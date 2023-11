Tanja Fajon: Enostransko priznanje Palestine ne bi zagotovilo varnosti

Ministrica se bo danes na sedežu ZN v New Yorku udeležila posebnega odprtega zasedanja Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu. Govorila bo o svojih vtisih po nedavnem obisku v regiji, čakata jo tudi srečanji s kitajskim kolegom Vang Jijem in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom , za katerega je ministrica dejala, da je doslej vodil dosledno in jasno politiko do Bližnjega vzhoda. Na vprašanje, kdaj bo napočil čas za slovensko priznanje Palestine oziroma o zadržkih, ki to priznanje ovirajo, je ministrica odgovorila, da v tem času nobena država ne bo priznala Palestine.

"Najprej moramo zagotoviti stalno premirje, ustaviti nasilje, vzpostaviti res močno palestinsko oblast in razmere, v katerih bo zagotovljena varnost za Izraelce in Palestince. Mislim, da so napori v tej smeri izjemno veliki, pogovarjamo se z arabskimi državami, z izraelskim zunanjim ministrom Elijem Koenom in ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, da pridemo do rešitve dveh držav," je dejala.

Tako arabske kot druge države, s katerimi se je pogovarjala, verjamejo, da je zdaj pravi čas za iskanje rešitve dveh držav. Enostransko priznanje je sicer možno, a to ne bo zagotovilo varnosti v regiji, kar pa ostaja ključni cilj, je dodala.

Povedala je, da je Slovenija sicer med petimi ali šestimi državami članicami EU, ki intenzivno delajo na priznanju Palestine, vendar je trenutno najbolj pomembno doseči trajno prekinitev ognja, vzpostaviti močno palestinsko upravo in zagotoviti varnost.

Slovenija od 1. oktobra deluje kot opazovalka v Varnostnem svetu ZN, članica bo za dve leti postala v začetku prihodnjega leta.

Fajonova zadovoljna z delom ekipe na misiji pri ZN v New Yorku

Slovenija bo z januarjem za dve leti postala članica Varnostnega sveta ZN, že od 1. oktobra pa v njem deluje kot opazovalka. Po oceni Fajonove ekipa v New Yorku na čelu z veleposlanikom pri ZN Boštjanom Malovrhom in Samuelom Žbogarjem, ki Slovenijo zastopa v Varnostnem svetu, deluje dobro.

"Na misiji je dobra delovna vnema, morda bi bilo treba kakšne stvari izboljšati, da bomo v tem zapletenem položaju sposobni najti svoj prostor poštenega posrednika ob spoštovanju mednarodnega prava," je v New Yorku v torek dejala Fajonova. Ministrica se bo danes v ZN udeležila zasedanja Varnostnega sveta o položaju na Bližnjem vzhodu.

Po izvolitvi v Varnostni svet junija letos se je vlada odločila, da bo Slovenijo tam namesto vodje misije pri ZN Malovrha, ki je vodil misijo v času kandidature za Varnostni svet, zastopal Žbogar. Ta je bil namestnik veleposlanika v času prvega članstva Slovenije v Varnostnem svetu v obdobju 1998–1999.

Po poročanju časnika Delo je Malovrh v ZN poizvedoval o ustreznosti ureditve zastopanja države v Varnostnem svetu s posebnim odposlancem, s čimer naj bi po nekaterih ocenah presegel svoja pooblastila.

"Mislim, da se s tem več ukvarjajo tisti viri z ministrstva, o katerih govorite, ali mediji. Menim, da bi bilo bolje, da bi se ukvarjali z delom naše misije, ki ga opravlja zelo dobro. Zame oba veleposlanika delata dobro in zgodba je že zdavnaj končana. Nikoli nisem razmišljala o odpoklicu veleposlanika," je dejala ministrica.

Kot so za STA razložili viri v sekretariatu ZN, koncept posebne misije pri Varnostnem svetu ne obstaja, ker je misija določene države pri ZN le ena. V sekretariatu ZN pa ni nobenih zadržkov glede tega, kdo zastopa Slovenijo v Varnostnem svetu, ker je to stvar posamezne države članice, so pojasnili.

Diplomati več članic pri ZN, ki sicer niso želeli biti imenovani, pa so za STA povedali, da je ureditev zastopanja države v Varnostnem svetu ZN s posebnim veleposlanikom sicer povsem legitimna, a obenem precej nenavadna.