Teater absurda

"Oprostite, še vedno ne vemo vsega o tem prek... virusu. Trudimo se. Poskušamo. Vse to pa počnemo, da bomo imeli čim manj mrtvih, čim manj ljudi v bolnišnicah, čim manj ljudi okuženih in čim več ljudi, ki bodo lahko delali in kar se da normalno živeli! To je naš cilj in vsak dan ta cilj zasledujemo. Oprostite pa nam za napake, so posledica ogromne količine dela in dejstva, da je virus nov, tako kot položaj, v katerem smo."

To je bil stavek, ki ga kot papagaji ponavljajo predsednik vlade, njegovi ministri, pa tudi vladni komunikatorji. Delujejo iskreno. Pomirjujoče. Verodostojno. In k sreči se tudi dvomilijonski narod zaveda, da govorijo resnico. Da se več kot leto dni ukvarjajo zgolj z bitko proti nevidnemu sovražniku. Da se trudijo držati narod skupaj, dajejo jasna in razumevajoča navodila, takšni pa so tudi tedenski ukrepi, ki skrbijo, da vsi skupaj vidimo neko luč na koncu zelo dolgega tunela. Še malo, pa bomo res vsi skupaj izšli iz tega kot zmagovalci. Potem pa bo tako ali tako vse laže, saj se nam v resnici virus niti ne pozna toliko, zadolženost države k sreči ni narasla, evropski denar za megalomanske projekte je na poti, ti so vsem dobro znani in vse splošno sprejeti. Slovencem ostaja še kup turističnih bonov, tako da se nam tudi za letošnjo turistično sezono ni treba bati, pa tudi ljudje v gostinstvu in turizmu so si dodobra odpočili in vsi samo čakajo, da lahko pridejo nazaj na delo. Že to, da smo kljub rdeči fazi, v kateri je država, odprli terase lokalov kaže na izjemno razumevanje njihovih težav s strani ministra za gospodarstvo, ki je pa zdaj pa čisto zares zastavil svoje ime, da se te terase odprejo.

In kako dobivamo to bitko z novim koronavirusom? Imamo strategijo, ki je uspešna. Tako zelo, da k sreči dnevnih popravkov le te ne potrebujemo. V Kočevju, kjer so se tako dobro organizirali, da so že v prvem krogu pocepili skoraj četrtino vseh prebivalcev občine, so bili deležni obiska vladnega koordinatorja za cepljenje, ki organiziranosti in pristopa ni mogel prehvaliti. Na Twitterju je to učinkovitost pohvalil sicer redko twitajoči predsednik vlade. V Ljubljani pa so dobili toliko cepiva, da so ljudje v dolgih kolonah stali in čakali na pik v ramo. Po državi od začetka cepljenja, po dobrih treh mesecih torej, je bilo cepljenih z dvema odmerkoma 141.800 oseb, kar je 6,8 odstotka. Ves čas nam govorijo, da je potrebno precepiti 70 odstotkov populacije, da bo stvar učinkovita. In več kot očitno nam bo to uspelo kmalu, morda že v maju! Pomaga jasna usmeritev, koga cepiti. Vzemimo si za primer cepivo AstraZenece, na katerega je naša vlada največ stavila. Ne, ker je najcenejše, ampak ker ga je lahko hraniti. Najprej je bilo cepivo mišljeno le za mlajše od 65 let, to je bilo februarja. Nato tam konec marca sprememba, cepili bomo le starejše od 60 let. Zdaj sredi aprila pa je primerno za vse od 18 let naprej. In ljudje so to razumeli. Le polovica vseh je v ZD Maribor pred tednom zavrnila cepljenje s tem cepivom, v Ljubljani pa le tretjina. To, da je vmes tudi cerkev pozivala vernike, naj zavrnejo to cepivo, ker da je moralno kompromitirano, saj temelji na uporabi celične linije, ustvarjene leta 1973 iz tkiva verjetno spontano splavljenega nerojenega otroka, ni spremenilo ničesar. Cerkev je svetovala, naj si ljudje pač izberejo drugo cepivo. Kakšen dan za tem pa še dodala, da naj to storijo, ko bo to drugo cepivo na voljo. Dejstvo, da cepiva ni moč izbirati, je tu zgolj nepomembna malenkost. Ampak cepljenje se pri nas nadaljuje hitro in z jasno vizijo!

