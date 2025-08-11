Tatovi letno ukradejo okoli 3000 koles: kako jih zavarovati?

Koliko je vredno vaše kolo in koliko vaša ključavnica? Ali kolo zavarujete le, ko ga pustite v mestu, ali tudi ko ga pritrdite na avtomobil? Na slovenskih cestah je vse več kolesarjev, vse bolj dejavni pa so tudi tatovi koles. Pri nas letno naštejejo okoli 3000 kraj koles, dogajajo pa se povsod, tako na obljudenih delih mesta kot na mirnih dvoriščih. Tatovi pa ne izbirajo niti pri vrednosti niti starosti kolesa. In kaj lahko naredimo sami, da bi zaščitili kolo?