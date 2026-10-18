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Tea Košir z Direkcijo za infrastrukturo ne bo sklenila pogodbe

Ljubljana, 18. 10. 2026 19.32 pred 36 minutami 1 min branja 30

Avtor:
Nuša Dekleva
Tea Košir

Hitri konec politične kariere nekdanje članice Logarjevih Demokratov Tee Košir. Potem ko se je odpovedala sekretarski in poslanski funkciji in napovedala zaposlitev na Direkciji za infrastrukturo, bo zdaj očitno šla nazaj, od koder je prišla. Vrača se v svoje družinsko podjetje.

Tea Košir nam je potrdila informacijo, da z Direkcijo za infrastrukturo ne bo sklenila pogodbe, ampak da se bo s ponedeljkom vrnila v svoje podjetje. Tam je delovala že pred vstopom v politiko.

Po več preobratih glede prevzema poslanskega mandata, ki ji je pripadal po odhodu z zdravstvenega ministrstva, je Košir sicer nedavno povedala, da so našli kompromisno rešitev. To naj bi bila zaposlitev na Direkciji za infrastrukturo. Zaradi očitkov, da je šlo za politično trgovino in tudi zaradi groženj, o katerih je govorila Koširjeva, je to že pod drobnogledom policije in KPK.

Na direkciji so nam sicer konec tedna dejali le, da Koširjeva pri njih ni zaposlena. Ali se je zaposlitvi zdaj odpovedala Koširjeva ali pa je šlo za odločitev direkcije, organa v sestavi Vrtovčevega ministrstva, ta hip ni jasno. Ne direkcija ne Koširjeva namreč dogajanja niso pojasnjevali.

