem, ko so sodišča pri obravnavi redkih primerov posilstev, ki sploh dosežejo sodni epilog (90 % posilstev ni prijavljenih), upoštevala olajševalne okoliščine, denimo da je žrtev spala, da je bilo posilstvo kratkotrajno in celo da je posilstvo posledica pomanjkanja naravnih možnosti za sprostitev nagonov, bi nam moralo postati kristalno jasno, da je čas za spremembo definicije posilstva. Da je čas, da se podprijavljenosti tega nasilja zoperstavimo tako, da spremenimo zastarelo in neprimerno, škodljivo zakonodajo in sistem, v katerem od žrtev pričakujemo odpor, ne da bi predvideli normalne psihološke reakcije na tovrstne napade, kot so otrpnjenje, sram in umik – da uvedemo zakonodajo, s katero bomo zaščitili žrtve, breme dokazovanja pa prenesli na storilce.

Sicer se precej uspešno bežimo od nasilja nad ženskami ali pa se delamo, da nič ne vidimo in nič ne slišimo, a kako bomo pobegnili od tisočih zbranih pričevanj o spolnem nadlegovanju v celotni regiji, ki so se pojavila po izpovedih Milene in njenih kolegic, ki se jim je v tem tednu pridružila tudi slovenska igralka Mia Skrbinac ?

Od #MeToo do #Nisamtražila

Po izpovedih igralk v gibanjih #MeToo in #Nisamtražila smo bili priča simptomatičnemu trendu: debata v javnosti se naenkrat od potrebnega opozarjanja na družbene vzroke za nesprejemljivo početje, do katerega ne bi smeli imeti nikakršne tolerance, preusmeri v iskanje krivde pri žrtvah, ki so si same krive, ki izzivajo in ki se želijo tako maščevati, ali v nedopustne dvome o vzrokih za prijavo ali izpoved, ki je navadno časovno oddaljena od samega spolnega napada.

Zakaj šele zdaj, če je bilo tako hudo, zakaj se ni odpravila na policijo, si drznemo misliti in s tem degradirati in disciplinirati sedanje in bodoče žrtve. Če smo žrtve nasilja večkrat, če se ne upremo takoj in prvič (kot si domišljajo mnogi, da bi bilo edino prav) je jasno dvoje: najprej, da smo postavljene v izrazito podrejen položaj in da se zato tudi nismo šele sedaj spomnile na to, in drugič, da je to neuspeh nas vseh. Vsakega posebej in vseh skupaj – ker vzpostavljamo okolje, ki normalizira spolno nadlegovanje, namesto da bi ščitilo žrtve!

Podatki Evropske agencije za temeljne pravice, ki so bili zbrani v najobsežnejši raziskavi o nasilju nad ženskami na svetu do sedaj, razkrivajo del težav družbe, v kateri je spolno nasilje še posebno podprijavljeno . Medtem ko je prijavljenih zgolj okoli 10 % posilstev, je ta številka pri spolnih zlorabah še manjša. Kako, se seveda vprašamo. Tako in zato, ker najmanj vsak četrti državljan Evropske unije meni, da je spolni odnos brez privolitve lahko upravičen; ker najmanj vsak peti meni, da ženske pogosto pretiravajo ali si izmišljujejo, kadar poročajo o spolnih zlorabah in posilstvih.