Dokazov, da je do zastrupitev prišlo zaradi tatarskega bifteka, še ni

Inšpektorji so pri nadzoru vzeli vzorce živil, zaenkrat nimajo podatkov o tem, da bi se kaj podobnega dogajalo pri kakšnem drugem obratu po Sloveniji. Če so bila vrata mesnice v sredo zaprta, so danes že sprejemali stare stranke. "Imam zaupanje in ga bom imel še naprej." "Jih poznamo že vsa leta, tako da vedno kupujemo tu in bomo še naprej," so povedali nekateri kupci.

Po vseh inšpekcijskih in zdravstvenih pregledih sta lastnika danes dobila zeleno luč, da lahko normalno obratujeta. "Midva sva bila pri dr. Borisu Kopiloviću v Kopru, naredili so zdravstveni pregled, pregledana je bila mesnica s strani inšpekcije, s strani NIJZ," pove Aleš Milavec.

"V tem trenutku je to v redu. Oba delavca, ki opravljata delo v tem obratu, sta pridobila negativen izvid. Naši inšpektorji so v obratu preverili higieno, sledljivost in pri tem niso ugotovili nobene nepravilnosti," je povedal direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan.

V ilirskobistriškem zdravstvenem domu se je v tem tednu zaradi simptomov okužb prebavil oglasilo 81 ljudi, a opažajo hiter upad okužb. Pri nobenem niso opazili težjega poteka bolezni. "Za enega pacienta vem, da je bil poslan v Ljubljano na infekcijsko kliniko, ta drugi je bil otrok, tako da je bil poslan k pediatru v Izolo, trenutno sta oba, kot mi je znano, doma," razlaga v. d. direktorice zdravstvenega doma Andreja Vinšek Grilj.

A dokazov, da bi res bilo krivo meso, zaenkrat še ni. Norovirus se namreč lahko prenaša prek hrane, vode, z osebe na osebo ali pa prek površin. "Zaenkrat preiskave še potekajo in ne moremo reči, na kakšen način so se ljudje okužili. Tega še ne vemo. Nekateri so rekli tudi, da sploh niso jedli mesa iz te mesnice, so tudi taki, ki tega niso omenjali," pa pravi Boris Kopilović s koprske enote NIJZ.

Zaenkrat kaže, da se je najmanj 115 ljudi okužilo z norovirusom, šest jih je bilo laboratorijsko potrjenih. Norovirusi so sicer dokaj pogosti pri nas. Gre za nekakšno trebušno virozo, pravi Kopilović. Znaki so blagi: driska, bruhanje in povišana telesna temperatura, hospitalizacija je zelo redko potrebna. Tudi smrtnost je nizka.

Zato pa velja, da v času okužbe ostanemo doma. Število okuženih bo najverjetneje izzvenelo že prihodnji teden, ocenjujejo pri NIJZ. Kaj je torej vir okužbe, bo pokazal inšpekcijski postopek, ki je še v teku, odvzeti so bili tudi vzorci mesa, zato bo več podatkov znanih v prihodnjih tednih.