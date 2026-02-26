'Teater absurda': vhod v sotesko Vintgar po novem zapirajo vrata

Dolgoletni spor zaradi nejasnosti, kdo bo upravljal s sotesko Vintgar, se nadaljuje, zdaj je Občina Gorje ob vstopu v sotesko kot lastnica tega dela zemljišča postavila ogrodje vrat. Župan Peter Torkar na to odgovarja: "Soteske Vintgar ne zapiramo. Na vhodu v sotesko bomo postavili vrata. Vstop bo še naprej omogočen vsem, ki jim bo to dovoljeval zakoniti upravljavec soteske. Skladno s sklepom OS (občinskega sveta) pa bo moral upravljalec skleniti z občino pogodbo, s katero bo prevzel odgovornost za morebitno škodo."

Vrata v soteski Vintgar FOTO: POP TV

Spomnimo: pred petimi leti je težka skala, ki se je odtrgala s stene, hudo poškodovala madžarsko turistko. Posledično pa so potekala pogajanja, kdo bo plačal odškodnino. Zato občina želi, da odgovornost, tudi finančno, v primeru nesreč prevzame država. V tem primeru je to ministrstvo za naravne vire in prostor oziroma Javni zavod Triglavski narodni park (TNP). TNP o fizični pregradi pravi, da bodo od Občine Gorje zahtevali vso potrebno dokumentacijo za postavitev zapore. Če se bo izkazalo, da so bili posegi v sotesko nelegalni, bi lahko Blejski Vintgar ostal zaprt celotno sezono. "Občino Gorje bomo pozvali k posredovanju vse potrebne dokumentacije v zvezi s postavitvijo pregrade v soteski Vintgar. Opozarjamo, da bi neusklajeni ali morebitni nelegalni posegi lahko povzročili, da bi soteska v letošnji sezoni ostala zaprta za obiskovalce," so sporočili. Upravljanje, vzdrževanje in nadzor soteske po besedah župana namreč še vedno niso pravno določeni. Trenutno sicer z Blejskim Vintgarjem upravlja Turistično društvo Gorje, ki od 300 tisoč obiskovalcev letno pobira tudi vstopnino – kljub temu, da je edini zakoniti upravljavec in pobiralec vstopnine za naravne vrednote na območju Triglavskega narodnega parka prav TNP.

