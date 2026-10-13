Tea Košir odstopila kot poslanka

Pred dvema tednoma je odstopila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, nato pa je sporočila, da se lahko odreče tudi poslanskemu mandatu.

Včeraj je zapustila še Demokrate Anžeta Logarja. Danes pa sledi novica, da naj bi zapustila še poslanske vrste. Na svojem Facebook profilu je napisala tudi sporočilo, v katerem pravi, da "ima svojo vest in svoje vrednote".

"Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo. Ne želim nikomur škodovati. Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane," je zaključila.

Gre že za drugi odstop v zadnjih nekaj dneh, včeraj je odstopil tudi poslanec Boris Mijič.