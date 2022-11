Tanja Fajon po uspešni interpelaciji: 'Pričakovala sem več glasov proti'

Tanja Fajon je v četrtek prestala interpelacijo in ostaja na čelu zunanjega ministrstva. Predlagatelji SDS niso zbrali niti polovice glasov, ki bi jih potrebovali za nezaupnico. Za njeno razrešitev je glasovalo le 22 poslancev SDS in NSi, med katerimi pa ni bilo nekaterih najvidnejših predstavnikov teh strank. Prva interpelirana ministrica vlade Roberta Goloba pravi, da z argumenti očitno niso prepričali niti samih sebe, v opoziciji pa pojasnjujejo, da je vnema poslancev, ko so ugotovili, da ne bodo zbrali zadostne podpore, padla.