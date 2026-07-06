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Slovenija

Tanja Fajon bo karierno pot nadaljevala v Bruslju?

Ljubljana, 06. 07. 2026 14.12 pred 1 uro 2 min branja 51

Avtor:
K.H.
Tanja Fajon

Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon naj bi po odhodu iz slovenske politike dobila novo mednarodno funkcijo. Po neuradnih informacijah naj bi postala posebna predstavnica Evropske unije za regijo Sahel, kjer bi skrbela za usklajevanje diplomatskih prizadevanj EU na enem najbolj nestabilnih območij sveta.

O novi karierni poti Tanje Fajon je prvi poročal portal Info360. V Bruslju imenovanja za zdaj niso potrdili, za portal so odgovorili le, da "te vrste informacij ne morejo razkriti, saj dokument in interne razprave o imenovanju niso javni".

Po neuradnih informacijah pa naj bi bilo imenovanje rezultat dogovora z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kajo Kallas. Trenutnemu posebnemu predstavniku EU za Sahel, portugalskemu zunanjemu ministru Joau Cravinhu se mandat izteče avgusta letos. 

Tanja Fajon in Kaja Kallas
Tanja Fajon in Kaja Kallas
FOTO: AP

Ali bo res prevzela novo evropsko funkcijo, smo vprašali tudi Tanjo Fajon. Na njen odgovor še čakamo. 

Za kakšno funkcijo gre?

Posebni predstavnik EU za Sahel usklajuje diplomatske aktivnosti Evropske unije v regiji ter spodbuja prizadevanja za varnost, mir in dolgoročni razvoj. 

Med nalogami predstavnika je tudi podpora državam pri soočanju s političnimi, varnostnimi in humanitarnimi izzivi.

Sahel je širok pas Afrike med puščavo Sahara na severu in tropskimi savanami na jugu. Razteza se od Atlantskega oceana do Rdečega morja in zajema več držav, med njimi Mali, Niger, Čad, Burkina Faso in Senegal. Gre za eno najbolj nestabilnih regij na svetu, kjer se prepletajo varnostne grožnje, politična nestabilnost, terorizem, revščina, podnebne spremembe in vse hujše humanitarne razmere. Prav zaradi teh izzivov Evropska unija v regiji ohranja posebnega predstavnika, ki skrbi za usklajevanje evropske diplomacije in sodelovanje z afriškimi partnerji.

Vrnitev na RTV očitno ni v igri

V zadnjih dneh so se v javnosti pojavljala ugibanja, da bi se Fajonova lahko vrnila na RTV Slovenija, kjer je bila zaposlena pred vstopom v evropsko politiko. Na javni radioteleviziji je pred 17 leti delovala kot novinarka tretjega programa Radia Slovenija – ARS, njene pravice iz delovnega razmerja pa so bile ves čas politične kariere v mirovanju.

Tanja Fajon
Tanja Fajon
FOTO: Bobo

Kot kaže, pa Fajonova namerava kariero nadaljevati na mednarodnem parketu. 

Fajonova je sicer po primopredaji poslov svojemu nasledniku Tonetu Kajzerju sicer na svojem Instagram profilu zapisala, da si bo po 17 letih aktivne politike najprej vzela čas zase, za počitek in prijatelje.

