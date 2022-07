Tanja Fajon si želi krepiti dvostranske odnose s Hrvaško

Zunanja ministrica Tanja Fajon odhaja v Zagreb na delovno srečanje s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, srečala pa se bo tudi s preostalim hrvaškim političnim vrhom. Tema pogovorov bo krepitev dvostranskih odnosov ter iskanje poti, po katerih bi državi lahko sodelovali in reševali odprta vprašanja, je napovedala ministrica.

Fajonova se bo najprej sestala s hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, nato pa še s premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom Zoranom Milanovićem.

icon-expand Tanja Fajon FOTO: Aljoša Kravanja

Tanja Fajon je za STA in Radio Slovenija povedala, da gre za obisk prijateljske narave. Njena želja je, da bi se s hrvaškim kolegom Grlićem Radmanom in hrvaškim političnim vrhom pogovarjala o tem, kako v duhu dobrih sosedskih odnosov krepiti dvostranske odnose, iskati rešitve na različnih projektih in pri odprtih dvostranskih vprašanjih. "Želim si, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje, in ji želim pri tem pomagati," je dejala in pozdravila tudi dejstvo, da Hrvaška s 1. januarjem naslednje leto vstopa v območje evra, saj bo to olajšalo življenje ljudi.

"Sem na začetku mandata in si želim, da bi v naslednjih štirih letih poskušali rešiti čim več odprtih dvostranskih vprašanj," je še dodala. Pri tem je poudarila, da je stališče Slovenije glede arbitraže jasno. "Slovenija ne bo odstopala od implementacije arbitražne razsodbe in upam, da bomo tudi tu v naslednjih štirih letih naredili kak premik," je dejala. Tudi za tristransko sodelovanje Slovenije, Hrvaške in Italije Osrednja tema pogovorov s hrvaškim zunanjim ministrom bo poleg dvostranskih odnosov med državama tudi tristransko sodelovanje Slovenije, Hrvaške in Italije v severnem Jadranu. Vse tri države se zavzemajo, da bi bil severni Jadran območje rasti in razvoja. Sodelovanje so okrepili na treh področjih, to so povezljivost, zaščita okolja in modro gospodarstvo, vsako od delovnih skupin pa vodi ena od treh držav. Ministra se bosta na srečanju predvidoma dotaknila tudi aktualnih evropskih tem in varnostnih vprašanj.