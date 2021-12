Te pametne naprave so prava tehnološka revolucija

Stari trend na nov način - preklopni pametni telefon se je vrnil še boljši kot prej, s zaslonom na dotik in povzročil pravo revolucijo v svetu tehnologije. Samsung Galaxy Z Flip3 5G je tako kot njegov mlajši brat Galaxy Z Fold3 5G postal prava senzacija med pametnimi telefoni. Stekleni zaslon, ki ga lahko prepognemo, na da bi počil zveni kot znanstvena fantastika. A je mogoče zahvaljujoč revolucionarnem Hideaway Hinge sistemu, ki omogoča tudi do 200 000 zaporednih preklopov . Zaradi tega lahko Galaxy Z Flip3 5G , ko je zložen, pospravite v še tako majhen žep. Ne glede na svojo majhnost, je velik v svoji zmogljivosti. Osveževanje 120 Hz omogoča gladko drsenje od aplikacije do aplikacije. Za odličen zvok je opremljen s Stereo zvočniki, ki podpirajo Dolby Atmos®. Flex mode omogoča, da vam ni več potrebno prekinjati svoje najljubše pesmi, če želite na telefonu opraviti še kaj drugega, pač pa preprosto razdelite ekran. Pomembna lastnost, ki odlikuje obe preklopni napravi pa je vododpornost po standardu IPX8 , tako sta oba telefona zaščitena pred dežjem in padcem v sladko vodo.

Praske in druge poškodbe zaslona na naših priljubljenih digitalnih napravah nas razjezijo. Zato si želimo pametni telefon, ki je vzdržljiv in karseda odporen na poškodbe. Preklopni telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G je “močen kot gorila”. Poleg tega da je narejen iz novega izredno močnega Armor Aluminium materijala, ga odlikuje tudi Corning® Gorilla® Glass Victus™ zaščitno steklo. Zahvaljujoč temu izredno močnemu dizajnu bo zaščiten pred nerodnimi padci in praskami. Dobro je zaščiten tudi notranji zaslon saj je obložen z raztegljivo PET oblogo . Zunanji izgled je obogaten s kar petimi različnimi kamerami na treh različnih mestih, ki omogočajo snemanje odličnih fotografij z 12MP z Ultra-Wide in Wide-angle funkcijami. Zelo pomembna inovacija na Z Fold3 je tudi povezljivost aparata s pisalom S Pen , ki v kombinaciji s funkcijo Multi-Active Window , ki lahko hkrati odpre tri aplikacije, zagotavlja odlično produktivnost.

Ure, ki pomagajo, do dobrega počutja in zdravja

Hit leta, ki se izteka sta tudi najsodobnejši pametni uri Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic , ki se lahko pohvalita z brezčasnim videzom rotirajočega okvirja, izpopolnjena oblika, ki jo krasi nerjaveče jeklo, pa izraža močno in intuitivno funkcionalnost. Obe uri se ponašata z lahkotnostjo, učinkovitostjo ter manjšo in trpežno zasnovo, ki omogoča zelo natančne vrednosti telesnih meritev.

Podprti sta z močno nadgrajeno strojno opremo, bogatim modernim zaslonom, prvim 5-nm procesorjem in razširjenim spominom. Zajemata pa tudi čisto svež uporabniški vmesnik Samsung One UI Watch, ki samodejno namesti združljive aplikacije, ko jih naložite na telefon, in operacijski sistem Wear OS Powered by Samsung, ki popolnoma obogati uporabniško izkušnjo. Odlično pa je poskrbljeno tudi za vse modne navdušence, ki lahko izbirajo med naborom paščkov, ki vključujejo Hybrid Leather Band in Sport Band, vsi pa so izdelani iz visokokakovostnih in proti potenju odpornih materialov, ki se udobno prilegajo zapestju. Poleg tega lahko izbirate tudi med analognimi in digitalnimi številčnicami z raznovrstnimi ozadji, ki jih lahko začinite še s funkcijo AR Emoji ter opremite s fonti in barvami, ki se ujemajo z vašim okusom, vremenom ali priložnostjo.

Pričnite praznike s Samsung Galaxy

Preverite posebno praznično ponudbo, ki vključuje tudi čisto posebno darilo ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold3 5G ali Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Darilo, ki vam bo pomagalo, do uresničevanja vaših novoletnih zaobljub in ko bo zaokrožilo celotno izkušnjo izjemnih pametnih mobilnih naprav Samsung.

