Tara Zupančič: “S temle na slikah zgledate lepši kot v resnici. In to brez filtrov!”

Voditeljica Tara Zupančič je nad neverjetno zmogljivostjo kamere telefona Xiaomi 12 tako navdušena, da je z njim v samo nekaj dneh ustvarila čez sto fotografij.

Na svojih družbenih omrežjih je zapisala: “Nov telefon imam dobrih 11 dni, pa imam pomoje že več kot 111 fotk... samo od Indija! Če je pa tako fajn, ko imaš nekoga tako rad, da ti je najlepši na svetu in še bolj fajn je, če imaš novo igračko, ki skozi steklovino svoje leče, res lepo "zajame" to krasnoto! Ker - čisto iskreno - menjam tele napravice na par let, čisto samo zaradi fotoaparata. Ne vem, če bi vas morila z njegovimi novimi, ultra sexy in fresh karakteristikami - vedet morate samo, da na slikah izgledate lepši, kot ste v resnici.. hahaha in to brez filtrov! Indi bo pa v naslednjem življenju fotokužomodel, že hodi v pasjo šolo poziranja, hoje po "pasjemodni" brvi in Tyra Banks osebno, mu preko skypa predava o smejanju z očmi (tudi če v vidnem spektru ni hrenovke). ”

Navdušena nad Xiaomijem 12! “Všeč mi je rahlo dekliška lila barva, barva sivke, katere sicer sploh nisem ljubitelj. Ampak se mu poda. Je nežen, pa čeprav čisto dovolj atraktiven,” navihano pove voditeljica in namigne, da ji je všeč persnalizacija samih tem, zaslona in koledarja. “Všeč mi je, če si lahko stvari prilagodim po svoje tudi vizualno. Rada imam barve in ker sem človek, ki si vse piše tudi na papir, mi je ta način "barvanja" in prilagajanja zelo blizu.2 Najraje spremlja videospote In kaj največkrat gleda na telefonu Xiaomi 12? “Večinoma muziko, videospote, filmov in ostalih zadev ne gledam, ker slabo vidim (smeh), rabim vseeno večje ekrane.”

Xiaomi 12 omogoča tudi vam: pravi profesionalci za kamero Serija Xiaomi 12 uporabnikom omogoča snemanje posnetkov studijske kakovosti ne glede na razmere, pa naj gre za zahtevne svetlobne pogoje ali premikajoče se objekte. Vsi trije pametni telefoni se ponašajo s profesionalnim naborom trojnih kamer za vsestransko fotografiranje, v katerem je glavna širokokotna kamera s 50 MP in zmožnostjo snemanja videoposnetkov v 8K, tako na Xiaomi 12 Pro kot Xiaomi 12. Poleg impresivne strojne opreme, gresta Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 korak naprej tudi, ko gre za Xiaomijeve patentirane algoritme umetne inteligence. Te inovacije uporabnikom olajšajo delo, saj posnamejo vsak trenutek v njegovi popolnosti, tudi pri šibki svetlobi ali premikajočih se motivih. Xiaomi ProFocus inteligentno identificira in sledi objektom ter preprečuje zamegljene ali neizostrene posnetke premikajočih se ali zastrtih predmetov. Novosti vključujejo tudi zmogljivosti samodejnega ostrenja oči in zaznavanja obraza. Ultra Night Video uporablja Xiaomijeve patentirane algoritme za snemanje videa tudi pri izjemno šibki svetlobi, kar pomeni, da so razpoloženjski posnetki bolj jasni kot kdaj koli prej. Način AI Cinema, ki je na voljo na vseh treh napravah, z enim samim dotikom ponuja številne ustvarjalne možnosti za urejanje videoposnetkov, kot so načini Parallel World, Freeze Frame Video in Magic Zoom.

