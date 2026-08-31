Teden dni po tragediji ograja še vedno brez dodatne zaščite

Teden dni mineva od tragične nesreče, ko je po padcu z zaščitne ograje ob reki Kokri umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Kraj nesreče pa tik pred začetkom šole ostaja brez dodatne zaščite. Občina Kranj odgovarja, da bodo kljub temu, da izredni inšpekcijski nadzor nepravilnosti ni pokazal, dodatno mrežo postavili v najkrajšem možnem času. A lastnik zemljišča, kjer ograja stoji, opozarja, da je občino v preteklosti že večkrat pozval, naj ukrepa, in vedno naletel na gluha ušesa.