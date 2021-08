Te 3 stvari boste potrebovali, če se odpravljate na morje po 13.8.

Ste ravno pred dopustom in pripravljate seznam vseh stvari, ki jih potrebujete s seboj? Zagotovo že veste katera sončna očala, kopalke in sončna krema gredo z vami. Toda ali so v vaši torbi ti trije trenutno najbolj popularni izdelki za poletje?

Letošnje poletje je v znaku nenadnih vročinskih valov, tako da bodo mnogi Slovenci na morje odhajali tudi konec avgusta ali v septembru. Ohladitev v hladni morski vodi, jezeru ali v bazenu je namreč najboljša rešitev za vroče dni. Da pa lahko na dopustu še bolj uživate smo za vas preverili kateri trije artikli letos nikakor ne smejo manjkati v vaši torbi, ko se odpravljate na plažo. Ohladite in sprostite se z ležanjem v viseči mreži v vodi Za resnični odklop na dopustu potrebujete nekaj, kar vam omogoči lenarjenje in popolno sprostitev. Največkrat mnogi povezujejo pomirjujoči občutek z zibanjem ali spanjem v viseči mreži. Ni ga čez udobje viseče mreže v hladni senci pod drevesi. Z napihljivo visečo mrežo Loco Floating Hammock se boste počutili, kot da ležite v čisto pravi viseči mreži, vendar vas bo ta obdržala nad vodo in ustvarila občutek lebdenja. Popolna sprostitev! icon-link Napihljiva viseča mreža Loco Floating Hammock FOTO: Arhiv ponudnika Prav zaradi tega je napihljiva v i seča mreža Loco Floating Hammock kot nalašč, da se znajde v vaši torbi za na plažo. Ne bo vam zavzela veliko prostora saj se preprosto napihne, po uporabi pa samo spustite zrak iz blazine in jo enostavno pospravite. Pozabite na že tisočkrat videne slike s flamingoti in na tej spletni strani ali preko telefonske številke 07 600 3005 čimprej oddajte naročilo za izdelek, ki bo poskrbel za inovativne Instagram storyje in vam hkrati omogočil maksimalno sprostitev. Danes je dostava za bralce 24 ur brezplačna, izdelek pa vam bo dostavljen v 1-2 delovnih dneh. icon-link Napihljiva viseča mreža Loco Floating Hammock FOTO: Arhiv ponudnika Ne stiskajte se na majhni brisači ampak si privoščite plažno odejo Brisača je zagotovo prva stvar, ki jo spakirate v torbo za na plažo poleg kopalk. Toda kolikokrat se vam je zgodilo, da ste nato primorani se stiskati na majhni brisači ali pa si jo celo deliti z družinskimi člani? Na popularnih plažah pa se zgodi še hujša stvar – neznanec postavi brisačo tik poleg vas in vam dobesedno diha za ovratnih. Letošnje poletje se izognite temu stresu in si raje privoščite plažno odejo namesto brisače. S svojo ogromno velikostjo 2x2 metra vam Loco Sunny Beach Blanket omogoča, da se resnično razkomotite na plaži ali ob jezeru. icon-link Plažna oddeja Loco Sunny Beach Blanket FOTO: Arhiv ponudnika Zaradi svoje velikosti in kompaktnosti je ta plažna odeja kot nalašč, da jo vzamete s seboj na plažo, glasbene festivale, piknike ali na kampiranje. Njena izjemno velika površina omogoča, da si uvidevno “rezervirate” svoj prostor na plaži, brez stiskanja med ostalimi neznanci. Hkrati pa je narejena iz prepustnega materiala, ki je prosojen za droben pesek ali mivko. Za bralce 24ur v tej spletni trgovini danes ob nakupu ponujajo 13-31% popust, brezplačno dostavo in super hitro dostavo izdelka na vaš naslov! icon-link Plažna oddeja Loco Sunny Beach Blanket FOTO: Arhiv ponudnika Izdelek leta, ki ga sovražijo vsi komarji Najbolj prijetno je ostati ob jezeru, reki ali morju v poznih večernih urah, ko se dan prevesi v noč. Ni lepšega kot sončni zahod in prijetna družba. Takrat se resnično lahko sprostimo in uživamo v dopustu. Toda letošnje poletje je zaznamovano s porastom komarjevih rojev, predvsem pa se je povečalo število tigrastih komarjev. Za njih je značilno da pikajo tudi podnevi. Nam pa kar naenkrat dopust ali vikend pokvari nevzdržno srbenje po nogah in rokah. icon-link Loco Bite Help FOTO: Arhiv ponudnika Prav zaradi tega v vaši torbi za na plažo kot nujna prva pomoč ne sme manjkati , ki vam bo pomagal odstraniti srbenje komarjevih pikov. S pomočjo tehnologije, ki zagotavlja toploto in vibracije na prizadetem območju, poveča lokaliziran pretok krvi in cirkulacijo ter s tem odpravi srbenje že po nekaj sekundah uporabe! Izdelek po piku komarja dobesedno samo prislonite za par sekund in srbenje izgine. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Če ste med ljudmi, ki imajo “sladko kri” in jih komarji obožujejo, bo Loco Bite Help postal vaš najboljši prijatelj. Ne zgolj na plaži ali dopustu, pač pa tudi po vrtnih opravilih ali druženju na terasah. Izdelek lahko za samo 19,99€ in z brezplačno dostavo naročite na tej spletni strani ali pa se odločite za 2 oz. 3 izdelke in pred srbenjem zaščitite še prijatelje in družino, sebi pa omogočite še dodatni 25-40% popust! Zdaj pa hitro spakirati kovčke za prihajajoči vikend! icon-link LOCOSHARK FOTO: Arhiv ponudnika

Naročnik oglasa je E-mesto d.o.o.