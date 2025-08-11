Svetli način
Slovenija

Tatovi letno ukradejo okoli 3000 koles: kako jih zavarovati?

Ljubljana, 11. 08. 2025 19.19 | Posodobljeno pred 21 minutami

Leja Hrovat
Koliko je vredno vaše kolo in koliko vaša ključavnica? Ali kolo zavarujete le, ko ga pustite v mestu, ali tudi ko ga pritrdite na avtomobil? Na slovenskih cestah je vse več kolesarjev, vse bolj dejavni pa so tudi tatovi koles. Pri nas letno naštejejo okoli 3000 kraj koles, dogajajo pa se povsod, tako na obljudenih delih mesta kot na mirnih dvoriščih. Tatovi pa ne izbirajo niti pri vrednosti niti starosti kolesa. In kaj lahko naredimo sami, da bi zaščitili kolo?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ici
11. 08. 2025 20.02
Zakaj bi kupoval kolo, če ga lahko ukradeš? Policija te ZAGOTOVO NE BO IZSLEDILA, vsan slovenska ne.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
11. 08. 2025 19.49
+2
Gps ?
ODGOVORI
2 0
