Tanja Fajon bo karierno pot nadaljevala v Bruslju?

O novi karierni poti Tanje Fajon je prvi poročal portal Info360. V Bruslju imenovanja za zdaj niso potrdili, za portal so odgovorili le, da "te vrste informacij ne morejo razkriti, saj dokument in interne razprave o imenovanju niso javni". Po neuradnih informacijah pa naj bi bilo imenovanje rezultat dogovora z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kajo Kallas. Trenutnemu posebnemu predstavniku EU za Sahel, portugalskemu zunanjemu ministru Joau Cravinhu se mandat izteče avgusta letos.

Tanja Fajon in Kaja Kallas FOTO: AP

Ali bo res prevzela novo evropsko funkcijo, smo vprašali tudi Tanjo Fajon. Na njen odgovor še čakamo.

Za kakšno funkcijo gre?

Posebni predstavnik EU za Sahel usklajuje diplomatske aktivnosti Evropske unije v regiji ter spodbuja prizadevanja za varnost, mir in dolgoročni razvoj. Med nalogami predstavnika je tudi podpora državam pri soočanju s političnimi, varnostnimi in humanitarnimi izzivi. Sahel je širok pas Afrike med puščavo Sahara na severu in tropskimi savanami na jugu. Razteza se od Atlantskega oceana do Rdečega morja in zajema več držav, med njimi Mali, Niger, Čad, Burkina Faso in Senegal. Gre za eno najbolj nestabilnih regij na svetu, kjer se prepletajo varnostne grožnje, politična nestabilnost, terorizem, revščina, podnebne spremembe in vse hujše humanitarne razmere. Prav zaradi teh izzivov Evropska unija v regiji ohranja posebnega predstavnika, ki skrbi za usklajevanje evropske diplomacije in sodelovanje z afriškimi partnerji.

Vrnitev na RTV očitno ni v igri

V zadnjih dneh so se v javnosti pojavljala ugibanja, da bi se Fajonova lahko vrnila na RTV Slovenija, kjer je bila zaposlena pred vstopom v evropsko politiko. Na javni radioteleviziji je pred 17 leti delovala kot novinarka tretjega programa Radia Slovenija – ARS, njene pravice iz delovnega razmerja pa so bile ves čas politične kariere v mirovanju.

Tanja Fajon FOTO: Bobo