Teden slovenske hrane 2026: izberimo slovensko, od zajtrka naprej

Zakaj teden slovenske hrane

Teden slovenske hrane je vlada razglasila na pobudo čebelarjev in drugih stanovskih organizacij. Od leta 2024 ga obeležujemo vsako leto v tretjem tednu novembra. Njegov namen je preprost: da slovensko hrano pogosteje naročamo, kupujemo in jemo, da ohranjamo tradicionalne jedi in da spoštujemo hrano ter naravne vire, iz katerih nastaja. Vrhunec tedna bo v petek, 20. novembra 2026, ko bomo v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih že šestnajstič izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk .

Letos v znamenju zajtrkovanja doma in leta kmetic

Razmislimo o naših prehranjevalnih navadah in poiščimo možnosti za izboljšave. Poiščimo slovensko, lokalno in začnimo že z zajtrkom. Morda nam bo uspelo čim več obrokov pojesti doma, skupaj z našimi najbližjimi. Leto 2026 je tudi mednarodno leto kmetic, ki ga vodi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Zato letos izpostavljamo ženske na podeželju in v kmetijstvu ter vse, ki v verigi preskrbe s hrano skrbijo, da hrana pride od njive in hleva do naše mize. Slogan letošnjega zajtrka je "Slovensko na mizi – začnimo z zajtrkom!"

Pet načinov, kako lahko teden obeležite vi

- Pripravite slovenski zajtrk doma. Kruh, maslo, med, mleko in jabolko so sestavine tradicionalnega zajtrka. Lahko izberete tudi druge jedi in sestavine. Pomembno je, da so slovenskega porekla. - Ob nakupu poiščite znak. Znak "izbrana kakovost – Slovenija" in zaščitene označbe vam pomagajo prepoznati kakovostno slovensko hrano z znanim poreklom. - Izberite sezonsko in lokalno. Na tržnici, na kmetiji ali v trgovini posezite po jabolkih, zelju, repi, krompirju in bučah iz Slovenije. - Povabite sodelavce na skupni zajtrk ali malico. Pripravite ga lahko kateri koli dan v tednu, najlepše s tradicionalnimi jedmi iz domačih sestavin. - Spoštujte hrano. Načrtujte nakup, shranite, kar ostane, in iz ostankov skuhajte nekaj novega.

Natisnite plakat in ga obesite

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Teden slovenske hrane 2026 (A3) Arhiv ponudnika

Tradicionalni slovenski zajtrk 2026 (A4) Arhiv ponudnika



Slovenska hrana tudi v trgovinah

Novembra vas s slovensko hrano izbrane kakovosti čakamo tudi v trgovinah Mercator in SPAR , kjer bodo slovenski pridelovalci in vrhunski chefi pripravljali dogodke. Navdih za kuhanje pa poiščite med recepti na spletni strani Naša super hrana.

Hvala, ker izbirate slovensko

Hvala vsem kmeticam in kmetom, predelovalcem, kuharjem, učiteljem in vzgojiteljem, ki vsak dan skrbite za slovensko hrano in jo približate otrokom. Verjamemo, da bo letošnji teden slovenske hrane znova pokazal, koliko dobrega raste in nastaja pri nas.

Izberimo slovensko. Za naše kmete, za naše otroke in za nas.