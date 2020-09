Podpora tednu mobilnosti: minister Vrtovec iz Domžal teče v službo

"ETM je praznik, ko naj bo na naših ulicah in cestah manj avtomobilov in ko izberemo čistejši način potovanja. Veseli smo, da bodo številne občine te dni predstavile, kako so izboljšale pogoje za hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza, ter organizirale okrogle mize, delavnice in predavanja o trajnostni mobilnosti," je letošnje aktivnosti povzela nacionalna koordinatorka ETM na ministrstvu za infrastrukturo, Polona Demšar Mitrovič.

Od ozelenelih nadstrešnic avtobusnih postaj do dveh novih radarskih točk

Na Mestni občini Ljubljana so skupaj z javnimi podjetji in zavodi, četrtnimi skupnostmi ter mnogimi drugimi organizacijami pripravili deset trajnih ukrepov in številne aktivnosti. Med trajnimi ukrepi so navedli nadaljevanje urejanja kolesarskih stez in skupnega prometnega prostora. Po ureditvi Parmove in Hruševske ulice sedaj urejajo Dunajsko in Tržaško cesto ter ulico Bežigrad. Obljubljajo postavitev 300 novih kolesarskih stojal v Ljubljani, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Mirana Jarca pa bosta dobili pokriti kolesarnici in prostor za parkiranje koles ob pločniku. Da bi privabili več čebel v mesto, bodo nadstrešnice treh avtobusnih postaj ozelenili z medovitimi rastlinami.

Za vse, ki v mestno središče prihajajo s kolesi, bodo na Krekovem trgu pilotno postavili premično pokrito kolesarnico, ki bo omogočala varno shranjevanje koles. Za prometno varnost pa bodo razširili sistem nadzora prometa, kar pomeni, da bodo na dveh prometno kritičnih lokacijah, Aljaževa ulica 45 in Cesta v Mestni log 45, namestili novi ohišji za merilne naprave.