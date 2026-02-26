Naslovnica
Slovenija

'Teater absurda': vhod v sotesko Vintgar po novem zapirajo vrata

Gorje, 26. 02. 2026 20.21 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
Lara Miklavčič
Vrata v Vintgarju

Novo poglavje v sporu glede upravljanja soteske Blejski Vintgar. Občina Gorje je na vhodu v sotesko postavila vrata. Župan pojasnjuje, da soteske ne zapirajo, pač pa želijo jasno pokazati, da mora upravljalec prevzeti tudi odgovornost za morebitno škodo. Še ena vrata pa je postavilo tudi Turistično društvo Gorje.

Dolgoletni spor zaradi nejasnosti, kdo bo upravljal s sotesko Vintgar, se nadaljuje, zdaj je Občina Gorje ob vstopu v sotesko kot lastnica tega dela zemljišča postavila ogrodje vrat.

Župan Peter Torkar na to odgovarja: "Soteske Vintgar ne zapiramo. Na vhodu v sotesko bomo postavili vrata. Vstop bo še naprej omogočen vsem, ki jim bo to dovoljeval zakoniti upravljavec soteske. Skladno s sklepom OS (občinskega sveta) pa bo moral upravljalec skleniti z občino pogodbo, s katero bo prevzel odgovornost za morebitno škodo."

Vrata v soteski Vintgar
Vrata v soteski Vintgar
FOTO: POP TV

Spomnimo: pred petimi leti je težka skala, ki se je odtrgala s stene, hudo poškodovala madžarsko turistko. Posledično pa so potekala pogajanja, kdo bo plačal odškodnino. Zato občina želi, da odgovornost, tudi finančno, v primeru nesreč prevzame država. V tem primeru je to ministrstvo za naravne vire in prostor oziroma Javni zavod Triglavski narodni park (TNP).

TNP o fizični pregradi pravi, da bodo od Občine Gorje zahtevali vso potrebno dokumentacijo za postavitev zapore. Če se bo izkazalo, da so bili posegi v sotesko nelegalni, bi lahko Blejski Vintgar ostal zaprt celotno sezono.

"Občino Gorje bomo pozvali k posredovanju vse potrebne dokumentacije v zvezi s postavitvijo pregrade v soteski Vintgar. Opozarjamo, da bi neusklajeni ali morebitni nelegalni posegi lahko povzročili, da bi soteska v letošnji sezoni ostala zaprta za obiskovalce," so sporočili.

Upravljanje, vzdrževanje in nadzor soteske po besedah župana namreč še vedno niso pravno določeni. Trenutno sicer z Blejskim Vintgarjem upravlja Turistično društvo Gorje, ki od 300 tisoč obiskovalcev letno pobira tudi vstopnino – kljub temu, da je edini zakoniti upravljavec in pobiralec vstopnine za naravne vrednote na območju Triglavskega narodnega parka prav TNP.

Varta v soteski Vintgar
Varta v soteski Vintgar
FOTO: POP TV

Sicer je še ena vrata v soteski postavilo tudi Turistično društvo Gorje. Razlog pa: omejitev dostopa zaradi varnosti obiskovalcev.

V Turističnem društvu na pregrado, ki jo je postavila občina, odgovarjajo, da se na otvoritev sezone, ki bo prvo nedeljo v aprilu, nemoteno pripravljajo. "V Turističnem društvu Gorje se nemoteno pripravljamo na otvoritev sezone in se že veselimo prvih gostov za Veliko noč, ob tem pa tako kot ostala Slovenija z zanimanjem spremljamo ta teater absurda," so sporočili.

Občina bo vrata dokončno postavila v sredini marca, torej slab mesec pred začetkom sezone.

soteska Vintgar Občina Gorje Turistično društvo Gorje upravljanje tnp

Znanilci pomladi že pokukali iz tal

Dotrajani drogovi električne napeljave, prebivalci zaskrbljeni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
26. 02. 2026 21.49
Tisti mora plačati odškodnino , ki je pobiral vstopnino . Kaj jim ni jasno . Če pobiraš denar moraš prevzeti odgovornost
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
26. 02. 2026 21.45
Ma kakšno posesivno skropucalo so tale "vrata" ? Le kdo ima usmrajena moška jajca, da si to drzne početi ?
Odgovori
+1
1 0
galeon
26. 02. 2026 21.39
Zdaj, ko se ve, da so vse počeli nezakonito, je sprehod brezplačen. Tudi mimo vrat.
Odgovori
+1
1 0
LukaS8
26. 02. 2026 21.31
Kakšna odškodnina neki?? Če rineš v sotesko je to pač tveganje, ki ga vsak prevzame ali zavrne. Dovolj bi bila tabla - pozor, možnost poškodb in pa vstop na lastno odgovornost.
Odgovori
0 0
anatomija
26. 02. 2026 21.50
so pobirali vstopnino in s tem prevzeli odgovornost. Samo ko so dobili denar jih odgovornost ni zanimala
Odgovori
0 0
Morgoth
26. 02. 2026 21.20
Kje so časi, ko si lahko brezplačno parkiral spodaj šel skozi vintgar brezplačno, zraven ti pa ni bilo treba gledati turistov?😔
Odgovori
+4
4 0
Hej brigade
26. 02. 2026 21.16
Zaprejo naj, za vse. Nihče ne bi rad prevzel odgovornosti v primeru nesreče, nihče ne bi rad urejal tega, vsi bi pa denar. Če ne gre drugače, pa veliko tablo, vstop na lastno odgovornost, reševanje ne bo omogočeno.
Odgovori
+7
8 1
2mt8
26. 02. 2026 21.02
Vodstvenim partizanom, in potem komunistom in danes levičarjem se gre samo za eno stvar: neomejeno oblast, vpliv in denar.
Odgovori
+2
6 4
Orisei1
26. 02. 2026 21.00
Kako se lahko eni občinski veljaki kar sponijo, ustanocijo društvo in kasirajo ogled narave??? Narave, ki je od vseh! To bi bila naloga za novo vlado, da tu naredi red.
Odgovori
+9
10 1
2mt8
26. 02. 2026 20.53
Denar diši...sploh levi oblasti, kajne?
Odgovori
+6
8 2
Rožle Patriot
26. 02. 2026 20.52
.... res sram naj bo "svobodo" s takimi potezami ... fuj !!! .. in oni naj bi bili neki ljubitelji živali .. fuj, fuj .. !
Odgovori
+7
9 2
Franci Luzar
26. 02. 2026 20.50
300 tisoč turistov? sicer nevem koliko stane vstopnina ampak predvidevam minimalno 5€ torej miljon in pol evrov in tu se kregate gdo je dolžan upravljati? sramota to se lahko dogaja samo v Slovenij, najbolje da zaprete za vedno.
Odgovori
+10
10 0
abcdef321
26. 02. 2026 21.10
15€ po odraslemu lansko sezono
Odgovori
+4
4 0
Levi so barabe
26. 02. 2026 20.41
Ta vrata zgledajo grdo in bizarno. Lahko bi drugače to reševali
Odgovori
+7
7 0
biggie33
26. 02. 2026 20.36
"Trenutno sicer z Blejskim Vintgarjem upravlja Turistično društvo Gorje, ki od 300 tisočih obiskovalcev letno pobira tudi vstopnino – kljub temu, da je edini zakoniti upravljavec in pobiralec vstopnine za naravne vrednote na območju Triglavskega narodnega parka prav TNP."... zakaj sploh še debatiramo kdo naj upravlja??? Ne more eno amatersko turistično društvo to počet, pa kakšna je to drzava??
Odgovori
+10
12 2
Sandokkan
26. 02. 2026 20.34
Slovencki. ..
Odgovori
+2
5 3
Morgoth
26. 02. 2026 21.23
Stalno in povsod samo pljuvaš po Slovencih. Spelji se nazaj od koder si prišel. Aja saj res ti preveč diši sociala tud
Odgovori
+1
2 1
