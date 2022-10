Teden otroka: mladi najbolj hrepenijo po prijateljstvu

Tudi podatki TOM telefona, ki je program zveze, kažejo, da mladi najbolj hrepenijo po prijateljstvu. Želijo si, da imajo družbo, da lahko s sovrstniki počnejo kaj skupnega. V družbi se tudi dobro počutijo, si zaupajo, se pogovarjajo, česar pametne naprave ne morejo nadomestiti, je opomnila predsednica ZPMS Darja Groznik . Po njenih besedah želijo spodbuditi tudi odrasle, denimo starše, učitelje in vzgojitelje, da namenijo čas otrokom, igri, tistemu, kar imajo otroci radi in kar je dobro tudi za njihovo počutje, je povabila.

V DZ bo danes potekal posvet Za boljšo prihodnost otrok. Zbrane bo nagovoril predsednik vlade Robert Golob, še pred njim pa bo z uvodnim nagovorom nastopila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je dala pobudo za posvet. Na podlagi prispevkov nevladnih organizacij in razprave z najvišjimi predstavniki državnih organov bodo ob zaključku posveta sprejeli konkretne vsebinske sklepe.

Zveza prijateljev mladine Slovenije pa bo prav tako danes pripravila posvet z istim naslovom, kot je geslo tedna. Spomnili bodo na to, da se je duševno zdravje otrok v času epidemije covida-19 poslabšalo, zaradi protiepidemičnih ukrepov so se šolali doma, medsebojnih druženj in interakcij, nujnih za njihov socialni in psihološki razvoj, pa ni bilo. Sodelujoči bodo z različnih vidikov osvetlili pomen medsebojnih odnosov, prijateljstva, sodelovanja in zaupanja. Med drugim bo sodeloval pri otrocih zelo priljubljen raper Boštjan Nipič - Nipke, ki je tudi ambasador letošnjega tedna.