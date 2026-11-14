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Teden slovenske hrane 2026: izberimo slovensko, od zajtrka naprej

Ljubljana, 14. 11. 2026 00.15 pred 15 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Od ponedeljka, 16. novembra, do nedelje, 22. novembra 2026, bomo že tretjič obeležili teden slovenske hrane. V teh dneh se bolj kot sicer vprašamo, od kod prihaja hrana na naših krožnikih. Z vsakim nakupom slovenskih živil podpremo kmete, predelovalce in vse, ki skrbijo, da imamo na mizi svežo in kakovostno hrano od blizu.

Zakaj teden slovenske hrane

Teden slovenske hrane je vlada razglasila na pobudo čebelarjev in drugih stanovskih organizacij. Od leta 2024 ga obeležujemo vsako leto v tretjem tednu novembra. Njegov namen je preprost: da slovensko hrano pogosteje naročamo, kupujemo in jemo, da ohranjamo tradicionalne jedi in da spoštujemo hrano ter naravne vire, iz katerih nastaja.

Vrhunec tedna bo v petek, 20. novembra 2026, ko bomo v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih že šestnajstič izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk.

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Letos v znamenju zajtrkovanja doma in leta kmetic

Razmislimo o naših prehranjevalnih navadah in poiščimo možnosti za izboljšave. Poiščimo slovensko, lokalno in začnimo že z zajtrkom. Morda nam bo uspelo čim več obrokov pojesti doma, skupaj z našimi najbližjimi.

Leto 2026 je tudi mednarodno leto kmetic, ki ga vodi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Zato letos izpostavljamo ženske na podeželju in v kmetijstvu ter vse, ki v verigi preskrbe s hrano skrbijo, da hrana pride od njive in hleva do naše mize.

Slogan letošnjega zajtrka je "Slovensko na mizi – začnimo z zajtrkom!"

Pet načinov, kako lahko teden obeležite vi

- Pripravite slovenski zajtrk doma. Kruh, maslo, med, mleko in jabolko so sestavine tradicionalnega zajtrka. Lahko izberete tudi druge jedi in sestavine. Pomembno je, da so slovenskega porekla.

- Ob nakupu poiščite znak. Znak "izbrana kakovost – Slovenija" in zaščitene označbe vam pomagajo prepoznati kakovostno slovensko hrano z znanim poreklom.

- Izberite sezonsko in lokalno. Na tržnici, na kmetiji ali v trgovini posezite po jabolkih, zelju, repi, krompirju in bučah iz Slovenije.

- Povabite sodelavce na skupni zajtrk ali malico. Pripravite ga lahko kateri koli dan v tednu, najlepše s tradicionalnimi jedmi iz domačih sestavin.

- Spoštujte hrano. Načrtujte nakup, shranite, kar ostane, in iz ostankov skuhajte nekaj novega.

Natisnite plakat in ga obesite

Teden slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk lahko obeležite tudi s plakatom v razredu, vrtcu, jedilnici, pisarni ali na kmetiji. Letošnja plakata sta pripravljena za tisk in sta brezplačno na voljo za prenos na spletni strani Naša super hrana:

- Plakat Teden slovenske hrane 2026 (A3, PDF)

- Plakat Tradicionalni slovenski zajtrk 2026 (A4, PDF)

- Plakat Tradicionalni slovenski zajtrk 2026 (A3, PDF)

Slovenska hrana tudi v trgovinah

Novembra vas s slovensko hrano izbrane kakovosti čakamo tudi v trgovinah Mercator in SPAR, kjer bodo slovenski pridelovalci in vrhunski chefi pripravljali dogodke. Navdih za kuhanje pa poiščite med recepti na spletni strani Naša super hrana.

Hvala, ker izbirate slovensko

Hvala vsem kmeticam in kmetom, predelovalcem, kuharjem, učiteljem in vzgojiteljem, ki vsak dan skrbite za slovensko hrano in jo približate otrokom. Verjamemo, da bo letošnji teden slovenske hrane znova pokazal, koliko dobrega raste in nastaja pri nas.

Izberimo slovensko. Za naše kmete, za naše otroke in za nas.

 

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo.

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hrana Teden slovenske hrane 2026 ministrstvo za kmetijstvo

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