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Slovenija

Tea Košir od četrtka ne bo več državna sekretarka

Ljubljana, 14. 10. 2026 13.15 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Tea Košir

Vlada se je na dopisni seji seznanila z odstopom Tee Košir s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Ta ji bo prenehala 15. oktobra, torej v četrtek.

Tea Košir je bila za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovana s sklepom vlade 10. junija 2026. Nato pa je 28. septembra 2026 podala odstopno izjavo o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke.

Na podlagi njene odstopne izjave je minister za zdravje vladi predlagal, da Tei Košir funkcija državne sekretarke s četrtkom preneha.

Koširjeva bi se lahko vrnila v poslanske klopi, saj ji tam poslanska funkcija miruje, a se je odločila, da tega ne bo storila in je DZ o tem že obvestila.

Koširjeva pa ni edina, ki je v zadnjem času zapustila ministrstvo za zdravje. V začetku septembra je s položaja državne sekretarke odstopila tudi Vesna Marinko.

Odhodi se ne vrstijo le na ministrstvu, temveč tudi v stranki Demokrati. Nedavno jo je zapustil še eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, ki je sodeloval tudi pri oblikovanju njenega gospodarskega programa.

Preberi še Kaj se skriva za odhodi iz stranke Demokrati?
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tea košir demokrati

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Angelica007
14. 10. 2026 13.56
Je to pokoncna drza Slovenskih politikov? Veci del Slovenske politike,cisto zares mislim, me spominja na otroske igre..hocem ,nocem..ma kje je vasa PRISEGA? Vse znate poteptati, za lastni interes se borite in nic drugega? Slovenski narod je zadnja misel vas politikov?!(ps; jezna postajam)
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Smuuki
14. 10. 2026 13.30
Zgodovina, pretekli čas gremo naprej.
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