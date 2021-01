Teden pomembnih odločitev: koga bo podprla stranka upokojencev?

Kljub večkratnim celodnevnim in napornim sestankom s svojimi poslanci, ko do danes še ni jasno, koliko jih je Karl Erjavec zares prepričal o odhodu v opozicijo in svojo kandidaturo za mandatarstvo, je ta pred torkovim odločilnim sestankom optimističen: "Pričakujem, da bodo podprli moje mandatarstvo in da ne bodo še naprej podpirali vlade Janeza Janše. Prav tako pričakujem, da bomo čim prej vložili konstruktivno nezaupnico."

Če bodo vsi njeni podpisniki lahko prisotni na tajnem glasovanju, jo namerava vložiti do sredine februarja. "Konstruktivno nezaupnico bom vložil in interpelacije, ki so vložene, niso dimna zavesa, kot želi predstaviti aktualna vlada, ampak gre za to, da opozarjamo na slabo delo ministrov," pojasnjuje Erjavec.