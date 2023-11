Teden solidarnosti znova pod geslom Dobro se z dobrim vrača

"Slovenija je zvrhano mero solidarnosti izkazala že v začetku leta, ko smo pomagali po katastrofalnih potresih v Turčiji in Siriji, avgusta pa smo bili postavljeni pred enega največjih izzivov v zgodovini naše države. Obilno deževje, hudourniške vode, poplave in plazovi so prizadeli okrog 10.000 gospodinjstev - mnogi so ostali brez vsega in ob vsaki slabši vremenski napovedi strahoma pogledujejo v nebo. Slovenija je, kot že nekajkrat doslej, stopila skupaj ," so zapisali.

V tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije (RKS), ki poteka vsako leto od 1. do 8. novembra, na podlagi zakona o RKS na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije pošiljkam dodajo doplačilne znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice, le da bodo ta doplačila odslej potekala v elektronski obliki, so zapisali v sporočilu za javnost. Elektronska doplačilnica namreč nadomešča tako klasično doplačilno znamko kot nalepko v potniškem prometu.

Pri RKS so z mrežo območnih združenj in srčnih prostovoljcev pomagali pri evakuacijah in urejanju začasnih nastanitev, dostavljali so ustekleničeno vodo, hrano in prehranske izdelke, čistila in razkužila, higienske pripomočke in potrebščine, razvlažilnike ter nudili prvo pomoč, prvo psihološko pomoč in laično psihosocialno podporo. S pomočjo donacij so zbrali 3,6 milijona evrov in 2,5 milijona že razdelili v obliki vrednostnih kartic različnih trgovcev oz. denarnih nakazil.

V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov zbranih sredstev uporabi za enkratne finančne pomoči ob nesrečah manjšega obsega, 70 odstotkov pa je namenjenih za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega obsega (nacionalna raven). Za pravilnost in transparentnost postopkov in razdelitev sredstev skrbijo komisija sklada solidarnosti, nadzorni, upravni in glavni odbor RKS.