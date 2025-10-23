Tanja Fajon omenjena kot potencialna kandidatka za generalno sekretarko OZN

"Glasujte za naslednjega generalnega sekretarja Združenih narodov." To je anketa ameriškega portala Pass Blue - med 12-imi imeni iz celega sveta, v katerih vidijo potencialne kandidate za vodenje organizacije, pa je tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.
"Nisem ne pričakovala, ne vedela. Se mi zdi, da je to predvsem priznanje Sloveniji in naši vlogi, ki jo zastopamo v varnostnem svetu," je o tem povedala Fajonova.
Gre sicer za neformalno anketo, v kateri lahko glas odda vsak. Avtorji ankete na neprofitnem portalu Pass Blue, ki spremlja dogajanje v Združenih narodih in predvsem poudarja pomembnost vloge žensk, pravijo, da so "potencialne kandidate izbirali na podlagi diplomatskih virov."
Na vprašanje, ali bi jo kandidatura zanimala, odgovarja: "Mislim, da je to v tem času, ko imam toliko aktivnosti, res en tako daljnosežen met, da ga ne vidim kot realnega."
A ministrica obenem priznava, da takšna ideja še zdaleč ni nova.
"Res so v preteklosti v New Yorku različne agencije iz različnih delov sveta pristopile do mene, z vprašanjem, ali se lahko dobimo, da bi me radi podprli, pa vendar do tega pogovora nikoli ni prišlo."
Četudi je od takšnih anket do resne kandidature za najpomembnejši položaj v Združenih narodih še velik korak, so v opoziciji kritični, da si Fajonova v času ministrovanja ureja druge funkcije.
"Očitno Tanja Fajon ve, da v prihodnjem mandatu ne bo več ministrica za zunanje zadeve," pravi Andrej Poglajen, poslanec SDS.
Fajonova pa poudarja: "Druge službe ne iščem. Želim končati mandat do konca in se najprej osredotočiti na to, kaj lahko še naredim v Sloveniji."
"Eno tako sago o samokandidaturi smo v slovenskem političnem prostoru že imeli," je dejal Anže Logar, predsednik stranke Demokrati in nekdanji zunanji minister.
Lenart Žavbi, poslanec Gibanja Svoboda, pa mu odgovarja: "Sem bistveno bolj zadovoljen z zunanjo ministrico, ki se želi po mandatu potegovati za vidno funkcijo v OZN kot z zunanjim ministrom, ki kupi 78 tisoč kulijev brata predsednika vlade."
S tem Logarju žogico vračajo v Svobodi, kjer spogledovanje s tako pomembnim položajem pozdravljajo. Novega sekretarja Združenih narodov se bo namreč izbiralo prihodnjo jesen, ko bo zunanja ministrica aktualni mandat zaključila, zato težav ne vidijo. V tem kontekstu idejo, priznava, podpira tudi nekdanji zunanji minister.
"Če pa pride do celotnega kandidacijskega postopka, ki ni vezan pač na vodenje ministrstva, jaz to maksimalno podpiram, celo če bi bil sam minister, četudi minister prihaja iz druge politične opcije, bi naredil vse, kar je v moji moči, da to funkcijo zasede," dodaja Logar.
Doslej je bil edini slovenski - sicer nesojeni - kandidat za generalnega sekretarja Združenih narodov nekdanji predsednik Türk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.