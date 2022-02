'Teater na seji občinskega sveta začetek predvolilne kampanje'

Scheriani je danes za STA pojasnil, da je zgolj postavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem zakona glede na to, da se Gregoricheva pod različne pobude Levice podpisuje kot neodvisna svetnica, čeprav je kandidirala za mesto, ki pripada narodni skupnosti. Manjšini namreč po zakonu v koprskem občinskem svetu pripadajo trije svetniki. Po njegovem je takšna vrsta "neodvisnosti" tudi izigravanje pripadnikov narodne skupnosti, ki so Gregorichevo izvolili. Ob tem je Scheriani zavrnil, da bi ob po njegovem legitimnem vprašanju kakor koli žalil svetnico. Priznal pa je, da bo verjetno potreben pogovor, morda za zaprtimi vrati, da bi zavarovali specifičnost instituta sedeža manjšine in njegovo predstavniško vlogo kot sogovornika v odnosu do občine.

Na četrtkovi seji občinskega sveta v Kopru je prišlo do ostrih besed med svetnikoma italijanske narodne manjšine Ondino Gregorich Diabaté in Albertom Scherianijem . Slednji je župana vprašal, ali je Gregorich Diabatéjeva, glede na to, da vlaga amandmaje skupaj s svetniki iz vrst Levice, pod katere se podpisuje kot samostojna svetnica, sploh še predstavnica italijanske narodne skupnosti v občinskem svetu.

Da je bil Scherianijev napad na Gregorichevo nesmiselen, je za 24ur.com povedal Predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul. Pojasnil je, da bi svetnika zadeve lahko rešila na štiri oči, morda s povabilom na kavo, in da ni bilo treba delati "tak teater na seji občinskega sveta".

Iz skupine Unitarieta - Insieme (Enotnost - Skupaj) pa so spomnili, da je svetnica pred tem izstopila iz skupine občinskih svetnikov - predstavnikov narodne skupnosti, ker ni soglašala s politično linijo skupine. Sicer pa so domnevne napade in poskuse diskreditacije Gregoricheve povezali z informacijo, da bi slednja utegnila biti protikandidatka Feliceju Žiži za poslanko narodne skupnosti v državnem zboru. Pri tem so kot svojo prednostno nalogo izpostavili vzpostavitev enotne fronte nasproti tistim, ki "so se za nekaj par prodali in se bodo še naprej prodajali Janezu Janši".

Tudi Tremul meni, da gre najverjetneje za predvolilno kampanjo, a poudarja, da Gregoricheva ni "naš sovražnik, je konkurent". Kot dodaja, je zaradi morebitne kandidature ni treba napadati. "Ona bo imela svoje ideje, Felice bo dal svoje in stvari se rešuje z argumenti," pravi.

Kot dodaja, se je sicer sam od nekaterih potez, ki jih je naredil Žiža, oddaljil, saj meni, da mora poslanec italijanske skupnosti braniti, ne le interes italijanske skupnosti, ampak tudi teritorija. "Mi ne živimo na Luni, ampak v Kopru, Izoli, Piranu, Ankaranu, živimo z drugimi ljudmi, večino s Slovenci. In ne moremo misliti, da bomo od vlade, države zahtevali nekaj samo za Italijane, kar je sicer prav, ampak nekaj tudi za dobrobit drugih, teritorija," je dejal Tremul in dodal, da bi, če bi se Gregoricheva odločila kandidirati in bila izvoljena, to naredila. "To bi se lahko spremenilo," pravi, a poudarja, da je bilo veliko stvari tudi dobro narejenih.

Sicer pa je Tremul predstavnike manjšine pozval k medsebojnemu spoštovanju. "Kampanja pred prihajajočimi volitvami, na katerih bomo izbirali predstavnika naše narodne skupnosti v državnem zboru, se šele začenja. Prispevajmo po svojih najboljših močeh, da bo potekala na prijazen in konstruktiven način ter naših rojakov ne bo odvračala od aktivnega sodelovanja v demokratičnem delovanju ustanov naše narodne skupnosti. Bodimo torej pripravljeni poslušati in se odprimo dialogu, saj bomo le tako premogli tisto moralno moč, ki je potrebna za sprejemanje drugačnih zamisli, stališč in argumentov."