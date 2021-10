Tea Jarc: Janša je tisti, ki bi se moral opravičiti

Tea Jarc ni le eden najbolj prepoznavnih obrazov petkovih protestov, temveč tudi eden najglasnejših glasov sindikata Mladi plus. Že od mladih nog je navdušena nad ustavo, ki jo je brala raje kot otroške knjige. Odločila se je za študij prava in kot študentka tri mesece pomagala v begunskem taborišču v Palestini, izkušnje pa je pridobivala tudi kot pripravnica v Evropskem parlamentu. Zadnja štiri leta je na čelu sindikata Mladi plus in ob tem predseduje tudi Odboru za mlade Evropske konfederacije sindikatov. Širša slovenska javnost pa je Ljubljančanko spoznala v povezavi z incidentom na Kredarici, ko se je spustila v oster besedni konflikt z Janezom Janšo .

Janša je bil tisti, ki je žalil

Pogovor v oddaji Ena na ena je voditelj začel ravno z dogodkom na Kredarici in vprašanjem, ali se je zdaj, ko so se strasti umirile, pripravljena opravičiti.

" Nikakor ne, mislim, da je on tisti, ki bi se moral opravičiti, on je edini, ki je žalil. Mislim, da ga nisem napadla, temveč sem mu zastavila legitimna vprašanja, na katera seveda nima odgovora." Jarčeva vztraja, da Janše ni verbalno napadla in da je on začel žaliti. "Rekel je, da ni vedel, da ima Polje, torej psihiatrična bolnišnica, dan odprtih vrat."

Pogovor je sicer tekel predvsem o petkovih protestih, ki se vrstijo že leto in pol. Katere so njihove zahteve, ali imajo politične ambicije in zakaj se jim je pridružil Milan Kučan, izveste ob 13. uri na POP TV. Vabljeni.