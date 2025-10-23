Tanja Fajon omenjena kot potencialna kandidatka za generalno sekretarko OZN

Je zunanja ministrica Tanja Fajon v igri za položaj generalne sekretarke Združenih narodov? Kot potencialno kandidatko jo omenja portal blizu OZN. "Gre za priznanje naši državi," pravi zunanja ministrica. V opoziciji pa ji očitajo, da svoje ministrovanje izrablja za iskanje druge službe. Kako realna pa je sploh možnost, da bi Fajonova z letom 2027, ko aktualnemu sekretarju poteče mandat, prevzela vodenje Združenih narodov?

"Glasujte za naslednjega generalnega sekretarja Združenih narodov." To je anketa ameriškega portala Pass Blue - med 12-imi imeni iz celega sveta, v katerih vidijo potencialne kandidate za vodenje organizacije, pa je tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. "Nisem ne pričakovala, ne vedela. Se mi zdi, da je to predvsem priznanje Sloveniji in naši vlogi, ki jo zastopamo v varnostnem svetu," je o tem povedala Fajonova. Gre sicer za neformalno anketo, v kateri lahko glas odda vsak. Avtorji ankete na neprofitnem portalu Pass Blue, ki spremlja dogajanje v Združenih narodih in predvsem poudarja pomembnost vloge žensk, pravijo, da so "potencialne kandidate izbirali na podlagi diplomatskih virov." Na vprašanje, ali bi jo kandidatura zanimala, odgovarja: "Mislim, da je to v tem času, ko imam toliko aktivnosti, res en tako daljnosežen met, da ga ne vidim kot realnega."

Tanja Fajon v Generalni skupščini OZN FOTO: Profimedia icon-expand

A ministrica obenem priznava, da takšna ideja še zdaleč ni nova. "Res so v preteklosti v New Yorku različne agencije iz različnih delov sveta pristopile do mene, z vprašanjem, ali se lahko dobimo, da bi me radi podprli, pa vendar do tega pogovora nikoli ni prišlo." Četudi je od takšnih anket do resne kandidature za najpomembnejši položaj v Združenih narodih še velik korak, so v opoziciji kritični, da si Fajonova v času ministrovanja ureja druge funkcije. "Očitno Tanja Fajon ve, da v prihodnjem mandatu ne bo več ministrica za zunanje zadeve," pravi Andrej Poglajen, poslanec SDS. Fajonova pa poudarja: "Druge službe ne iščem. Želim končati mandat do konca in se najprej osredotočiti na to, kaj lahko še naredim v Sloveniji."

Anže Logar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand