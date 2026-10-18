Tea Košir z Direkcijo za infrastrukturo ne bo sklenila pogodbe

Tea Košir nam je potrdila informacijo, da z Direkcijo za infrastrukturo ne bo sklenila pogodbe, ampak da se bo s ponedeljkom vrnila v svoje podjetje. Tam je delovala že pred vstopom v politiko.

Po več preobratih glede prevzema poslanskega mandata, ki ji je pripadal po odhodu z zdravstvenega ministrstva, je Košir sicer nedavno povedala, da so našli kompromisno rešitev. To naj bi bila zaposlitev na Direkciji za infrastrukturo. Zaradi očitkov, da je šlo za politično trgovino in tudi zaradi groženj, o katerih je govorila Koširjeva, je to že pod drobnogledom policije in KPK.

Na direkciji so nam sicer konec tedna dejali le, da Koširjeva pri njih ni zaposlena. Ali se je zaposlitvi zdaj odpovedala Koširjeva ali pa je šlo za odločitev direkcije, organa v sestavi Vrtovčevega ministrstva, ta hip ni jasno. Ne direkcija ne Koširjeva namreč dogajanja niso pojasnjevali.