Teden skozi fotografski objektiv

Z oktobrom na 24ur.com začenjamo novo stalno rubriko Fotografije tedna in meseca, v kateri vam predstavljamo izbor fotografij, ki so zaznamovale aktualen teden in mesec. Poleg agencijskih fotografij vam predstavljamo delo naših treh fotografov: Luke Kotnika, Aljoše Kravanje ter Damjana Žiberta, ki v svoj fotografski objektiv za vas, bralce, ujamejo najpomembnejše trenutke dneva.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Na domačih tleh se krepi tekma za predsedniški stolček. V začetku tedna je od kandidature odstopil Gregor Bezenšek ml., kar pomeni, da se v bitko za predsednika podaja sedem kandidatov, znan pa je tudi njihov vrstni red na glasovnici. V DZ so poslanke in poslanci z 48 glasovi za in 29 proti sprejeli spremembe družinskega zakonika, ki določajo, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Istospolnima partnerjema v partnerski zvezi hkrati omogočajo, da skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

V oddaji Preverjeno je novinarka Irena Pan razkrivala nove žrtve hepi hepi kulta, ki je pod krinko različnih oblik duhovnosti pridobival zaupanje ljudi, da so jemali na stotine tisoč evrov kreditov, da bi se 'duhovno očistili prek kapitala'. Na stotine žrtev je ostalo brez vsega.

Prvi teden v oktobru je minil v znamenju napetosti med Rusijo in Ukrajino, zlasti v pričakovanju morebitnega jedrskega posredovanja, s katerim grozi ruski predsednik Putin, ki je ta teden praznoval okrogli jubilej.

Dobili smo Nobelove nagrajence za medicino, kemijo, fiziko, literaturo in mir, v svetu pa sta odmevali pretresljivi tragediji, in sicer stampedo na nogometni tekmi v Indoneziji, v katerem je umrlo več kot 125 oseb, ter pokol v vrtcu na Tajskem, v katerem je umrlo 37 ljudi.

Fotograf Damjan Žibert se je ob evropskem dnevu presaditve organov in tkiv udeležil razstave Moja brazgotina, moje življenje v avli UKC Ljubljana, mi pa vam v branje in razmislek ponujamo zgodbo Anje Garbajs iz Slovenskega društva Transplant, ki je neznanemu darovalcu neizmerno hvaležna za nova jetra in življenje.

Septembrske obilne padavine so povzročile, da so reke prestopile bregove in se razlile na območjih pogostih poplav. Kakšen je pogled na Ljubljansko barje iz zraka, je z dronom preveril naš fotograf Luka Kotnik in ujel osupljive prizore.

Teden je minil tudi v znamenju gob, rekorderjev po številu in teži, iz koprskega pristanišča pa poročajo o zasegu večje količine sestavin za proizvodnjo prepovedane droge.

V svetu športa so se poslovili od nekdanjega kapetana hokejistov SŽ Olimpija Aleša Mušiča, slovo je presenetljivo sporočil tudi skakalec Cene Prevc, v NK Maribor pa se je vrnil eden uspešnejših slovenskih nogometašev Josip Iličić. V Celju so dobili dve novi košarkarski igrišči v barvah severnoameriškega moštva NBA Dallas Mavericks, za katerega igra slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.