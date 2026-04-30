Gneča na cestah in več tatvin: kako poskrbeti za varnost med prazniki

Praznike številni izkoristijo za oddih na morju, na drugih turističnih destinacijah in obiskujejo različne prireditve. Na cestah zato na Policiji pričakujejo povečan promet predvsem v smeri proti Hrvaški, ob koncu praznikov pa v nasprotni smeri.

Po dnevu prekinitve zaradi dežja bo na cestah ponovno več motoristov in kolesarjev, so sporočili s PU Novo mesto. Zato vsem udeležencem v prometu svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo omejitvam, vozniškim sposobnostim in razmeram na cesti, upoštevajo varnostno razdaljo in primerno bočno razdaljo ob prehitevanju kolesarjev.

Vse udeležence v prometu pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih predpisov, previdnosti in strpnosti, kar je zagotovilo, da bodo vsi varno prispeli na cilj.