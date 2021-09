Tamara Zidanšek se veseli nastopa pred domačo publiko

V ponedeljek se v Portorožu začenja veliki in težko pričakovani teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož z nagradnim skladom 250 tisoč dolarjev. Za lovoriko zmagovalke se bo potegovalo kar pet Slovenk. Poleg Andreje Klepač, Kaje Juvan, Žive Falkner in Pie Lovrič se svojega nastopa pred domačo publiko veseli tudi letošnja polfinalistka Roland Garrosa in zmagovalka julijskega turnirja v Lozani, Tamara Zidanšek. Trenutno 40. igralko sveta smo obiskali na treningu v sončnem Portorožu, kamor je prišla neposredno s turnirja v Ameriki. Na US Opnu je namreč prejšnji teden zaključila z nastopi v drugem krogu.