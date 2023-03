Tatjana Bobnar postala predsedničina svetovalka za človekovo varnost

Kot so sporočili iz predsedničinega urada, ima Bobarjeva dolgoletne izkušnje na področju delovanja Policije, še zlasti preiskovanja in preprečevanja nasilja v družini, spolnih zlorab otrok in nasilja med mladimi. "Pri svojem delu na Policijski upravi Ljubljana in nato na Generalni policijski upravi se je med drugim posvečala pravnim vidikom kriminalističnega dela: Sodelovala je pri pripravi pravnih aktov, ki zadevajo delo kriminalistične Policije," so utemeljili imenovanje.

Ob tem so dodali, da si je nekdanja notranja ministrica prizadevala za izboljšanje delovnih razmer v slovenski Policiji na več področjih. Tako je na primer krepila sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic in odprave nestrpnosti, vodila projekte s področja krepitve etike in integritete v Policiji, psihološke pomoči in podpore v Policiji, ustanovila je posvetovalno telo za enake možnosti v Policiji, ustanovila pa je tudi Svet za policijsko pravo in policijsko pooblastilo ter bila njegova prva predsednica, so navedli.