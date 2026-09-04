Tanja Fajon odhaja med nemške lobiste

Janševa vlada ji je zaprla evropska vrata, zato Tanja Fajon zdaj odhaja med nemške lobiste.

"Njene kandidature ne bi rad komentiral. Ne bi bilo nič narobe, če bi to delo tudi opravljala. Ne za Slovenijo ne zanjo. Odhaja pa v čisto drugačen svet," pravi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

"Gre za klasično svetovalno podjetje, ki se ukvarja tudi s strateškim pozicioniranjem podjetij. Tu naj bi Tanja Fajon, kot piše na spletni strani, vodila njihovo pisarno," pojasnjuje dopisnik iz Bruslja za Delo in POP TV Peter Žerjavič.

Gre za podjetje, ki ga je soustanovil nekdanji krščanskodemokratski župan Hamburga Ole von Beust. Med njihovimi strankami sta med drugim tudi Mastercard in McDonald's, ena ključnih dejavnosti družbe, kjer bo delovala nekdanja zunanja ministrica in predsednica SD, pa je tudi lobiranje.

"Tukaj deluje okoli – po različnih izračunih – 25 ali 30 tisoč lobistov. In nekdanji politiki so seveda, kot bi lahko rekli, zlata vredni za takšne družbe," pravi Žerjavič.

"Gre v korporativni svet. Ne v politični svet. Ampak iz svoje izkušnje vem, da zlasti velike globalne korporacije zelo rade ob sebi vidijo ljudi, ki imajo politične izkušnje. Kaj ima politik za povedati bankirjem? Prav gotovo ne veliko o financah in mednarodni ekonomiji. Ampak njih zanimajo politični procesi. Želijo razumeti skrivnost političnih procesov, da znajo oceniti politična tveganja pri svojih naložbah," pravi Pahor.

Fajonova se tako ne seli na RTV Slovenija, kjer jo je čakala služba. Pač pa odhaja v posel, kjer osebna poznanstva lahko odprejo kakšna vrata, ki bi sicer za naročnike ostala zaprta.

"A moram sploh kaj odgovoriti, ali je odgovor samoumeven? Ja, gotovo. Gotovo se zelo zanesejo na to, da imate prijatelje po svetu. In dejansko je to res. Imate jih. Tudi oni so odprti za to, da vam pomagajo, če vam lahko," pravi Pahor.

Nova vlada je sicer medtem za ugleden evropski položaj nominirala drugo Slovenko – Verico Trstenjak za posebno predstavnico EU za človekove pravice.

"Vemo sicer, po čigavem svetovnem nazoru, kam paše, ampak zaradi tega ne uživa nič manjšega ugleda pri nas. In mi nismo taki, da bi izločali ljudi samo zaradi tega, ker niso naklonjeni levi politični opciji," pravi poslanka SD Andreja Katič.

"Je izredna strokovnjakinja svojega področja. V Svobodi vedno zagovarjamo, da je vsak glas kjerkoli, tudi izven Slovenije, zelo dobrodošel in moramo vsi skupaj stremeti, da temu tako bo," pravi poslanec GS Matej Grah.

Ta poteza torej – za razliko od primera Fajon – domače politike ni razklala.