Res, da s prvim odmerkom še nobene starostne skupine, niti tiste najbolj rizične, od 85 dalje, nismo precepili več kot 70 odstotno, a nič ne de. Povsod po svetu se zapleta. Kako da se v naši mali državi, polni nasprotujočih si medijev, politikov, celo estradnikov, ne bi. Zato smo lahko veseli, da vlada vztraja. Ve, kaj počne. Tako so na primer pred 60 letniki, na vrsti profesorji na fakultetah, ki sicer letos praktično niso imeli študentov v predavalnicah. In vprašanje, kdaj bodo. A izobrazba je pri nas ves čas epidemije na prvem mestu, zato to razumemo. Enako je seveda s samotestiranjem dijakov. Res da ga ta petek še ni bilo, četudi je bilo prejšnji teden napovedano. Ker stvari se zapletejo, povsod po svetu. V šolah imajo že teden dni vsa navodila, kako bo to šlo, naša vlada pa je tako kot sosedje v Avstriji, posnela dva jasna filma in jih predvajala ravnateljem, kako ta izjemno zapleten postopek samotestiranja izvesti. In tu smo lahko veseli, da starši tega zapletenega in nevarnega postopka ne vidijo kot napad na svobodo njihovih otrok, da ne zbirajo podpisov, ker razumejo, da če želimo šolo v šolskih klopeh, je to veliko žrtvovanje in poseg v telo pač potreben. To, da takšne teste opravljajo v Avstriji že nekaj časa in nihče zaradi testov ni umrl, šole pa so lažje delovale, je bila ves čas osrednja tema debat med starši in dijaki. Zato tudi ni bilo jeze, ko se je samotestiranje malce premaknilo. Vsi ga nestrpno čakajo, dan gor ali dol.

Da se je v največji zdravstveni krizi zadnjega stoletja vse samo uredilo, pa dobro ve šolska ministrica Simona Kustec. Lani, ko o virusu nismo vedeli skoraj ničesar in je država 3 mesece res obstala, z maturo in maturanti ni bilo težav. So bile, a te se, če je volja in želja, kar same rešijo. In so se. Tako smo letos, ko so bili dijaki večino časa doma in se preko računalnika lahko veliko bolje in zavzeto pripravljali na maturo, tudi na to obdobje bolje pripravljeni. Da se bo vse samo od sebe uredilo nihče ne dvomi. Saj bi morda kakšen dan prestavili ali pa naredili dva datuma, če bi bil kdo od maturantov bolan, a kaj bi to, ko pa imamo že od lani postavljene datume. In teh se v Sloveniji od nekdaj držimo. Če se ne bi bi bil namreč kaos. Zato se je Državna komisija za splošno maturo res izkazala in tik pred zdajci našla rešitev "out of the box": zdravstveni stroki je predlagala, da se drug petek cepi 18.000 maturantov. In vlada, kjer so v letu dni ministrice in ministri, to jim moramo priznati, postali strokovnjaki za reševanje najranljivejših skupin, je bila za. Končno so preslišali mnenja zdravstvene stroke, češ: "kaj bi cepili mlade, ko pa nekateri stari še čakajo, mladi pa nimajo hujšega poteka bolezni..." in razglasila: Petek 23. april bo veliko cepljenje. Za prijavo pa je več kot dovolj časa, vse do ponedeljka 19.4. To, da je ob tem predsednik vlade Janez Janšapovedal, da je stroka to podprla, ter da je predlog prišel z ministrstva za zdravje, pa vse skupaj postavi še v bolj verodostojno luč. Vsi vemo, da gre za usklajeno akcijo in da gre za zdravje najranljivejše skupine ljudi, maturantov. Tistim mladim, ki jim je šla vlada res celotno epidemijo na roke in so lahko prav zaradi vseh pravih ukrepov ves čas bili deležni najboljšega šolanja in se pripravljali na maturo. Zdaj, po letu podpore, jih vlada res ne more pustiti na cedilu.

In da v vsej hvali ne bom predolg, ker bi me kdo že lahko razglasil za komunista, levnuha, člana DOPPS-a in še kaj hujšega, pa bi me moral potem v bran vzeti sam predsednik vlade ali celo notranji minister, bom zaključil. Sram bodi Ustavne sodnike! Ker so sploh zadržali investicije v vojsko za 780 milijonov evrov. Še dobro, da so na koncu vendarle odločili prav in sporočili, da zakon o investicijah v vojsko ni neustaven: Minister za obrambo Matej Toninje to odločitev označil kot državotvorno. In ti isti sodniki so zadržali izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi so naložili, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države. Še dobro, da imamo takšne ministre, ki znajo razumeti državotvornost in do Ustave in Ustavnih sodnikov niso žaljivi. Tako je tudi notranji minister Aleš Hojsdejal:"Hvala, ker ste nas opozorili, da je treba na demokracijo še posebej skrbeti". In res, kaj bi v času epidemije protestirali proti vladi! Izreči, da morda kaj ni dobro, da kje vlada zmeda, kaos, nezaupanje, bi bila laž. Tega pa v tem času res ne potrebujemo! Bodimo enotni. Držimo se navodil stroke, upoštevajmo varnostno razdaljo, nosimo maske in ne družimo se! Še vedno je namreč v veljavi tudi vladni semafor in mi smo v rdeči fazi, kjer so gostinski vrtovi in terase zaprte. Zato, ko boste od ponedeljka pili kavo na terasi s prijatelji v 8mih od 12tih regij, ne bodite kritični. Ker bi bili krivični. Vlada ni kriva, da se ljudje ne držimo preprostih navodil. DODATEK: Spoštujte življenja. Spoštujte ukrepe epidemiološke stroke. Na intenzivnih enotah je več kot 160 pacientov s Covid 19.