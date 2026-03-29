Slovenija

Teden po volitvah, ki so prinesle več vprašanj kot odgovorov

Ljubljana, 29. 03. 2026 19.15 pred 19 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Žana Vertačnik
Delni uradni rezultati volitev

Natanko teden dni po volitvah je glavno vprašanje, kdo bo prvi preštel do 46 in sestavil novo vladno koalicijo. Predsedniki strank bodo rešitve v ponedeljek iskali tudi pri predsednici Nataši Pirc Musar. Kaj pa lahko pričakujemo od pogovorov pri predsednici države?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo vsakemu posebej namenila po pol ure. Prvi v palačo prihaja relativni zmagovalec volitev in aktualni premier Robert Golob. Glede na volilni rezultat bodo sledili pogovori s preostalimi šestimi predsedniki strank, ki so se uvrstile v parlament. 

Pričakovati je, da bo Pirc Musarjeva ponovila stališče, da sredi zaostrenih geopolitičnih razmer država naj ne bo brez polno-operativne oblasti. Napovedala bo tudi datum ustanovne seje parlamenta. Zakonodaja predvideva, da mora ta biti v roku 20 dni po izvolitvi. Neuradno se omenja datum 10. april. Takrat bodo poslanci volili predsednika oziroma predsednico Državnega zbora, okoli katerega pa se jih bo torej že moralo zediniti najmanj 46.

Pa bo 46 glasov skušal poiskati tudi premier Golob, ki v sredo vabi stranke na nov sestanek? Uradno ne. V Golobovem vabilu piše, da bodo nadaljevali z razpravo o interventnih ukrepih s področja gospodarstva, prehranske varnosti, kmetijstva in energetike ter boju proti korupciji. 

Pričakovanja vabljenih se sicer nekoliko razlikujejo: nekateri prigovarjajo h koalicijski kombinatoriki, drugi vztrajajo, da se še pred tem poenotijo o vsebini, ali celo koalicijski pogodbi. Med temi, ki umirjajo tempo, naj bi bili tudi Demokrati Anžeta Logarja. Logar pa naj bi politični utrip med svojimi poslanci meril jutri. 

Golob vabila tudi zdaj ni poslal stranki SDS, je pa spet poskusil pri NSi-Fokus-SLS. Ali bodo tokrat šli, v stranki še niso odgovorili. Opominjajo pa na svoje prvotno stališče, da si bodo prizadevali za desnosredinsko koalicijo.

Ko je ameriški predsednik na Kongresnem trgu govoril o našem knežjem kamnu

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
29. 03. 2026 20.14
Kdorkoli jo sestavi se pricakuje da vsi koruptivnezi koncajo v zaporu, skupaj z golobom. Zraven sam vrh policije, sodstva in agencij. Samo iz afere litijska bi moralo sedeti najmajn 10 ljudi, tako da bi skupno stevilo moralo dosegati vsaj 500. Vse ostalo je drzavna veleizdaja.
iskriv
29. 03. 2026 20.10
V kolikor Golobu nebi uspelo sestaviti vlade , predsednica države Pirc Musarjeva ne bi smela ponuditi možnosti za sestavo vlade Janši , ker je v preiskavi zaradi predvolilnih afer z BLACK CUBE in namernega ustvarjanja krize z gorivom . Zato bi morala v tem primeru razpisati nove volitve !
Groucho Marx
29. 03. 2026 20.13
Pošteni delovni državljani smo hvaležni za razkritje koruptivnih praks vladajoče klike. Če tega nočejo opraviti domače institucije, pa naj magari vijoličaste ali pa črne kocke, nam je vseeno.
Franček
29. 03. 2026 20.09
Hvsla Trump za višje cene!
ACC0
29. 03. 2026 20.06
Predčasne volitve ... vse ostalo je zapravljanje časa
ActiveR
29. 03. 2026 20.05
Zavračanje desnice je politični luksuz, ki si ga v tej situaciji Golob ne more privoščiti. Če ne zna sestaviti vlade, naj odstopi – tako enostavno je. Leve vlade ne bo!
Pamir
29. 03. 2026 20.07
Golob je desničar,podjetnik, naravoslovec tako kot povsod na svetu.
Groucho Marx
29. 03. 2026 20.12
🤣😂🤣😂🤣😂 Pamirće naš, v sili se pa še lewac našemi v desničarja.
Slovenska pomlad
29. 03. 2026 20.05
Janša je Netanyahujev hlapec in izdajalec domovine!
Groucho Marx
29. 03. 2026 20.10
Ni Janša tisti, ki je pokleknil pred Izraelom in se odrekel tožbi v zameno za neobjavo posnetkov slovenskih Epsteinov.
Perrun
29. 03. 2026 20.03
Saj niso fantki. Naj se usedejo in naredijo neko široko koalicijo.
Black Rowe
29. 03. 2026 20.03
Ven iz NATA in ven iz EU...to je potapljajoči se Titanik...
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
