'Zavezništvo mora, ko gre za pomoč Ukrajini, ostati enotno'

Kako ustaviti skoraj leto dni trajajočo krvavo vojno na pragu Evropske unije? Nemčija je razpravljala, tehtala in tehtala ter se naposled odločila in prisluhnila željam Zelenskega in potrdila, da bo na bojišče poslala 14 svojih leopardov.

"Menim, da je Nemčija res ponotranjila to svojo odgovornost za grozote, storjene med drugo svetovno vojno, in nemški tanki na ozemlju bivše SZ so neka posebna simbolika, tako da so res dolgo tehtali, kaj storiti," pojasnjuje direktorica nevladne organizacije Regionalni dialog Katja Geršak.

"Poleg tega so pa želeli poiskati zaveznika in ga dobiti najmanj v Ameriki, da ni to spopad med Berlinom in Moskvo, ampak je to spopad med zahodnim svetom, ki želi pomagati Ukrajini pri obrambi," dodaja vojaški svetovalec ministra za obrambo in nekdanji načelnik Generalštaba SV Dobran Božič.

Ob nemških in 31 ameriških tankih naj bi svoje prispevale tudi druge države. Pa se lahko z zgolj 90 tanki tehtnica prevesi na ukrajinsko stran? "Vsak tank je boljši, kot je tank, ki ga ima trenutno na bojišču Rusija," meni Božič. "Ali bo to sedaj privedlo do preobrata ali ne, je težko vedeti, ampak vsaka stvar je multiplikator njihove bojne moči in pomaga," dodaja Geršakova.

Špekulacije, da Rusija spomladi pripravlja ofenzivo

Ob tem se v javnosti pojavlja vse več pomislekov – ali zaveznice NATA resnično prispevajo k miru v Ukrajini? Lahko z orožjem, tanki, Francozi naj bi poslali tudi bojna letala, zares ustavimo spopade in obe strani posedemo za pogajalsko mizo? "Res je zanimivo, več orožja naj bi pripeljalo do miru. Rusija mora spoznati, da je napad na Ukrajino nespameten, da umirajo mladi fantje. Treba je samo povedati, da je Rusija v Ukrajini izgubila v tem letu več vojakov, mislim, da osemkrat več vojakov, kot jih je izgubila v Afganistanu v desetih letih. Izgube so ogromne," ocenjuje Božič.

In bodo, tako se zdi, še večje. Seveda na obeh straneh. Po nekaterih napovedih naj bi se že čez nekaj mesecev spopadi še dodatno okrepili. "Špekulacije so, da Rusija pripravlja novo ofenzivo spomladi. Obstajata, če govorim zelo banalno, samo dve opciji. Da se Ukrajina uspe ubraniti, potem je mogoče podlaga, da bodo mirovna pogajanja. Če pa imamo drug scenarij, da Rusija prevlada, potem pade celotna Ukrajina. Kje je pa potem varnostna situacija Evrope in kako bomo mi potem odreagirali?" se sprašuje Geršakova.

Tako Geršakova kot Božič se strinjata, da mora zavezništvo, ko gre za pomoč Ukrajini, ostati enotno, saj bi morebitni uspeh Rusije v Ukrajini lahko pomenil veliko varnostno grožnjo za ostale države. V prvi vrsti Moldavijo, pa tudi Poljsko in baltske države.