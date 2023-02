Teden v slikah: 'Dule trica', poslopje vohunov, brv in zadnji jumbo jet

Ruski speči agenti, ki se infiltrirajo v skupnost, ne živijo samo v hollywoodskih filmih. V tednu, ki je za nami, je domačo javnost presenetilo razkritje zakonskega para, ki je sredi Ljubljane vohunil za Rusijo. Oči tuje so še vedno uprte v vojno v Ukrajini, kjer preštevajo bojne tanke, ki jim jih bo dobavil Zahod. Poleg tega so po svetu iskali izgubljeno radioaktivno kapsulo in v slovo pomahali kultnemu "jumbo jetu". Športna javnost pa je na svetovno prvenstvo v Franciji pospremila alpske smučarje.

icon-expand Majice, s katerimi so mlajši igralci počastili legendo. FOTO: Luka Kotnik

Pa začnimo tokrat s športom, da bo njegov junak tam, kjer si zasluži biti. V nedeljo zvečer je 5000 gledalcev v Ljubljani spremljalo upokojitev dresa legendarnega košarkarja Dušana Hauptmana, ki je skoraj celotno kariero preživel v dresu zmajev.

icon-expand Dušan Hauptman FOTO: Luka Kotnik

Pod strop dvorane Stožice so obesili dres s številko 10, ki je zdaj ne bo nosil nihče več. Velikana slovenske košarke so zaradi izjemnega meta izza črte poimenovali kar "Dule trica", kapetan pa zdaj bije največjo bitko svojega življenja, saj se bori s hudo boleznijo.

Svojo legendo so počastili tudi v ZDA. V torek se je na tisoče zaposlenih v Boeingu zbralo v tovarni družbe v Seattlu, ki je bila od leta 1967 dom legendarne serije 747, da so se še zadnjič poklonili veličastni jekleni ptici, ki je za vedno spremenila letalski promet.

icon-expand Zadnji jumbo jet, boeing 747 FOTO: AP

Zadnji ikonični primerek je tovarno zapustil decembra lani, po vseh opravljenih testih pa so ga ta teden končno predali družbi Atlas Air. S posadko je razprostrl svoja krila v kraljevskem slogu, ta je letela po posebni poti in se na nebu tako poklonila 'kraljici neba' – izrisala ogromno krono s številkami sedem, štiri in sedem.

Po poklonu legendam pa nazaj k vohunom. V Sloveniji je odmevalo razkritje, da je Slovenska obveščevalno-varnostna služba (Sova) v Ljubljani odkrila dva tuja državljana, ki sta vohunila za Rusijo. Skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) ju je v začetku lanskega decembra priprla. Delovala sta v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.

icon-expand Poslovna stavba, v kateri sta delovala tudi domnevna ruska vohuna FOTO: Luka Kotnik

Ruski program za nameščanje vohunov v drugih državah ima svoje globoke korenine že od časov pred drugo svetovno vojno, razmah pa je doživel po drugi svetovni vojni, ko sta za geopolitično prevlado tekmovali ZDA in Sovjetska zveza, vsaka z zelo razvito vohunsko mrežo. Aktivnosti se krepijo v obdobju novih napetosti, v zadnjih tednih pa je bilo razkrinkanih več "spečih celic" ruskih agentov.

In vojna v Ukrajini prav gotovo je razlog za krepitev vohunskih aktivnosti. Kijev je v tem tednu prvič razkril skupno število tankov, ki so mu jih obljubile zahodne zaveznice. Ukrajina bo od zahodnih zaveznic prejela med 120 in 140 bojnih tankov, je dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v govoru ob 80. obletnici konca bitke za Stalingrad rusko invazijo na Ukrajino primerjal z bojem proti nacistični Nemčiji. S tem se je nanašal prav na odločitev Nemčije, da bo Ukrajini pomagala z dostavo svojih tankov leopard.

icon-expand Prikaz moči bojnega tanka leopard FOTO: AP

Dialog pa je nekaj, kar je v četrtek manjkalo tudi v srbskem parlamentu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na izrednem zasedanju srbskega parlamenta o Kosovu poslancem prvič predstavil predlog EU o normalizaciji odnosov s Prištino. Med zasedanjem pa so predstavniki opozicije desnega bloka razvili velik transparent z napisom "Ne kapitulaciji", nato pa so se začeli prerivati pred klopjo, na kateri je sedel Vučić. Ta je vmes izgubil živce in kričal na predstavnike opozicije: "Vi ste dali Kosovo, mi ga branimo."

