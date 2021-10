Tanja Fajon: Vsak pritisk na vlado je smiseln

So pozivi k predčasnim volitvam smiselni? Sodeč po izjavah vlade, sama namreč ne bo odstopila. "Vsak pritisk na vlado je smiseln," je prepričana Fajonova, ki pravi, da kot opozicija že dolgo pozivajo k predčasnim volitvam. "To, kar se dogaja v Sloveniji, je močno zaskrbljujoče, razmere so resne, vlada škoduje ugledu Slovenije, ne posluša ljudi in jih tudi ne sliši. Ni obvladovala zdravstvene krize, kot bi jo morala, državo je pahnila v kaos," našteva. Ob tem pa poudarja: "Ta vlada mora odstopiti. To je jasno sporočilo demokratične opozicije."

Predsednik vlade Janez Janša je medtem dejal, da odločitev opozicije za obstrukcijo obžaluje. Fajonova pa ob tem: "Premier obžaluje odhod opozicije, jaz pa obžalujem to, da predsednik vlade ne posluša. Ne posluša opozicije, ne posluša ljudi. Če bi slišal ljudi, bi razumel poziv po predčasnih volitvah, da so ljudje na ulicah, da so nemirni, da gre država v napačno smer. Ljudje danes zahtevajo spremembe." Ob tem poudarja, da lahko predsednik vlade s prstom kaže in išče krivce drugje, a da je odgovornost na vladi.

"Da ne posluša in da se norčuje iz opozicije, še lahko razumemo, ampak da se norčuje iz lastnega naroda, to pa je nekoliko težje razumljivo," dodaja Šarec. Ob tem poudarja, da je Slovenija do oktobra pridelala 2,5 milijardi evrov primanjkljaja v poračunu, zadolžili da smo se za dodatnih osem milijard evrov ter da je zvišanje gospodarske rasti pravzaprav posledica protikoronskih dodatkov pri plačah, ki so jih dobili zaposleni. Da je bil padec gospodarske rasti v preteklem letu zelo velik, pravi: "Z gospodarsko rastjo samo dohajamo stanje pred krizo in zagotovo bomo čutili posledice. Če se vrne fiskalno pravilo, se bojim, da bo naslednji finančni minister nekega dne ugotovil, da ni za plače v javni upravi," dodaja.

Fajonova med tem: "Ta finančna luknja letos je rekordna. Kar premier predstavlja brez podlage in rebalansa v parlamentu, tudi za prihodnje leto, vse skupaj – poraba letos in napoved proračuna za prihodnje leto - pomeni 11-milijardno luknjo. To bodo morale odplačevati naslednje generacije. To ni denar, ki nam bo podarjen. Gre za metanje denarja, tudi za kupovanje volitev. Ni ustavno, krši pravila in ne upošteva parlamenta."

Dve interpelaciji, lahko pričakujemo še kakšno?

Vloženi sta dve interpelaciji: zoper šolsko ministrico Simono Kustec in zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča. "Nedelegiranje evropskih tožilcev je bila tudi tretja točka ustavne obtožbe. Vlada se seveda spet spreneveda, tako kot se spreneveda pri Slovenski tiskovni agenciji," je kritičen Šarec.

"Če bo potrebna interpelacija, se zagotovo lahko pričakuje še kakšno. Opozicija opozarja na anomalije, nepravilnosti, kršitve ustave in kršitve postopkov," pravi Fajonova. A da v SD vseeno vlagajo veliko predlogov: kako zagotoviti javno zdravstvo, kako zagotoviti dostop do javnih zdravstvenih in javnih šolskih storitev, zagotoviti šolanje za vse, zagotoviti varno in dostojanstveno življenje.