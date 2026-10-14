Tea Košir od četrtka ne bo več državna sekretarka

Tea Košir je bila za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovana s sklepom vlade 10. junija 2026. Nato pa je 28. septembra 2026 podala odstopno izjavo o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke.

Na podlagi njene odstopne izjave je minister za zdravje vladi predlagal, da Tei Košir funkcija državne sekretarke s četrtkom preneha.

Koširjeva bi se lahko vrnila v poslanske klopi, saj ji tam poslanska funkcija miruje, a se je odločila, da tega ne bo storila in je DZ o tem že obvestila.

Koširjeva pa ni edina, ki je v zadnjem času zapustila ministrstvo za zdravje. V začetku septembra je s položaja državne sekretarke odstopila tudi Vesna Marinko.

Odhodi se ne vrstijo le na ministrstvu, temveč tudi v stranki Demokrati. Nedavno jo je zapustil še eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, ki je sodeloval tudi pri oblikovanju njenega gospodarskega programa.