icon-expand Zasedanje srbskega parlamenta FOTO: AP

Transparente so dvignili tudi v Ljubljani. Protestniki so na shodu t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev napolnili Trg republike. S slovenskimi zastavami v rokah in ob narodnozabavni glasbi so med drugim zahtevali dostojne pokojnine, ki so po njihovem mnenju njihova pravica. Shoda se je udeležilo tudi več vidnih predstavnikov SDS, Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) pa je sporočila, da se od tega shoda distancira.

icon-expand Protest upokojencev FOTO: Bobo

Na ulice so šli tudi Britanci. V Veliki Britaniji je namreč potekala največja stavka v zadnjem desetletju, ki naj bi se je po besedah organizatorjev udeležilo okoli pol milijona ljudi. Sedem sindikatov zaposlenih v javnem sektorju jo je pripravilo zaradi nezadovoljstva s plačami in delovnimi pogoji. Stavka je prizadela šole in univerze ter železniški in avtobusni promet. Skupaj bo državo stala 86 milijonov funtov (77 milijonov evrov).

icon-expand Stavka v Veliki Britaniji FOTO: AP

Avstralci pa so še naprej mrzlično iskali radioaktivno kapsulo. Niso vedeli točno, ne kdaj ne kje je padla s tovornjaka ter se izgubila nekje med Perthom in rudnikom Pilbara, na 1400 kilometrov dolgem avtocestnem odseku. Po avstralski divjini so jo nato iskali z detektorji sevanja in posebno opremo. V sredo so sporočili, da so jo končno našli. Ker kapsula v premer meri le šest, v dolžino pa osem milimetrov, so ob najdbi pripadniki nujnih služb dejali, da so našli 'iglo v kupu sena'.

icon-expand Nekajmilimetrska radioaktivna kapsula FOTO: Profimedia

Skrb za okolje se je vzbudila tudi ob žalostnih podobah iz Bosne in Hercegovine. Reka Drina, eden izmed balkanskih biserov, se pri Višegradskem jezeru še vedno dobesedno utaplja v smeteh. Dejan Furtula iz okoljevarstvene organizacije Eko Centar Višegrad je v pogovoru za naš tematski portal Čas za zemljo opozoril, da bo trajalo vsaj dva meseca, preden jim bo uspelo odstraniti enormno količino odpadkov, ki dušijo reko.

icon-expand Stanje na reki Drini FOTO: Dejan Furtula

Reka je bila v središču pozornosti tudi pri nas, vendar na srečo na drugačen način. Nad gladino Save so pri sotočju s Soro postavili 61-ton težko brv, ki bo del kolesarske poti od Medvod do Mestne občine Ljubljana. Gradbenega podviga, pri katerem so šteli milimetri, se je lotilo 600-tonsko dvigalo, ki pa se je najprej pokvarilo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Premik brvi, ki je bil sprva načrtovan za sredo, so morali tako premakniti na četrtek, pa tudi takrat se je dogodek zavlekel za več ur. A konec dober, vse dobro.

V tem tednu se je zbrala tudi ekipa ene najbolj gledanih slovenskih serij Gospod profesor. Jure Henigman, Tina Vrbnjak, Gojmir Lešnjak in vsi mlajši igralci, ki v seriji igrajo nadobudne dijake, so se zbrali in si skupaj ogledali predpremiero druge sezone, ki je na VOYO sicer prišel v četrtek, 2. februarja.

icon-expand Predpremiera druge sezone serije Gospod profesor. FOTO: Luka Kotnik

Če smo že pri koncu, pa končajmo tako, kot smo začeli – s športom. Na pot proti Franciji smo pospremili naše alpske smučarje, ki se bodo prihodnji teden na svetovnem prvenstvu v V Courchevelu za moške in v Meribelu za ženske, borili za zlate, srebrne in bronaste snežinke. Prvi imeni slovenske odprave sta Ilka Štuhec in Žan Kranjec, ki napovedujeta boj za kolajni.

icon-expand Slovenski alpski smučarji pred odhodom na svetovno prvenstvo FOTO: Luka Kotnik

Tam pa ne bo nekdanje reprezentantke Mete Hrovat, saj se tik pred začetkom letošnje sezone presenetljivo končala kariero. Bodo pa nekdanji kolegi zagotovo mislili nanjo in ji želeli čimprejšnje okrevanje, saj je v nedeljo padla med turno smuko in se hudo poškodovala.

Več poškodovanih pa je terjala tudi tragična prometna nesreča, ki se je v petek zgodaj zjutraj zgodila na pomurski avtocesti. Bilanca je še bolj črna, saj so v nesreči avtobusa z romunskimi registrskimi tablicami trije potniki tudi umrli.

icon-expand Nesreča avtobusa na pomurski avtocesti FOTO: POP TV