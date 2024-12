Te praznike s svojimi najdražjimi deli tisto nekaj CE

Prazniki počasi trkajo na vrata, z njimi pa prihaja tudi posebna praznična čarovnija. To je čas, ki ga najraje preživimo z najbližjimi v toplini doma. Vsak bo vesel majhne pozornosti pod božično jelko, saj lahko z obdarovanjem včasih povemo več kot z besedami – izrazimo ljubezen, pozornost in hvaležnost tistim, ki so nam najpomembnejši.

Da bi letos svoje najdražje presenetili z darilom, zavitim v najlepše barve, smo pripravili nepozabno praznično zgodbo na mestnih plakatih, ki bodo od 6. do 9. decembra 2024 krasili ulice Ljubljane.

V tem obdobju boš lahko na izbranih lokacijah v Ljubljani našel/-a darilni papir, ga vzel/-a domov in svojim najbližjim pričaral/-a nasmeh na obraz s pisanim darilom.