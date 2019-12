Tanja Žagar ima drugega

''Rada se dobro počutim v svoji koži, vendar vem, da moram za to tudi kaj narediti. Po 40. letu, ko se na obrazu pozna prav vse, je prepozno! Zdrav način življenja, pozitivna naravnanost, iskrenost in nega s kakovostnimi naravnimi izdelki se mi zdijo najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na naš videz. Nad kozmetičnimi izdelki L'amour katere redno uporabljam sem NAVDUŠENA, saj moji občutljivi koži daje vse, kar potrebuje. To je moj eliksir mladosti « nam je zaupala Tanja.

L'amour mi pomaga ohranjati mladosten videz.

ZA KAJ TOREJ GRE?

Gre za popolnoma drugačen serum s kar ŠESTIMI biološko aktivnimi peptidi, ki v celicah sproži samoobnovitvene procese in obudi njihov mladostni potencial in kremo L’amour, bogato s pomlajevalnimi rastlinkimi izvlečki, lahkotno teksturo in prefinjeno dišavo, ki poskrbita za razkošno nego obraza.

VEČ BI SI RES TEŽKO ŽELELI!

Anti-aging serum in krema L'amour učinkovito delujeta že po prvem nanosu in z redno uporabo kožo vlažita, nahranita ter naredita sijočo in mladostno.

Kombinacija podpira naravne mehanizme za povečanje sinteze kolagena in elastina in omogoča intenziven prenos učinkovin tudi v globlje plasti kože, kar posledično vpliva na vidno zmanjšanje izgleda izraznih linij in gub, povečano prožnost kože ter zaviranje procesa staranja.

Sinergija delovanja seruma in kreme L'amour zagotavlja učinkovito in celostno zasnovo za nego obraza tokom dneva in preko noči. Anti-aging kombinacija L'amour ne vsebujeta umetnih konzervansov, silkonov in sintetičnih dodatkov, primerna pa je za vse tipe kože.