tanja fajon služba bruselj evropska unija

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KOMENTARJI51

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windskiper
06. 07. 2026 15.53
samo da gre čimdalj od Slovenije...
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0 0
Bolfenk2
06. 07. 2026 15.49
Posledica obveznih ženskih kvot v EU politiki, ko ni pomembno kaj nek funkcionar zna, važno da je ženska. Tako so kariero delale Von der Lajna, Kaja Kallas in naša Fajonka. EU pa zato propada.
Odgovori
+3
3 0
Sontrox
06. 07. 2026 15.48
spet bo drek mešala
Odgovori
+2
3 1
abmam
06. 07. 2026 15.45
To me spominja na otroško serijo A JE TO. Bože mili, kako si talajo stolčke med seboj. To službo si je že dolgo pripravljala zato je lezla Ursuli in Kalasovi v r..!
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
06. 07. 2026 15.44
Zakaj bi naj evropske davkoplačevalce zanimala usoda nekega afriškega plemena? Spet bo ta zblojena levičarka zapravljala naš denar za nore multikulti projekte. Na RTV ji seveda ne diši ker tam pod Janšo ne bo več denarja.
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+2
3 1
Podlesničar
06. 07. 2026 15.51
Ker podpora afriških plemen pomeni mesto v varnostnem svetu... JJ diplomaciji to nebi nikoli uspelo.
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0 0
SAME KLOBASE
06. 07. 2026 15.41
Tako je.... V Bruselju zbirajo kronane osle
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+7
7 0
Alfaa
06. 07. 2026 15.41
To pa so kalibri n.1. slovenske politike in seveda EU greznice,ki garamo za njihove mega plače.
Odgovori
+5
5 0
kinimod
06. 07. 2026 15.37
Deluje še nedolžna
Odgovori
+3
3 0
lokson
06. 07. 2026 15.36
Pa saj to človek ne more verjet. Ni čudno, da gre svet v tri krasne. Nič proti njej kot človeku, ampak kaj resno???????
Odgovori
+8
8 0
dron
06. 07. 2026 15.41
S tvojim idolom jufko zagovornikom genocida nad otroki gre svet res v tri krasne😉
Odgovori
-5
0 5
lokson
06. 07. 2026 15.44
Biciklistek, s kom se ti kregaš!!!!!
Odgovori
+1
1 0
main
06. 07. 2026 15.34
Super.... Z Urško bosta v Kongu fujtrali gorile.
Odgovori
+5
7 2
main
06. 07. 2026 15.32
Služba sama sebi namen....popolnoma noben je v muslimanskem svetu ne bo poslušal. Nobene koristi ni imela od nje Slovenija in tu EU je ne bo imela...
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+10
11 1
Valkidžija
06. 07. 2026 15.37
Res je, ker muslimani žensk sploh ne upoštevajo.
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+5
5 0
abmam
06. 07. 2026 15.51
Kdo pa sploh pričakuje korist od nje? Korist bo imela Fajonka z bajno plačo!
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0 0
brezveze13
06. 07. 2026 15.31
to je neka funkcija bolj bla.bla,bla za tročenje denarja koristi pa nobene prav pisana fajonki- Kot videno do sedaj se ni nikjer obnesla niti kot vodja SD večino mlatenje prazne slame in polnjenje svojega ego na račun davkoplačevalcev.Bav --bav toliko zagnana da si še dedce ne more pridobiti ali je pa nobeden ne mara
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+7
9 2
Actual Asparagus
06. 07. 2026 15.17
"Karierna pot"...... Osupljiva kariera Pro Hamas podpornice. Ni kaj. Upam, da mladi rod spregleda zablodo. Ako se cenijo....
Odgovori
+9
14 5
Lock Down
06. 07. 2026 15.20
Boljše, da bi podpirala izraelske morilce, kot tvoj zdraharski vodja sekte?
Odgovori
-1
8 9
Valkidžija
06. 07. 2026 15.38
Bo podpirala jedrno Afriko.
Odgovori
+3
3 0
Podlesničar
06. 07. 2026 15.16
Bravo Tanja... kje bo pa naš Grims nadaljeval kariero? 😁
Odgovori
-2
8 10
igy02
06. 07. 2026 15.15
Kaja Kalas je podoben kaliber kot Fajonka. Ženska kvota😂😂😂
Odgovori
+16
21 5
igy02
06. 07. 2026 15.14
Tako pac deluje Bruselj. Nesposobne ljudi nastavlja na neke imaginarne funkcije. Mogoče pa bo tam delala manj škode, kot jo bi na RTV😂😂😂
Odgovori
+20
23 3
mayda2
06. 07. 2026 15.13
pisarno in službeno stanovanje pa v Bruslju. Lepo. Enkrat mesečno pa z vso delegacijo tja dol. Po potrebi. Koliki je že letni proračun za spremljanje tega evropskega problema?
Odgovori
+17
18 1
Minifa
06. 07. 2026 15.09
Dobila je kar je hotela, druženje z takimi kot je Etiopija 60 % nepismenih ostali pa so kozjo pastirji ( pardon kirurgi, inžinirji in astrofiziki)..
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+21
21 0
peglezn
06. 07. 2026 15.03
ljubiteljica krvavic bo širila feminizem v Sudanu? če jo slučajno ugrabijo - da je ne bi kdo reševal...
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+18
18 0
JApajaDAja
06. 07. 2026 14.59
sedaj bo "cel sahel" preselila v eu, ker tu so pa še pogoji za preživetje....
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+23
24 1
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