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Zgodba se razvija

Tea Košir odstopila kot poslanka

Ljubljana, 13. 10. 2026 17.04 pred eno minuto 1 min branja 39

Avtor:
N.V.
Tea Košir

Kot nam je potrdila Tea Košir, se je odrekla poslanski funkciji. Svojo odločitev je že zapisala in podpisala ter jo oddala v vložišču državnega zbora.

Pred dvema tednoma je odstopila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, nato pa je sporočila, da se lahko odreče tudi poslanskemu mandatu.

Včeraj je zapustila še Demokrate Anžeta Logarja. Danes pa sledi novica, da naj bi zapustila še poslanske vrste. Na svojem Facebook profilu je napisala tudi sporočilo, v katerem pravi, da "ima svojo vest in svoje vrednote".

"Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo. Ne želim nikomur škodovati. Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane," je zaključila.

Gre že za drugi odstop v zadnjih nekaj dneh, včeraj je odstopil tudi poslanec Boris Mijič.

Preberi še Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec
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tea košir poslanka demokrati državni zbor

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KOMENTARJI39

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paradox
13. 10. 2026 17.47
To so bile samo začasno nastavljene figure, da sta SDS in NE/Resnica lahko delali po svoje.
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+1
1 0
Porocilo
13. 10. 2026 17.45
Končno nekaj lepega za prebrat
Odgovori
0 0
BroNo1
13. 10. 2026 17.43
Zakaj se to dogaja?! Ker agresivni levi pol ne pusti delat. Zavračajo zadeve, ki bi bile za ljudi boljše samo zato, ker niso oni pri koritu. Pripravljeni so “na nož”, ker si tako želijo korita. Oni že vedo zakaj. Folk je slep…..
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+2
3 1
big_foot
13. 10. 2026 17.43
Ta vlada pa ne bo dolgo trajala. Še malo pa bojo dejanska manjšinska vlada in seveda grejo adijo. Demokrati sploh pa resnica bojo pa parlament videli le še od zunaj
Odgovori
+0
1 1
dobrabejba35
13. 10. 2026 17.43
škoda da ni odstopila že par dni prej
Odgovori
+2
2 0
motomar123
13. 10. 2026 17.40
poslušat nekatere iz levih strank kdo ne bo zbežau
Odgovori
-2
1 3
Smuuki
13. 10. 2026 17.40
Pošteno kar je naredila. Sebe v tem ne vidi več, niso jo zamikali denarji in je pokončno prepustila mesto drugemu. Korektno. Kompliment. Tako bi morali storiti vsi
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+7
7 0
Roadkill
13. 10. 2026 17.36
Stevotu bi mogl po tem referendumu že potegnt počas kam to pele. Za njega tja kjer sonce nikoli ne posije kar se politike tiče
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+5
6 1
mayda2
13. 10. 2026 17.35
Korenček in palica, korenček in palica, korenček in palica. Palica!
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
13. 10. 2026 17.30
Uf to je moralo biti enih groženj, da se tako umika. Ja tako pač je, ko imamo na oblasti režim z večnim voditeljem, ki ima neustavljivo željo po vladanju.
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+9
11 2
Dr Dre
13. 10. 2026 17.30
Kaj se dogaja v SDS2.... Tudi SDS3 pada z Mijićem.. Netanyahu help..
Odgovori
+8
9 1
WOKEPROPAGANDA
13. 10. 2026 17.28
Spoštovanje! Kdo pri zdravi pameti bi si blatil ime s temi kriminalci in lažnivci?!
Odgovori
+13
15 2
Dvigalo
13. 10. 2026 17.27
Ta vlada ugaša….
Odgovori
+12
14 2
bandit1
13. 10. 2026 17.28
Upam
Odgovori
+8
10 2
Roadkill
13. 10. 2026 17.34
joj to bi bilo fino
Odgovori
+7
8 1
BroNo1
13. 10. 2026 17.46
Me zanima kaj ti škodijo? Si podlegel levim aktivistom?!
Odgovori
0 0
slovenija1990
13. 10. 2026 17.26
pametna ženska
Odgovori
+17
17 0
York
13. 10. 2026 17.26
Tea ni prav, da ste odstopila kot poslanka. Ustrahovanje ljudi je ivanova specialiteta. logar je pa pu..delj.
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+12
15 3
MamaRezi
13. 10. 2026 17.26
Upam, da ima še kdo jajca in pove temu Anžkotu da je hipokrat
Odgovori
+14
16 2
prizdravi
13. 10. 2026 17.25
To je bilo pa gotovo prostovoljno...
Odgovori
+11
13 2
kalašnik
13. 10. 2026 17.24
Predvidevam, da gre za intiligentno osebo
Odgovori
+14
15 1
seter73
13. 10. 2026 17.24
Zgleda da so se ljudje, ki jim ni za tiste 3 jurje na mesec ampak, so raje produktivni in si gredo redke vrste opic ogledati v ZOO samo ko se jim zahoce eksotike.
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+7
8 1
Roadkill
13. 10. 2026 17.24
Sicer pa škoda kar take ljudi bi Državni zbor in mi državljani v resnici potrebovali
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+10
10 0
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