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KOMENTARJI30

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Korošec77
18. 10. 2026 20.06
No zadevam najbrž ne bi bila kos, pa tudi sicer se v političnem prostoru gospa ne zna obrniti. Še pri tako banalnem vprašanju kot je bilo to : ali so vam zrihtali službo v zameno za to in to ... kako ji ni potegnilo kaj mora reči, da se ne inkriminira. S tem da ne gre na direkcijo si bo rešila glavo, pa še predvsem komu drugemu, dobro so ji svetovali. Sicer pa te politične intrige in pokvarjene kupčije so nam ljudem skrite, če bi mi vse vedeli, bi najbrž zakurili parlament.
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+2
2 0
MasteRbee
18. 10. 2026 20.08
Ne more notorično vsak lagat v kamere. Tako kot je nekdo naplahtal cel OZN.
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0 0
kakorkoliže
18. 10. 2026 20.05
Če ne tuliš z volkovi te krdelo zgrize.
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+2
2 0
lakala28
18. 10. 2026 20.04
Škoda, ker ni gospa ostala v parlamentu in pomagala krotiti vlado prevarantov. Res škoda. Tako bo pa patološki lažnivec logar še kar naprej podpiral jajotovo vlado prevarantov, kriminalcev in patoloških lažnivcev. Da o obsojenem goljufu na čelu DZ sploh ne govorimo. Nižje ne gre, res ne.
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+7
7 0
jaka
18. 10. 2026 20.02
Lepo so izzigrali novinko v politiki. Najbolj poštena stranka, takoj za resnico jo je vlekla, da naj čaka 6 mesecev, enako, kot Mijič, ji obljubili dobro zaposlitev in nazadnje brcnili v rit!
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+5
6 1
biggbrader
18. 10. 2026 20.04
Očitno ne bo živela na naših plečih, kot živijo socialkarji iz Slobode in Lewice. Vilfan, Kordiš in še mnogo njih na SŽ in drugod.
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-2
1 3
MasteRbee
18. 10. 2026 20.05
ja brcnili ste oba v rit. Veliko šundra koristi pa nobene.
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+2
2 0
biggbrader
18. 10. 2026 20.00
Prakso, ki so jo vpeljali pri Slobodi, ko so polovico Gen-ija zaposlili na vladi in po DU, je Koširjeva prekinila. Bravo.
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+0
3 3
lakala28
18. 10. 2026 20.05
Ma nemoj. In koliko iz Golobove vlade je bilo obsojenih goljufov, kriminalcev in patoloških lažnivcev (dokazano)? Pa niso bili vsi idealni, ampak obsojeni pa tudi ne.
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+1
1 0
deny-p
18. 10. 2026 19.59
Rahlo pričakovano. Zaradi neizkušenj je bila preveč odkrita v tarči in rezultat imamo. Upam, da ji naivnost ne bo škodovala v njenem poslovnem življenju.....
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+2
2 0
biggbrader
18. 10. 2026 20.05
Ne bo, ker se je izkazala za pošteno in načelno. Podobno kot ptujski boksar.
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-1
0 1
lakala28
18. 10. 2026 20.07
Oja, bo. Vsi bolnikovi podrepniki se jo bodo na daleč izognili, ne glede na dobra priporočila in rezultate dela. Bolje bi bilo, da bi ostala v parlamentu in pomagala državi, da se osvobodi teg ajarna bolnikove vlade prevarantov. Žal si je obula prevelike čevlje za nekaj takšnega.
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0 0
PetindvajsetUR
18. 10. 2026 19.58
Aja, je bil razpis za to delovno mesto? Reva, pa tak si je zelela delat v tem resorju..... Ampak, sam da ni nihce kriv, ne logar, ne vrtovec, ne ivan. Zdej smo pa cist potolazeni!
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+2
4 2
lakala28
18. 10. 2026 20.07
In kaj pravi skok na to? Aja, naši so...
Odgovori
0 0
kakorkoliže
18. 10. 2026 19.58
Mutna posla, smrdi do neba.
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+2
3 1
mungus
18. 10. 2026 19.57
v tem primeru se vidi kaka banda ...mafija fura to našo prelepo Slovenijo....ŽAL!!!
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+5
6 1
boslo
18. 10. 2026 20.00
Že 80 let
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+2
2 0
inside1
18. 10. 2026 19.54
itak da ne bo šla tam, saj je sama sebe onemogočila, ko je to dala v medije in je kupčija več kot očitna...
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+3
4 1
York
18. 10. 2026 19.54
Gospa ni kos političnim spletkam in ostala praznih rok. Seveda se ne more zaposliti na Direkciji, ker bi bilo to očitni koruptivno dejanje. Ni bilo razpisa za prosto delovno mesto, ampak samo telefonski klic z vrha vlade. Tovrstne rabote se delajo tiho pod mizo in ne javno pred kamerami.
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+9
9 0
Cenb77
18. 10. 2026 19.51
Me zanima kako bo zdej ta počasn lajou glede korupcije pa afere...
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+5
5 0
MasteRbee
18. 10. 2026 19.49
Konda je naredil samomor Tee ga upam ne bo. Ob milijardah denarja človeško življenje ne šteje.
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+3
4 1
biggbrader
18. 10. 2026 19.48
No, bravo, da ne bo vlekla plače v Državnih podjetjih (SŽ in podobno), kot to delajo odsluženi kadri Slobode in da ne bo na sociali, kot to delajo odsluženi kadri Slobode in Lewice. Tudi Vilfan na žalost. Ampak tega na privatni RTV (od lewice in od Slobode), ne boste slišali.
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+2
9 7
Bozjidar
18. 10. 2026 19.47
Grožnje in prisila SdsDemokratov sta naredila svoje🤮
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+4
9 5
biggbrader
18. 10. 2026 19.54
Aja, ni prav, da se je zaposlila v svojem podjetju ? Bimorala cuzati socialo, kot jo K ordiš in Vilfan in slobodnjaki ?
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+4
5 1
Teofil
18. 10. 2026 19.45
Tile Koširji so šalivci,danes bi jutri nebi pa sped bi
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+0
5 5
Cupko
18. 10. 2026 19.40
Nihče se ne bi samodejno odločil, da ne bo poslanec katerega so izvolili ljudje na volitvah, če mu ne bi grozili. Po vsem skupaj so ji koruptivno ponudili službo na drugem ministrstvu in ker je vse skupaj prišlo na dan so sedaj izvršili ni pritisk nanjo, da se je tudi temu odpovedala. Morda je kje kakšen evro obtičal, da ga bo kasneje pobrala. SKOK pa ne bo zaznal nepravilnosti ne Logarja in ne Vrtovca
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+10
11 1
Maki3322
18. 10. 2026 19.44
Tu je že korupcija kljub temu da ni podpisala pogodbe za službo je pa jasno povedala da jo je dobila kod kompromis. Vse pride enkrat na dan.
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+6
8 2
biggbrader
18. 10. 2026 19.50
Si se kaj vprašal kaj bivše, odstopljene ministrice Slobode, delajo na SŽ ?
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+0
3 3
Cenb77
18. 10. 2026 19.59
Od kje mi je to znano... ajaaa Hojnik, Stojmenova, Vilfan, Pipan,.... a nadaljujem?
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+2
2 0
biggbrader
18. 10. 2026 20.02
Korupcija bi bila, če bi podpisala pogodbo, tako pa se bojo zdraharji obrisali podnosom.
Odgovori
0 0
biggbrader
18. 10. 2026 20.08
Ja, novinarji so to slučajno spregledali ?!
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0 0
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