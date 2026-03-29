Teden po volitvah, ki so prinesle več vprašanj kot odgovorov

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo vsakemu posebej namenila po pol ure. Prvi v palačo prihaja relativni zmagovalec volitev in aktualni premier Robert Golob. Glede na volilni rezultat bodo sledili pogovori s preostalimi šestimi predsedniki strank, ki so se uvrstile v parlament.

Pričakovati je, da bo Pirc Musarjeva ponovila stališče, da sredi zaostrenih geopolitičnih razmer država naj ne bo brez polno-operativne oblasti. Napovedala bo tudi datum ustanovne seje parlamenta. Zakonodaja predvideva, da mora ta biti v roku 20 dni po izvolitvi. Neuradno se omenja datum 10. april. Takrat bodo poslanci volili predsednika oziroma predsednico Državnega zbora, okoli katerega pa se jih bo torej že moralo zediniti najmanj 46.

Pa bo 46 glasov skušal poiskati tudi premier Golob, ki v sredo vabi stranke na nov sestanek? Uradno ne. V Golobovem vabilu piše, da bodo nadaljevali z razpravo o interventnih ukrepih s področja gospodarstva, prehranske varnosti, kmetijstva in energetike ter boju proti korupciji.

Pričakovanja vabljenih se sicer nekoliko razlikujejo: nekateri prigovarjajo h koalicijski kombinatoriki, drugi vztrajajo, da se še pred tem poenotijo o vsebini, ali celo koalicijski pogodbi. Med temi, ki umirjajo tempo, naj bi bili tudi Demokrati Anžeta Logarja. Logar pa naj bi politični utrip med svojimi poslanci meril jutri.

Golob vabila tudi zdaj ni poslal stranki SDS, je pa spet poskusil pri NSi-Fokus-SLS. Ali bodo tokrat šli, v stranki še niso odgovorili. Opominjajo pa na svoje prvotno stališče, da si bodo prizadevali za desnosredinsko koalicijo.