Slovenija

Gneča na cestah in več tatvin: kako poskrbeti za varnost med prazniki

Novo mesto, 30. 04. 2026 09.01

Avtor:
Ne.M.
Policija (splošna)

Med prazniki Policija pričakuje povečan promet, hkrati pa opozarja na večje tveganje za vlome in tatvine. Udeležence v prometu pozivajo k previdni in strpni vožnji, lastnike pa k ustrezni zaščiti domov, vozil in gradbišč, saj storilci za dejanja pogosto potrebujejo le nekaj sekund.

Praznike številni izkoristijo za oddih na morju, na drugih turističnih destinacijah in obiskujejo različne prireditve. Na cestah zato na Policiji pričakujejo povečan promet predvsem v smeri proti Hrvaški, ob koncu praznikov pa v nasprotni smeri.

Po dnevu prekinitve zaradi dežja bo na cestah ponovno več motoristov in kolesarjev, so sporočili s PU Novo mesto. Zato vsem udeležencem v prometu svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo omejitvam, vozniškim sposobnostim in razmeram na cesti, upoštevajo varnostno razdaljo in primerno bočno razdaljo ob prehitevanju kolesarjev.

Vse udeležence v prometu pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih predpisov, previdnosti in strpnosti, kar je zagotovilo, da bodo vsi varno prispeli na cilj.

Poskrbite za varnost svojega premoženja

Ob odhodu od doma poskrbite za varnost svojega premoženja, svetujejo na Policiji. "Vrednejše predmete shranite na varno mesto, zaprite okna, zaklenite vrata in vklopite alarmno napravo. Ključev ne puščajte na tako imenovanih "skritih mestih" in poprosite sosede, da so med vašo odsotnostjo pozorni na vaše premoženje," so zapisali na novomeški policijski upravi.

Med prazniki so običajno več dni zaprti tudi razni poslovni prostori oziroma podjetja, prekinejo se dela na gradbiščih itd. Lastnikom oziroma odgovornim osebam zato na Policiji svetujejo, da primerno zavarujejo objekte in vklopijo alarmne naprave.

V zadnjem obdobju na gradbiščih več vlomov, tatvin orodja in pripomočkov

V zadnjem obdobju so na območju PU Novo mesto na gradbiščih obravnavali več vlomov v gradbene kontejnerje in tatvin električnega ročnega orodja ter vrednejših gradbenih pripomočkov, električnih vodnikov in drugega gradbenega materiala.

FOTO: iStock

"Svetujemo, da izvajalci del vrednejšega orodja in predmetov ne puščajo nezavarovanih na gradbiščih ali v vozilih," so zato zapisali s policijske uprave.

Svetujejo še, da poskrbite tudi za varnost avtomobila, da ta ne postane tarča vlomilcev in tatov. "V vozilih brez nadzora ne puščajte predmetov, saj v takem primeru lahko hitreje postanete žrtev vlomilcev, ki za vlom potrebujejo le nekaj sekund," so opozorili na Policiji. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov, še dodajajo.

Indijac u banku donio leš svoje sestre da dođe do njezine ušteđevine
Plenković za CNN: Polažemo velike nade u Petera Magyara
Nije potreban ni jedan ispaljeni metak: Ovo je prava prijetnja za Tajvan
Procurili Trumpovi tajni planovi za Iran! Kratak i snažan val udara?
Chris Wright - 'Iran ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'
Donald Trump objavio - SAD razmatra moguće smanjenje broja svojih vojnih snaga u Njemačkoj
Pitali smo vas koji vam je nadraži ili najljepši hrvatski otok
Volkswagen Polo ulazi u novu eru - Sve što trebate znati o električnom nasljedniku i benzincu
Napad na plaži Bondi: Australska policija bila je upozorena na antisemitski napad
Dnevni horoskop, Djevica, 30. 04. 2026.
bibaleze
Portal
Denar: brez solz, brez prerekanja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
