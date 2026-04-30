Gneča na cestah in več tatvin: kako poskrbeti za varnost med prazniki

Praznike številni izkoristijo za oddih na morju, na drugih turističnih destinacijah in obiskujejo različne prireditve. Na cestah zato na Policiji pričakujejo povečan promet predvsem v smeri proti Hrvaški, ob koncu praznikov pa v nasprotni smeri.
Po dnevu prekinitve zaradi dežja bo na cestah ponovno več motoristov in kolesarjev, so sporočili s PU Novo mesto. Zato vsem udeležencem v prometu svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo omejitvam, vozniškim sposobnostim in razmeram na cesti, upoštevajo varnostno razdaljo in primerno bočno razdaljo ob prehitevanju kolesarjev.
Vse udeležence v prometu pozivajo k upoštevanju cestnoprometnih predpisov, previdnosti in strpnosti, kar je zagotovilo, da bodo vsi varno prispeli na cilj.
Poskrbite za varnost svojega premoženja
Ob odhodu od doma poskrbite za varnost svojega premoženja, svetujejo na Policiji. "Vrednejše predmete shranite na varno mesto, zaprite okna, zaklenite vrata in vklopite alarmno napravo. Ključev ne puščajte na tako imenovanih "skritih mestih" in poprosite sosede, da so med vašo odsotnostjo pozorni na vaše premoženje," so zapisali na novomeški policijski upravi.
Med prazniki so običajno več dni zaprti tudi razni poslovni prostori oziroma podjetja, prekinejo se dela na gradbiščih itd. Lastnikom oziroma odgovornim osebam zato na Policiji svetujejo, da primerno zavarujejo objekte in vklopijo alarmne naprave.
V zadnjem obdobju na gradbiščih več vlomov, tatvin orodja in pripomočkov
V zadnjem obdobju so na območju PU Novo mesto na gradbiščih obravnavali več vlomov v gradbene kontejnerje in tatvin električnega ročnega orodja ter vrednejših gradbenih pripomočkov, električnih vodnikov in drugega gradbenega materiala.
"Svetujemo, da izvajalci del vrednejšega orodja in predmetov ne puščajo nezavarovanih na gradbiščih ali v vozilih," so zato zapisali s policijske uprave.
Svetujejo še, da poskrbite tudi za varnost avtomobila, da ta ne postane tarča vlomilcev in tatov. "V vozilih brez nadzora ne puščajte predmetov, saj v takem primeru lahko hitreje postanete žrtev vlomilcev, ki za vlom potrebujejo le nekaj sekund," so opozorili na Policiji. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru večja, kot je vrednost odtujenih predmetov, še dodajajo.
