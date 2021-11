Teden solidarnosti Rdečega križa: poštne pošiljke in vozovnice za 17 centov dražje

Za poštne pošiljke in vozovnice boste ta teden – za dober namen – odšteli 17 centov več. In vsak cent bo šel ljudem v stiski, predvsem tistim, ki so prizadeti v naravnih nesrečah – požarih, suši, toči, potresih. 17 centov se morda ne sliši veliko, a je na ta način Rdečemu križu – v okviru lanskoletnega tedna solidarnosti – uspelo zbrati kar 240.000 evrov. Velik kos sredstev so lani namenili tudi hrvaški Petrinji.